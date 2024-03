Disparition du vol Malaysia Airlines MH370 : 10 ans après, les mystères persistent

Le 8 mars 2014, le monde a été secoué par la disparition mystérieuse du vol Malaysia Airlines MH370, un Boeing 777 de Malaysia Airlines, alors qu’il effectuait la liaison entre Kuala Lumpur et Pékin. Aujourd’hui, à l’occasion du dixième anniversaire de ce tragique événement, les familles des 239 passagers et membres d’équipage à bord du vol MH370 continuent de rechercher des réponses, mais les mystères entourant cette disparition semblent encore insolubles.

Le vol MH370 a décollé de l’aéroport international de Kuala Lumpur à 00h41 (heure locale) avec à son bord 227 passagers de 15 nationalités différentes et 12 membres d’équipage. Environ une heure après le décollage, alors que l’avion devait entrer dans l’espace aérien vietnamien, le contact a été perdu avec le vol MH370. Les systèmes de communication de l’avion ont été désactivés et il a dévié de sa trajectoire prévue, se dirigeant apparemment vers l’océan Indien.

Ce qui a suivi a été l’une des plus grandes opérations de recherche et de sauvetage de l’histoire de l’aviation, mais malgré les efforts concertés de nombreux pays et organisations, aucune trace concrète de l’avion n’a été trouvée pendant des mois. Les recherches ont été concentrées principalement dans l’océan Indien, après que des données satellitaires aient suggéré que l’avion avait continué à voler pendant plusieurs heures après sa disparition des radars.

En juillet 2015, un morceau d’aile provenant du MH370 a été découvert sur l’île de La Réunion, dans l’océan Indien, confirmant que l’avion s’était écrasé quelque part dans cette vaste étendue d’eau. Cependant, même avec cette découverte, de nombreuses questions restent sans réponse. Pourquoi l’avion a-t-il dévié de sa trajectoire initiale ? Pourquoi les systèmes de communication ont-ils été désactivés ? Où se trouve l’épave principale et ce qui est arrivé aux passagers et à l’équipage ?

Les théories sur la disparition du vol MH370 sont nombreuses, allant de la théorie de la défaillance mécanique à la théorie du détournement intentionnel. Certains suggèrent qu’un incendie à bord de l’avion aurait pu désactiver les systèmes de communication, tandis que d’autres pensent qu’un acte de piraterie ou de terrorisme pourrait être responsable de la disparition. Cependant, faute de preuves tangibles, aucune de ces théories n’a été confirmée.

Malgré ces dix années passées depuis la disparition du vol MH370, les familles des victimes continuent de vivre dans l’incertitude et le deuil. Pour elles, la quête de vérité et de justice reste une priorité. Les autorités de l’aviation civile, les chercheurs et les experts continuent également de travailler pour résoudre ce mystère, dans l’espoir qu’un jour la vérité sur ce qui est arrivé au vol MH370 éclatera enfin au grand jour.

En commémorant le dixième anniversaire de la disparition du vol Malaysia Airlines MH370, le monde se souvient des 239 vies perdues ce jour-là et reste déterminé à ne pas oublier cette tragédie jusqu’à ce que toutes les questions sans réponse soient résolues.

Crédit photo : Laurent Errera©-wikimedia-licence Creative Commons