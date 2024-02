Éphéméride rétro : ça s’est passé un 17 février

Chaque jour de l’année est marqué par des événements historiques, des naissances de personnalités marquantes et des décès qui ont laissé une empreinte dans le temps. Le 17 février ne fait pas exception à cette règle, offrant une diversité d’événements à commémorer et de figures à honorer. Plongeons dans les moments marquants de cette date et dans les destinées des individus nés ou décédés un 17 février.

Événements marquants

1600 : Giordano Bruno est brûlé vif à Rome

Giordano Bruno, philosophe et mathématicien italien, est exécuté par l’Inquisition romaine pour hérésie. Son soutien aux théories de Copernic sur l’héliocentrisme et ses idées non conventionnelles sur l’univers ont défié les normes de son époque.

1867 : Première publication du premier volume du « Capital » de Karl Marx

Le philosophe, économiste et théoricien politique allemand Karl Marx publie le premier volume de son œuvre majeure « Le Capital ». Cette publication allait devenir l’une des œuvres les plus influentes de la pensée économique et politique moderne.

1939 : Ferdinand Porsche présente sa voiture, baptisée “Volkswagen”(voiture du peuple en allemand). Un modèle légendaire qui s’est vendu à 21 529 000 exemplaires, ce qui en fait la voiture la plus vendue au monde.

1968 : Le champion de ski français Jean-Claude Killy gagne sa troisième médaille d’or aux Jeux olympiques d’hiver de Grenoble (descente, slalom géant et slalom Spécial).

1976 : Le film “Vol au-dessus d’un nid de coucou” réalisé par Milos Forman décroche 5 Oscars : Oscar du meilleur du film, du meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleure actrice et meilleur acteur. Le film a été un succès considérable à l’international et en France, où il réalisa 4 800 000 entrées.

1996 : Le chess grandmaster Garry Kasparov perd contre l’ordinateur Deep Blue.

Le champion du monde d’échecs Garry Kasparov est battu par Deep Blue (3,5 – 2,5) lors du second match organisé entre le maître des échecs et l’ordinateur, un superordinateur conçu par IBM. Ce match historique marque un tournant dans l’histoire des échecs et de l’intelligence artificielle. Kasparov avait gagné le premier match contre Deep Blue 4-2.

2002 : Fin du Franc, remplacé par l’euro et fin de l’échange des billets en Francs sur la nouvelle monnaie euro.

2008 : Le Kosovo déclare son indépendance. Le Kosovo proclame son indépendance de la Serbie, déclenchant des réactions internationales contrastées.

Naissances célèbres

1908 : Red Barber

Red Barber, de son vrai nom Walter Lanier Barber, était un commentateur sportif américain bien connu pour ses retransmissions de baseball. Il a été intronisé au National Baseball Hall of Fame en 1978.

1946 : André Dussollier, acteur français.

1946 : Alice Dona, chanteuse française.

1954 : Rene Russo, actrice américaine (notre photo de “UNE”). Elle a joué entre autres dans “Dans la ligne de mire”, “La rançon”, “L’arme fatale, “Thor”, “Avengers”.

1963 : Michael Jordan

Michael Jordan, souvent considéré comme le plus grand joueur de basketball de tous les temps, est né le 17 février 1963. Durant sa carrière, il a remporté six championnats NBA avec les Chicago Bulls et est devenu une icône mondiale du sport.

1965 : Michael Bay, réalisateur américain de superproductions à effets spéciaux (Armageddon, Pearl Harbor, Transformers, Rock).

1969 : David Douillet, judoka et homme politique.

1981 : Joseph-Gordon Levitt, acteur américain.

1981 : Paris Hilton

Paris Hilton est une personnalité de la télé-réalité, femme d’affaires, mannequin et héritière américaine, née le 17 février 1981. Elle est devenue célèbre grâce à son apparition dans la série de télé-réalité « The Simple Life ».

1991 : Ed Sheeran, chanteur anglais.

1991 : Denis Richards, actrice américaine.

1993 : Marc Marquez, pilote de moto de vitesse espagnol. Il détient 8 titres de Champion du Monde en MotoGP.

Décès célèbres

1600 : Giordano Bruno

Comme mentionné précédemment, Giordano Bruno a été exécuté le 17 février 1600 pour ses idées considérées comme hérétiques par l’Inquisition romaine.

1673 : Molière, grand dramaturge français.

1909 : Géronimo, célèbre amérindien d’Amérique symbole de résistance et de bravoure.

1972 : Bertrand Russell

Bertrand Russell, philosophe, logicien et écrivain britannique, est décédé le 17 février 1972. Il était un penseur majeur du 20ᵉ siècle, lauréat du prix Nobel de littérature en 1950, et a laissé un héritage intellectuel durable.

2008 : Alain Ayache, patron de presse français et éditeur.

2013 : Mindy McCready

Mindy McCready, chanteuse de musique country américaine, est décédée tragiquement le 17 février 2013. Elle a connu le succès dans les années 1990 avec des singles à succès tels que « Guys Do It All the Time ».

2014 : Marco Perrin, acteur français (qui jouait le maire dans le film “La soupe aux choux”).

2023 : Jenny Clève, actrice française. Elle a joué dans de très nombreux seconds rôles.

Chaque jour, comme le 17 février, est un chapitre de l’histoire riche en événements, en destinées individuelles et en contributions à la culture et à la société. En se remémorant ces moments et en célébrant les figures qui ont marqué notre monde, nous honorons notre passé tout en façonnant l’avenir.