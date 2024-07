Shelley Duvall, célèbre pour son rôle dans “Shining”, est morte à l’âge de 75 ans

Shelley Duvall, l’actrice américaine reconnue pour son talent unique et sa présence magnétique à l’écran, est décédée paisiblement dans son sommeil le 11 juillet 2024 à l’âge de 75 ans, des suites de complications liées au diabète. Son départ marque la fin d’une ère pour le cinéma, laissant derrière elle un héritage cinématographique indélébile.

L’actrice américaine Shelley Duvall, connue pour ses rôles dans les films Shining, Popeye et Trois Femmes (pour lequel elle obtiendra le prix d’interprétation féminine au Festival de Cannes en 1977), entre autres, nous a quittés durant son sommeil ce jeudi 11 juillet 2024. C’est ce qu’a indiqué son compagnon Dan Gilroy aux médias américains.

Les débuts prometteurs

Shelley Alexis Duvall est née le 7 juillet 1949 à Houston, au Texas. Elle a commencé sa carrière dans les années 1970 après avoir été découverte par le réalisateur Robert Altman lors d’une fête. Impressionné par son allure et son charisme naturels, Altman lui a offert un rôle dans son film « Brewster McCloud » (1970). Ce fut le début d’une collaboration fructueuse entre l’actrice et le réalisateur, Duvall apparaissant dans plusieurs de ses films, dont « McCabe & Mrs. Miller » (1971), « Thieves Like Us » (1974) et « Nashville » (1975).

L’ascension vers la gloire

Le rôle qui a véritablement propulsé Shelley Duvall sur la scène internationale est celui de Wendy Torrance dans le film « The Shining » (1980) de Stanley Kubrick, adapté du roman éponyme de Stephen King. Aux côtés de Jack Nicholson, Duvall a livré une performance inoubliable, incarnant la fragilité et la terreur avec une intensité rare. Le tournage de « The Shining » fut notoire pour ses conditions éprouvantes, Kubrick étant connu pour ses nombreuses prises et son exigence impitoyable. Duvall a néanmoins surmonté ces défis pour offrir une interprétation qui reste gravée dans l’histoire du cinéma d’horreur.

Une carrière diversifiée

Après « The Shining », Duvall a poursuivi une carrière diversifiée, explorant différents genres et rôles. Elle a joué dans des films tels que « Popeye » (1980), où elle a brillamment incarné Olive Oyl aux côtés de Robin Williams, et « Time Bandits » (1981), une aventure fantastique réalisée par Terry Gillian. Sa capacité à se glisser dans des rôles aussi variés témoignait de sa polyvalence et de son talent.

En dehors de ses performances à l’écran, Shelley Duvall s’est également distinguée en tant que productrice. Elle a créé « Faerie Tale Theatre » (1982-1987), une série télévisée qui adaptait des contes de fées classiques, et qui a connu un grand succès, attirant de nombreux acteurs célèbres et critiques élogieuses.

Un déclin progressif

Les années 1990 et 2000 ont vu une diminution de la présence de Duvall à l’écran. Elle a pris ses distances avec Hollywood, se retirant de la vie publique pour vivre dans un relatif anonymat au Texas. Dans les dernières années de sa vie, elle a fait face à des défis de santé, notamment le diabète, qui a finalement conduit à sa disparition.

Un héritage durable

Shelley Duvall laisse derrière elle un héritage impressionnant. Son rôle dans « The Shining » demeure l’une des performances les plus mémorables du cinéma d’horreur. Elle est également célébrée pour ses contributions à la télévision et son engagement à apporter des histoires fantastiques et magiques à un public jeune et diversifié.

Sa carrière, marquée par des collaborations avec certains des plus grands réalisateurs de son temps et une filmographie riche et variée, restera une source d’inspiration pour les générations futures d’acteurs et de cinéastes. Shelley Duvall a non seulement marqué le monde du cinéma par son talent, mais elle a également laissé une empreinte durable sur la culture populaire. Sa carrière est riche de 26 longs-métrages, 12 téléfilms et 14 séries télévisées.

Alors que le rideau tombe sur la vie de cette actrice exceptionnelle, ses fans et ses collègues se souviennent d’elle avec admiration et gratitude pour les moments inoubliables qu’elle a offerts à travers son art. Repose en paix, Shelley Duvall.

Crédit photo : Kathleen Ballard© – Los Angeles Times – Licence Creative Commons – Resized picture