L’année 1950 : tout ce qui s’est passé cette année-là

L’année 1950 marque le début de la seconde moitié du XXe siècle, une époque en pleine reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Cette année fut riche en événements marquants dans les domaines politiques, économiques, sociaux, culturels, scientifiques et sportifs.

Ce qui s’est passé dans le monde en 1950

Politique et géopolitique

• Début de la guerre de Corée : Le 25 juin, la Corée du Nord, soutenue par l’Union soviétique et la Chine, envahit la Corée du Sud. Ce conflit marque le début de la guerre de Corée, une des premières grandes confrontations de la Guerre froide. Les États-Unis, sous l’égide des Nations Unies, interviennent pour soutenir le Sud.

• Proclamation de la République populaire de Chine : Mao Zedong renforce son pouvoir après la victoire des communistes en 1949. En 1950, la Chine signe un traité d’amitié avec l’Union soviétique.

• Traité de Paris (CECA) : La France, l’Allemagne de l’Ouest, l’Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg posent les bases de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA), précurseur de l’Union européenne.

• Intervention militaire au Tibet : Le 7 octobre 1950, les forces militaires russes entrent au Tibet pour reprendre le contrôle de ce territoire, devenu indépendant depuis 1912.

Économie et société

• Reconstruction économique : L’Europe continue de se relever des destructions de la guerre grâce au Plan Marshall. Les industries redémarrent, notamment en Allemagne de l’Ouest, où le “miracle économique” prend forme.

• Début de la décolonisation : Des mouvements d’indépendance s’intensifient dans des colonies comme l’Inde, devenue indépendante en 1947, et en Afrique du Nord.

Sciences et technologie

• Progrès en informatique : Alan Turing publie un article sur les machines de calcul et introduit le test de Turing, qui définit une méthode pour évaluer l’intelligence artificielle.

• Développement de la bombe H : Les États-Unis entament la conception de l’arme thermonucléaire, marquant une nouvelle étape dans la course aux armements.

• Découverte médicale : Les travaux sur les antibiotiques se développent rapidement, et la pénicilline est produite à grande échelle.

Culture et arts

• Cinéma :

o Sortie de Ève (All About Eve) de Joseph L. Mankiewicz, un chef-d’œuvre du cinéma américain qui rafle plusieurs Oscars.

o En France, Orphée de Jean Cocteau est acclamé pour sa poésie et son innovation visuelle.

• Littérature :

o L’écrivain français Albert Camus publie L’Homme révolté, une réflexion sur la révolte et la liberté.

o Le Lion, la Sorcière blanche et l’Armoire magique, premier tome des Chroniques de Narnia de C.S. Lewis, voit le jour.

• Musique :

o La musique jazz connaît une évolution importante avec des artistes comme Charlie Parker et Miles Davis.

o Le début des années 50 marque également l’émergence du rock’n’roll, préfigurant une révolution culturelle à venir.

Sport

• Coupe du monde de football : Le Brésil accueille la première Coupe du monde de football depuis 1938. Le match final entre le Brésil et l’Uruguay, surnommé le “Maracanazo”, reste un événement légendaire, marqué par la victoire surprise de l’Uruguay 2-1.

• Formule 1 : Le Championnat du monde de Formule 1 est inauguré en 1950. Le pilote italien Giuseppe Farina devient le premier champion du monde.

• Jeux du Commonwealth : Les Jeux de l’Empire britannique, ancêtres des Jeux du Commonwealth, se tiennent à Auckland, en Nouvelle-Zélande.

Découvertes et explorations

• Exploration spatiale : Les débuts de la conquête spatiale s’intensifient avec des recherches sur les fusées, notamment aux États-Unis et en URSS.

• Archéologie : Découverte de nouvelles grottes contenant des manuscrits de la mer Morte, offrant des éclairages inédits sur les textes bibliques.

Événements marquants divers

• Organisation des Nations Unies : L’ONU joue un rôle clé dans la gestion du conflit coréen et dans les premiers efforts de médiation internationale.

• Premier “Dîner des Cents” : Cet événement à Paris réunit des intellectuels et artistes influents, jetant les bases des réseaux modernes d’art et de littérature.

1950 est également l’année où est sortie la Chevrolet Bel Air (notre photo de UNE), d’abord déclinée en version Hard Top 2 portes.

