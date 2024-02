AC/DC à Paris pour un concert unique le 13 août 2024

AC/DC se produira à Paris le 13 août 2024, à l’hippodrome de Longchamp. Leur dernière venue en France remonte déjà à 8 ans, c’était à l’occasion de leur concert du 13 mai 2016, au stade Vélodrome de Marseille, unique date en France à l’époque. Autant vous dire que les fans français du groupe australien sont impatients de les revoir et que par conséquent, les places vont se vendre comme des petits pains, dès vendredi 10 février à 10H00.



AC/DC : LA référence du hard-rock

Ils ne débrancheront jamais. En même temps quand on s’appelle AC/DC (Alternative Current – Direct Current soit Courant Alternatif – Courant Continu en Français) quoi de plus normal. Le groupe australien, fondé par les frères d’origine écossaise Malcolm et Angus Young fête cette année ses 50 ans de carrière (leur tout premier concert était donné le 31 décembre 1973 au “Chequers Nightclub” de Sydney, en Australie). Avec 220 millions d’albums vendus dans le monde, dont 50 millions pour le seul album Back in Black sorti en 1980 (dont 22 millions aux États-Unis), AC/DC fait partie des plus grandes références dans le monde du hard-rock, avec Metallica et ses 200 millions d’albums vendus.

Un concert unique en France

Après 8 ans d’absence, AC/DC revient en France pour un concert unique à l’hippodrome de Longchamp, dans le cadre du POWER UP TOUR (en référence à l’excellent album éponyme sorti en 2020). Dommage qu’il n’y ait qu’une date direz-vous et, vous n’aurez pas tort, quand on sait la popularité du groupe en France et dans le monde, d’autant que le quintet électrique annonce 9 dates en Allemagne.

70 000 places en vente dès le 10 février 10 heures

Les billets, au nombre de 70 000 si l’on tient compte de la capacité de l’hippodrome de Longchamp en configuration “Concert”, seront mis en vente ce vendredi 16 février à partir de 10H00 sur le site de Gérard Drouot Production (site internet en cliquant sur ce lien). Et il faut s’attendre à ce que tout soit vendu avant la fin de matinée.

Retour avec une nouvelle équipe

Pour ce POWER UP TOUR 2024, AC/DC tournera sans Cliff Williams à la basse ni Phil Rudd à la batterie. Le premier sera remplacé par le bassiste Chris Chaney (Jane’s Addiction, Alanis Morissette), et le second laissera sa place au batteur Matt Laug, qui a déjà assuré le job le 7 octobre 2023 au sein d’AC/DC, pour le POWER TRIP FESTIVAL de Californie. Stevie Young assurera toujours la guitare rythmique (en remplacement de Malcolm Young décédé le 18/11/2017 à Sydney), Brian Johnson le chant et la légende Angus Young assurera la “Lead-Guitar” et le show, du “haut” de ses 68 ans.

À l’occasion de ce futur concert et des 50 ans du groupe, revenons un peu sur ce phénomène, mélange de Blues, de Rock et de Hard.

AC/DC : légendes du Rock électrisant

Le grondement puissant des guitares, les rythmes tonitruants et la voix aigüe indéniable : c’est ça, AC/DC. Réputés pour leurs morceaux soi-disant “simples” (mais la sobriété et la simplicité ne sont-ils pas les objectifs les plus complexes à atteindre, comme dans la mode, l’automobile, le design ?), les 5 boys d’AC/DC ont toujours eu cette image d’antistars, qui arrivent avec jean et t-shirt et un stock démesuré d’emplis Marshall sur scène. Basse et guitare rythmique en arrière, dans l’ombre encadrant une batterie plutôt sobre, le chanteur en avant et Angus en électron libre sur la scène. La formule n’a jamais été modifiée, comme leur style. Certes il y a eu la “Rosie” géante, la cloche géante, le train ou les canons sur scène, pour faire plaisir aux pros du marketing chez Atlantics Records. Mais leur truc, c’est la simplicité, l’humilité et l’efficacité. Ça l’a toujours été et ça le sera toujours, à l’instar des riffs d’intro d’Highway To Hell, Back in Black ou Thunderstruck. Plongeons un moment dans l’histoire captivante de ce groupe mythique.

