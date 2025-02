Nana Mouskouri renoue avec le succès grâce à la série “Cassandra” sur Netflix

Le 6 février 2025, une nouvelle série a fait son apparition sur la plateforme Netflix : “Cassandra”. Faite de scènes se déroulant aujourd’hui et dans les années 70, cette mini-série allemande nous plonge dans un univers vintage et néo-rétro, tant par le design, la mode et le style seventies. En plus du succès rencontré par “Cassandra”, ce programme en 6 épisodes remet au goût du jour un ancien tube de la chanteuse grecque Nana Mouskouri : “Quand tu chantes”.

“Quand tu chantes” de Nana Mouskouri revient au top !

La nouvelle série “Cassandra” diffusée sur Netflix depuis le 6 février 2025 rencontre un franc succès auprès des téléspectateurs. Une histoire de science-fiction rétro-futuriste qui remet au goût du jour le tube de 1976 interprété par Nana Mouskouri : “Quand tu chantes”. Ce morceau, adaptation de la chanson “Canta, canta minha gente” du brésilien Martinho da Vila, avait été un véritable tube pour la chanteuse grecque lors de sa sortie dans les bacs.

Depuis la sortie de “Cassandra”, le nombre d’écoutes de “Quand tu chantes” a connu une augmentation de + 1 027% sur Deezer et de +88% dans le monde entier. Interprété en allemand dans la série, “ Guten Morgen Sonnenschein” a cumulé 37 millions de streams sur Spotify, en seulement 2 semaines.

Synopsis de “Cassandra”

Depuis la mort mystérieuse de ses propriétaires il y a plus de 50 ans, la plus ancienne maison intelligente d’Allemagne est inhabitée. Quand Samira y emménage avec sa famille, l’assistante virtuelle Cassandra se réveille d’un long sommeil. Inventée dans les années 70 pour servir une famille, puis inutilisée après la mort des habitants d’alors, Cassandra saute sur cette seconde chance. Cependant, elle ne se considère pas comme une simple bonne fée qui s’occupe de tout, mais comme un membre du foyer à part entière. Et elle fera tout pour ne plus jamais être abandonnée à elle-même… avec tous les moyens à sa disposition.

La série allemande diffusée sur Netflix depuis le 6 février 2025 plonge les spectateurs dans un thriller psychologique mêlant science-fiction et ambiance rétro. Créée par Benjamin Gutsche, la série suit la famille Prill qui emménage dans une maison intelligente des années 1970, contrôlée par une intelligence artificielle nommée Cassandra.

Une ambiance rétro-futuriste captivante

Dès les premiers épisodes, “Cassandra” séduit par son esthétique rétro-futuriste. Les décors intérieurs sont un hommage aux années 1970, avec des couleurs vives, des motifs géométriques et un mobilier vintage. Cette atmosphère est renforcée par l’utilisation d’appareils technologiques d’époque, créant un contraste intrigant entre le passé et une vision futuriste de la domotique. Les critiques soulignent que la série “combine des éléments classiques de la science-fiction avec une esthétique rétro attrayante”.

Cassandra : un robot au charme vintage

Le personnage central, Cassandra, est une intelligence artificielle domestique conçue dans les années 1970. Son design s’inspire des robots des années 1950, avec une apparence à la fois familière et légèrement inquiétante. Dotée d’un écran affichant un visage féminin animé, Cassandra rappelle les assistants robotiques des films de science-fiction classiques. Cette esthétique vintage contribue à l’ambiance unique de la série, mêlant nostalgie et tension. La performance de Lavinia Wilson, qui prête sa voix et ses expressions faciales à Cassandra, est particulièrement remarquée pour sa capacité à insuffler une humanité troublante au personnage.

Le retour en grâce de “Quand tu chantes” de Nana Mouskouri

Un des moments marquants de la série est l’utilisation récurrente de la chanson “Guten Morgen Sonnenschein”, comme évoqué précédemment, version allemande du tube “Quand tu chantes” de Nana Mouskouri. Dans la série, cette mélodie est diffusée chaque matin pour réveiller la famille, ajoutant une touche nostalgique qui tranche avec l’ambiance parfois sombre de l’intrigue. Depuis la diffusion de “Cassandra”, la chanson connaît un véritable regain de popularité, accumulant des millions de streams et se hissant en tête des classements dans plusieurs pays. Sur You Tube, la version allemande de la chanson a cumulé 15 millions de vues sur . Nana Mouskouri, aujourd’hui âgée de 90 ans, s’est dite “très heureuse et émue. C’est une surprise incroyable” de voir l’une de ses chansons toucher une nouvelle génération grâce à la série.

Version allemande de “Quand tu chantes” interprétée par Nana Mouskouri

Version française de “Quand tu chantes” interprétée par Nana Mouskouri

Version brésilienne de “Quand tu chantes” interprétée par Martinho da Vila

Une série qui mêle habilement passé et futur

En combinant une esthétique rétro avec des thèmes contemporains tels que l’intelligence artificielle et la domotique, “Cassandra” offre une réflexion sur la place de la technologie dans nos vies et les implications éthiques qui en découlent. La série réussit à créer une atmosphère unique, où le charme du passé rencontre les inquiétudes du futur, captivant ainsi les spectateurs tout au long de ses six épisodes.

Pour vous plonger davantage dans l’univers de “Cassandra”, découvrez la bande-annonce officielle ci-dessous :

Équipe technique

Benjamin Gutsche

Scénario (Showrunner/Production exécutive), Réalisation, writer, Deuxième équipe de réalisation

Amara Palacios

Production (Production exécutive), executive_producer

Eva Stadler

Production

Christian Becker

Production

J. Moritz Kaethner

Direction de la photographie

Distribution

Lavinia Wilson

Cassandra

Mina Tander

Samira

Michael Klammer

David

Franz Hartwig

Horst

Mary Tölle

Juno

Joshua Kantara

Fynn

Elias Grünthal

Peter 16/17

Filip Schnack

Steve

Crédit photo : Netflix©