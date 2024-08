Alain Delon : le dernier géant du cinéma français est mort

Ce matin, le monde du cinéma français est en deuil. Alain Delon, figure emblématique du septième art, est décédé ce dimanche 18 août 2024 à 3H00 du matin, à l’âge de 88 ans, dans son domaine de Douchy dans le Loiret. Icône de toute une génération, sa beauté rare et son charisme ont marqué l’histoire du cinéma. Revenons sur la vie extraordinaire de cet acteur qui a incarné la quintessence du glamour et du mystère à l’écran.

Une enfance marquée par l’instabilité

Alain Fabien Maurice Marcel Delon est né le 8 novembre 1935 à Sceaux, en région parisienne. Son enfance est marquée par la séparation de ses parents alors qu’il n’a que quatre ans. Après leur divorce, Alain est confié à une famille d’accueil, puis à un pensionnat. Ces premières années, empreintes d’instabilité, forgent en lui un caractère rebelle et indépendant.

Jeune, il se distingue déjà par son tempérament difficile. Il quitte l’école à 14 ans, change plusieurs fois d’emploi, et finit par s’engager dans la Marine nationale à 17 ans. Après avoir servi en Indochine, il revient en France sans réelle direction, mais avec un physique avantageux qui ne passe pas inaperçu.

Les débuts d’une légende

C’est à Paris que son destin bascule. Repéré par un agent, Alain Delon débute sa carrière au cinéma presque par hasard. Sa beauté magnétique lui ouvre rapidement les portes des studios. Il fait ses premiers pas au cinéma en 1957 dans le film « Quand la femme s’en mêle » de Yves Allégret, mais c’est avec « Plein Soleil » (1960) de René Clément qu’il se fait réellement connaître. Ce film, adaptation du roman « Monsieur Ripley » de Patricia Highsmith, révèle son talent et son regard perçant qui fascine le public.

Une carrière internationale

La carrière d’Alain Delon s’envole rapidement, tant en France qu’à l’international. Dans les années 1960, il devient une star mondiale, jouant aux côtés des plus grands réalisateurs et acteurs de l’époque. Ses collaborations avec Luchino Visconti marquent un tournant dans sa carrière. Dans « Le Guépard » (1963), aux côtés de Claudia Cardinale et Burt Lancaster, il incarne le personnage de Tancredi avec une élégance qui le consacre comme l’une des grandes figures du cinéma.

Parmi ses autres films emblématiques, on retrouve « Rocco et ses frères » (1960) de Visconti, « Le Samouraï » (1967) de Jean-Pierre Melville, où il interprète un tueur à gages froid et méthodique, et « La Piscine » (1969) de Jacques Deray, où son duo avec Romy Schneider, son grand amour, reste gravé dans les mémoires.

Une beauté rare et une aura mystérieuse

Alain Delon est souvent décrit comme l’incarnation du charme et du mystère. Sa beauté, souvent qualifiée de « divine », a joué un rôle majeur dans son ascension. Avec ses traits ciselés, ses yeux bleu acier, et son allure de félin, il devient rapidement un sex-symbol. Mais au-delà de son apparence, c’est son aura énigmatique qui fascine. À l’écran, il incarne souvent des personnages ambigus, complexes, naviguant entre ombre et lumière.

Le désenchantement des dernières années

Si Alain Delon a conquis le monde avec son charme et son talent, ses dernières années ont été marquées par une profonde désillusion. L’acteur, qui s’était progressivement retiré du cinéma, a souvent exprimé son désenchantement vis-à-vis de l’époque contemporaine. Il évoquait fréquemment son malaise face à une société qu’il ne reconnaissait plus, déplorant la perte de certaines valeurs et la montée de la violence.

En 2019, lors de la remise de sa Palme d’or d’honneur au Festival de Cannes, il avait déclaré : « Ce que je n’aime pas, c’est cette époque, ça me dégoûte ». Des mots forts qui traduisaient son sentiment de décalage avec le monde actuel. Depuis plusieurs années, l’acteur vivait en retrait, entouré de ses proches, notamment de ses enfants, avec lesquels il a toujours entretenu des relations complexes mais profondes.

Un héritage cinématographique inoubliable

Avec la disparition d’Alain Delon, c’est une page de l’histoire du cinéma qui se tourne. Mais son héritage demeure immense. Au-delà de ses films, il laisse derrière lui une image indélébile de ce que fut le cinéma français durant des décennies : un mélange de glamour, de mystère, et de complexité humaine.

Alain Delon était plus qu’un acteur ; il était une icône, un symbole d’une époque révolue. Sa disparition marque la fin d’une ère, mais son travail continuera d’inspirer et de fasciner les générations futures. Que son âme repose en paix, et que son œuvre continue de briller éternellement dans le firmament du cinéma.

Crédit photo : Georges Biard©