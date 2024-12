Maïté nous a quittés à l’âge de 86 ans

Maïté : Hommage à une icône culinaire française

Maïté, de son vrai nom Marie-Thérèse Ordonez, s’est éteinte aujourd’hui, laissant derrière elle un héritage inoubliable dans le paysage culturel et gastronomique français. Figure emblématique de la cuisine traditionnelle, elle a marqué des générations grâce à sa passion, sa spontanéité, et sa personnalité unique. Retour sur la vie de cette cuisinière hors du commun, qui aura fait rayonner les saveurs du terroir français.

Une enfance enracinée dans la tradition

Née le 2 juin 1938 à Rion-des-Landes, dans les Landes, Maïté a grandi dans une famille modeste, bercée par les traditions culinaires de sa région. C’est dans ce cadre qu’elle s’initie très jeune à l’art de la cuisine, apprenant les recettes transmises de génération en génération, des plats simples mais riches en saveurs.

Avant de devenir une figure médiatique, elle mène une vie discrète en tant que gérante de restaurant et femme au foyer. Son talent et sa convivialité naturelle lui permettent de se faire un nom dans sa région, avant de conquérir le cœur des Français.

Le succès de La Cuisine des Mousquetaires

C’est dans les années 1980 que Maïté devient une véritable star, grâce à l’émission La Cuisine des Mousquetaires, diffusée sur FR3. Accompagnée de sa fidèle acolyte Micheline Banzet-Lawton, elle y propose des recettes typiques du terroir, souvent réalisées avec des produits locaux. Son accent chantant, sa joie communicative, et son approche généreuse de la cuisine séduisent immédiatement les téléspectateurs.

Avec Maïté, pas de chichis ni de modernité exagérée : elle valorise les plats traditionnels, comme la poule au pot, le foie gras, ou encore l’alose farcie. Son style authentique, parfois teinté d’un humour involontaire, a fait d’elle une icône attachante. Certaines séquences, comme celles où elle cuisine des anguilles vivantes, sont devenues cultes et circulent encore aujourd’hui sur Internet.

Une ambassadrice du terroir

Au-delà de l’écran, Maïté a toujours été une fervente défenseuse de la cuisine régionale et des produits de qualité. Elle a écrit plusieurs livres de recettes et a participé à de nombreux événements culinaires pour promouvoir la gastronomie française. Son engagement envers les traditions culinaires a contribué à remettre à l’honneur des recettes parfois oubliées.

Une personnalité mémorable

Maïté, c’était aussi un caractère bien trempé. Directe, drôle, et parfois maladroite, elle n’hésitait pas à dire ce qu’elle pensait, que ce soit sur les plateaux de télévision ou dans la vie de tous les jours. Cette sincérité, alliée à son amour profond pour la cuisine, a renforcé son image de « mamie » nationale, une figure proche et chaleureuse.

Un dernier hommage

La disparition de Maïté marque la fin d’une époque pour de nombreux Français. Elle représentait non seulement la cuisine du terroir, mais aussi une certaine idée de la France authentique et conviviale. Sa voix, ses gestes précis et son rire généreux résonneront encore longtemps dans les mémoires.

Merci, Maïté, pour votre amour de la cuisine et votre passion pour les traditions. Vous nous manquerez, mais vos recettes et votre esprit continueront de vivre dans nos cœurs et nos cuisines.

Si vous souhaitez lui rendre hommage, préparez donc une recette inspirée de La Cuisine des Mousquetaires et partagez-la avec vos proches. Car, comme Maïté aimait à le dire : « La cuisine, c’est avant tout une affaire de partage. »