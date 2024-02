Super Bowl 2024 : M6 diffusera ce soir la finale à Las Vegas

Ce soir à minuit heure française se déroulera l’événement sportif le plus important des États-Unis : la finale du Super Bowl. Un match qui opposera les Kansas City Chiefs (vainqueurs du Super Bowl 2023) aux 49ers de San-Francisco. Pour les aficionados de cette discipline, la chaîne M6 diffusera en direct la finale. À l’occasion de ce rendez-vous exceptionnel, MONSIEUR VINTAGE revient sur la génèse de ce sport et les règles qui le régissent.

Depuis son humble début , le 15 janvier 1967, le Super Bowl est devenu bien plus qu’un simple événement sportif. C’est une institution culturelle, une célébration de la compétition, du spectacle et de la camaraderie américaine. Cette finale de la National Football League (NFL) est devenue une date marquante dans le calendrier sportif mondial, attirant des millions de téléspectateurs aux États-Unis et travers le globe chaque année.

Des chiffres ahurissants

Ce soir, 120 millions de téléspectateurs américains devraient être devant leur écran de télévision pour suivre la finale 2024 du Super Bowl et 600 millions dans le monde.. Un événement pour lequel les fans États-Uniens dépensent chaque année en moyenne 18 milliards de $ (déplacements, hébergements, billets, nourriture, bière, drapeaux etc..), et ceux qui ont la chance de pouvoir se rendre à la finale au stade de l’Allegiant Stadium de Las Vegas, 7 000 euros minimum pour obtenir une place (65 000 billets sont miss en vente pour ce soir). Les plus fortunés ont payé 53 000 euros leur place pour être le plus près du terrain.

Cet après-midi et ce soir, ce sont 1,3 milliard de litres de bière qui seront avalés et 1,5 milliard de “Chicken-Wings” que les américains adorent. Et pour finir, cerise sur le gâteau, le prix du spot de publicité, diffusé pendant la mi-temps du Super Bowl. Alors que le spot de 30 secondes était facturé 330 000 euros par TF1 aux annonceurs, lors de la mi-temps de la Coupe du Monde de football 2022 (finale France-Argentine), qui avait enregistré une audience de 1,5 milliard de téléspectateurs dans le monde, celui diffusé durant la mi-temps du Super Bowl ce soir est facturé 7 millions de dollars.

À l’occasion de ce rendez-vous sportif exceptionnel, revenons un peu sur ce sport qu’est le football américain, très populaire aux États-Unis.

Genèse du Super Bowl

Le Super Bowl est né de la fusion entre la National Football League (NFL) et l’American Football League (AFL) en 1966. Les champions de chaque ligue se sont affrontés dans un match de championnat unique appelé le « Super Bowl » pour déterminer le meilleur équipe de football américain du pays. La première édition s’est déroulée en janvier 1967, et depuis, le Super Bowl est devenu un événement annuel incontournable.

Les règles du jeu

Le football américain, sport complexe et captivant, est au cœur du Super Bowl. Deux équipes s’affrontent sur un terrain rectangulaire, essayant de marquer des points en avançant avec le ballon ovale vers la zone d’en-but adverse. Chaque équipe a le contrôle du ballon pour une série de jeux appelée « drive », et elles s’alternent jusqu’à ce qu’une équipe marque ou que le temps imparti soit écoulé.

Le jeu est divisé en quatre quart-temps de quinze minutes, avec des pauses entre chaque quart-temps et une mi-temps prolongée. Les équipes peuvent marquer en portant le ballon dans la zone d’en-but adverse pour un touché (touchdown), en effectuant un coup de pied entre les poteaux adverses pour un Field goal, ou en marquant une transformation après un touchdown.

L’attrait du Super Bowl

Le Super Bowl transcende le simple sport pour devenir un événement culturel d’envergure. Les publicités diffusées pendant la retransmission télévisée sont parmi les plus chères de l’année, attirant les grandes marques pour présenter leurs produits à un public captif. De plus, le spectacle de la mi-temps est un véritable événement en soi, mettant en vedette des artistes de renommée mondiale qui offrent des performances spectaculaires et mémorables.

Pour de nombreux Américains, le Super Bowl est également l’occasion de se réunir entre amis et en famille pour une journée de festivités, de nourriture copieuse et de convivialité. Les fêtes du Super Bowl sont une tradition ancrée dans la culture américaine, où les gens se rassemblent pour regarder le match, les publicités, et la mi-temps, tout en partageant des moments précieux ensemble.

La Finale à Las Vegas

Cette année, le Super Bowl se déroule à Las Vegas, la ville du jeu et de l’excès. L’atmosphère électrique de la ville ne fera qu’ajouter à l’excitation de cet événement emblématique. Les fans affluent vers Las Vegas pour assister à la finale en direct, tandis que des millions d’autres regarderont depuis chez eux à travers le monde.

L’enjeu est élevé, les deux équipes finalistes ayant lutté tout au long de la saison pour atteindre ce stade ultime. Les stratégies seront affinées, les joueurs se prépareront mentalement et physiquement pour donner le meilleur d’eux-mêmes sur le terrain. Que ce soit pour la compétition sportive, le spectacle de la mi-temps ou les publicités extravagantes, le Super Bowl 2024 promet d’être un événement inoubliable.

Le Super Bowl incarne bien plus qu’un simple match de football. C’est une célébration de l’athlétisme, de la compétition, de la culture et du divertissement américains. Il continue de captiver des millions de personnes à travers le monde, année après année, et reste un symbole de l’excellence sportive et de la camaraderie. Alors, que le meilleur gagne et que le spectacle commence !

Crédit photo : Pixabay