1950 marque ainsi une année de transition et d’innovation, où les grandes puissances s’affrontent sur les plans politique et technologique, tandis que la culture et les sciences ouvrent de nouvelles voies. Elle restera dans l’histoire comme une année dense et fondatrice.

Ce qui s’est passé en France en 1950

4 janvier : Les agents de police parisiens reçoivent le fameux bâton lumineux, entre la Place de la Concorde et la Place de l’Étoile. Lumière blanche : vous pouvez circuler, lumière rouge : vous devez stopper. Pour parfaire ce nouvel équipement, les policiers reçoivent une pèlerine (cape) et un képi blancs, afin qu’ils soient plus visibles une fois la nuit tombée. Le bâton lumineux était alimenté par une pile électrique situé à la base du bâton. Tous les policiers parisiens seront ensuite équipés, ainsi que ceux des principales villes de France.

5 janvier : La vaccination BCG devient obligatoire, mettant ainsi fin au fléau de la tuberculose.

10 janvier : Fin des tickets de rationnement. Les restrictions sont terminées et le dernier ticket de rationnement portant le N°26 est émis. Il donnait droit à 125 grammes de café.

16 janvier : L’Exposition Internationale de l’Électronique ouvre ses portes à Paris et ce, jusqu’au 21 janvier 1950. Un rendez-vous qui permet de découvrir certains procédés qui donneront naissance à la télévision, à la radio, aux radars, aux rayons X. Les visiteurs découvrent également pour la première fois la calculatrice.

25 janvier : sortie des chaînes de Renault Billancourt de la 100 000e 4CV. L’heureux propriétaire est un salarié de la régie Renault ; M. Van der Straetem, qui a remporté ce 100 000e modèle en participant à une loterie organisée par la marque au losange pour son personnel.

7 mars : Un paysan béarnais devient milliardaire. Laurent Cantou-Carassounet hérite de son frère Jean-Pierre, parti s’installer quelques années plus tôt au Mexique. Il y acheta des terrains dont un qui abritait un immense puit de pétrole. Laurent hérite ainsi de 100 millions de dollars, soit 38 milliards de Francs à l’époque. Une belle surprise.

9 mars : De nombreuses grèves se déclenchent en métropole, un mouvement général entamé le 21 février 1950 par 70 000 ouvriers de la régie Renault. Au total, 300 000 grévistes participeront au mouvement.

30 mars : Mort de l’Homme d’État Léon Blum à l’âge de 77 ans, d’une crise cardiaque.

1er avril : Le système des nouvelles plaques d’immatriculation des voitures est mis en place. Il comprend 4 chiffres suivis d’une ou deux lettres de série et de deux chiffres correspondant au département.

7 mai : L’adjudant français Léo Valentin devient le premier “Homme-Oiseau”, en sautant d’un DC3 sur l’aérodrome d’Isles-les-Villenoy. Il s’est d’abord mis sur le dos puis s’est retourné et à plané à 130km/h en déployant ses ailes.

13 mai : La première Foire de Paris est inaugurée Porte de Versailles, à Paris.

10 juin : Le gangster ennemi public N°1 Émile Buisson est arrêté le 10 juin 1950 par le commissaire Chennevier, à Boulogne sur Seine. Celui qu’on appelait “Fatalitas” sera condamné à mort et exécuté par guillotine le 28 février 1956. Lui et son gang étaient tenus responsables de plusieurs dizaines de braquage et de 36 meurtres.

23 août : Le Liberté arrive à New-York. Le paquebot de luxe français Le Liberté termine sa première Transatlantique après être parti du Havre le 17 août 1950. Long de 285 mètres et large de 31 mètres, Le Liberté accueillait 1500 passagers à son bord, ainsi que 1200 membres d’équipage. C’est en véritable star des mers que Big Apple accueille ce navire monumental.

1er septembre : les nouveaux bus de la RATP sont mis en service. Une aubaine pour les receveurs qui, jusque-là, déambulaient à l’intérieur des bus pour contrôler et valider les billets des voyageurs à l’aide de leur moulinette. En effet, ces nouveaux bus de la RATP sont dotés à l’arrière d’une petite cabine dans laquelle s’installe désormais le receveur pour le contrôle des tickets.