Genèse d’une légende

Tout a commencé dans les rues de Sydney, Australie, au début des années 1970. Fondé par les frères Malcolm et Angus Young, AC/DC a rapidement émergé comme une force incontestée dans le monde du rock. Leur son brut et énergique a captivé les foules, propulsant le groupe vers la renommée mondiale.

Tragédie et renaissance

En 1980, AC/DC a été confronté à une tragédie dévastatrice avec la perte de leur charismatique chanteur, Bon Scott. Son décès a laissé le monde de la musique en deuil, mais le groupe a refusé de plier sous le poids de la douleur. Bientôt, ils ont trouvé un nouveau front man en la personne de Brian Johnson, dont la voix puissante a injecté une nouvelle vie à AC/DC et les a propulsés vers de nouveaux sommets.

Le saviez-vous ? Alors qu’il était chanteur du groupe Geordie et juste avant de se rendre à l’audition pour remplacer Bon Scott, Brian Johnson sortait d’un enregistrement de pub pour les aspirateurs Hoover ! Un cachet de 375 $.

L’ascension vers la gloire

Avec Brian Johnson au micro, AC/DC a continué à conquérir le monde avec des albums iconiques tels que « Back in Black » et « For Those About To Rock We Salute You”. Leur son incandescent et leurs performances électrisantes ont fait d’eux des icônes du rock, attirant des foules massives lors de tournées mondiales à guichets fermés.

L’amour du public

Ce qui distingue AC/DC, c’est leur connexion indéniable avec leur public. Leur énergie sur scène est contagieuse, créant une atmosphère de fête à chaque concert. Les fans, de toutes générations confondues, sont unis par leur amour pour les hymnes intemporels du groupe et leur dévotion inébranlable.

Les incontournables

Parmi les morceaux les plus emblématiques d’AC/DC figurent des classiques tels que « Highway to Hell« , « Thunderstruck« , « Back in Black » et « You Shook Me All Night Long« . Ces chansons ont transcendé les frontières du genre pour devenir des hymnes universels du rock.

Alors que Paris se prépare à accueillir AC/DC pour un concert épique à l’hippodrome de Longchamp, les fans se préparent à une nuit de rock’n’roll inoubliable. Avec leur héritage légendaire et leur énergie indomptable, AC/DC continue de prouver pourquoi ils restent parmi les plus grands groupes de rock de tous les temps.

Tournée POWER UP TOUR 2024 – les dates

17-Mai Glesenkirchen, Allemagne, Veltins Arena

21-Mai Glesenkirchen, Allemagne, Veltins Arena

25-Mai Reggio Emilia, Italie, RCF

29-Mai Séville, Espagne, La Cartuja Stadium

05-Juin Amsterdam, Pays-Bas, Johan Cruyff Arena

09-Juin Munich, Allemagne, Olympic Stadium

12-Juin Munich, Allemagne, Olympic Stadium

16-Juin Dresde, Allemagne, Messe

23-Juin Vienne, Autriche, Ernst Happel Stadium

26-Juin Vienne, Autriche, Ernst Happel Stadium

29-Juin Zurich, Suisse, Letzigrund Stadium

03-Juillet Londres, Angleterre, Wembley Stadium

07-Juillet Londres, Angleterre, Wembley Stadium

13-Juillet Hockenheim, Allemagne, Ring

17-Juillet Stuttgart, Allemagne, Wasen

21-Juillet Bratislava, Slovakie, Old Airport

27-Juillet Nuremberg, Allemagne, Zeppelinfeld

31-Juillet Hanovre, Allemagne, Messe

09-Août Dessel/Werchter, Festival Grounds/park

13-Août Paris, France, Hippodrome Paris Longchamp

17-Août Dublin, Irlande, Croke Park



Crédit photo : Matt Becker© – AC/DC sur scène le 23/11/2008 à St-Paul, capitale du Minnesota, USA – Wikimedia