3 novembre : Crash d’un avion Lockheed Constellation de la compagnie Air India sur le Mont Blanc. Les 48 passagers présents dans ce quadrimoteur baptisé Malabar Princess sont tués sur le coup. Parti à la recherche de l’épave, le guide français René Payot trouve la mort en chutant dans une crevasse. Les secours arriveront sur place le 8 novembre, en raison des conditions météorologiques.

15 décembre : l’Armée de l’Air Française reçoit ses premiers “Ouragan” conçus par le constructeur français Marcel Dassault.

25 décembre : Nicole Drouin est élue Miss France 1951. Auparavant, elle était Miss Saint-Tropez.

Contexte de l’année 1950

1950 a été une année de grands bouleversements politiques et sociaux. La guerre froide s’intensifiait avec le début de la guerre de Corée, tandis que des institutions comme l’ONU et l’OTAN prenaient de l’importance. Ces transformations ont influencé de nombreuses personnalités qui ont vu le jour ou quitté ce monde durant cette période.

Cette année particulière illustre combien la mémoire collective est marquée par des figures qui façonnent et quittent l’histoire à des moments charnières.

Les personnalités célèbres nées et décédées en 1950

L’année 1950, marquée par la période d’après-guerre et le début de transformations majeures dans le monde, a vu naître et disparaître des figures notables. Voici un aperçu des personnalités célèbres liées à cette année.

Personnalités célèbres nées en 1950

1. Richard Branson (18 juillet)

Entrepreneur britannique, fondateur du groupe Virgin, connu pour son esprit aventureux et ses projets innovants.

2. Stevie Wonder (13 mai)

Légendaire chanteur, compositeur et musicien américain, il a marqué l’histoire de la musique avec des tubes comme Superstition et Isn’t She Lovely.

3. Peter Gabriel (13 février)

Musicien britannique, membre fondateur du groupe Genesis avant une carrière solo à succès.

4. Jay Leno (28 avril)

Humoriste et présentateur américain, célèbre pour avoir animé The Tonight Show pendant de nombreuses années.

5. Anne, princesse royale (15 août)

Fille de la reine Elizabeth II, connue pour son engagement dans diverses œuvres caritatives.

6. François Fillon (4 mars)

Homme politique français, ancien Premier ministre de la France entre 2007 et 2012.

7. Mick Box (8 juin)

Guitariste britannique du groupe Uriah Heep, pilier de la scène rock progressive des années 1970.

8. Victoria Principal (3 janvier)

Actrice américaine mondialement connue pour son rôde Pamela Ewing dans la série “Dallas”

9. Daniel Auteuil (24 janvier)

Acteur français.

10. Miou-Miou (22 février)

De son vrai nom Sylvette Herry, Miou-Miou est une actrice française.

Personnalités célèbres décédées en 1950

1. George Orwell (21 janvier)

Écrivain britannique, auteur des œuvres emblématiques 1984 et La Ferme des animaux, il est décédé à l’âge de 46 ans.

2. Alphonse Juin (27 janvier)

Maréchal français, figure militaire clé de la Seconde Guerre mondiale.

3. Edgar Rice Burroughs (19 mars)

Écrivain américain, créateur de Tarzan, un personnage qui a marqué la littérature et le cinéma.

4. Aljoscha Heifetz (27 novembre)

Violoniste virtuose de renommée mondiale.

5. D. W. Griffith (23 juillet)

Réalisateur américain pionnier du cinéma, connu pour The Birth of a Nation.

6. Constance Markievicz (15 juillet)

Militante politique irlandaise, première femme élue au Parlement britannique.

Nombre estimé de naissances et de décès en 1950

• Naissances : Environ 96 millions de personnes sont nées dans le monde en 1950. Ce chiffre marque une augmentation significative par rapport aux décennies précédentes, reflétant le baby-boom d’après-guerre.

• Décès : Environ 55 millions de décès ont été enregistrés en 1950,dans le monde, incluant des pertes encore liées aux conséquences de la Seconde Guerre mondiale et aux conditions sanitaires globales.

• En 1950, la France a enregistré environ 862 310 naissances et 534 480 décès, selon les données de l’INSEE.

Ces chiffres reflètent une période de croissance démographique significative, caractérisée par un excédent naturel de 327 830 personnes. Cette dynamique s’inscrit dans le contexte du baby-boom d’après-guerre, où le taux de natalité était élevé, contribuant à une augmentation notable de la population française.

Crédit photo : Chevrolet Bel Air de 1953 / Crédit photo : Greg Goebel©