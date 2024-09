“Apollo 13” : mission survie, un documentaire diffusé sur NETFLIX le 5/09/2024 à 9H00

La plateforme de streaming NETFLIX diffusera à partir de demain jeudi 5 septembre 2024 à 9h00, un documentaire sur la mission Apollo 13 qui, en avril 1970, faillit bien ne jamais revenir sur Terre après une explosion à son bord. “Apollo 13 : mission survie” nous replonge en plein cœur des seventies, avec les trois astronautes ayant participé à cette mission ; Jack Swigert, Fred Haise et James Lovell. Vintage et historique !

“Apollo 13 : mission survie” sera diffusée sur NETFLIX à partir du jeudi 5 septembre 2024 à 9H00. Ce documentaire retrace l’histoire de la mission Apollo 13 à destination de la Lune, et qui subit une explosion à bord lors de son voyage.

Synopsis

Neuf mois seulement après l’alunissage de Neil Armstrong, la NASA affronte sa plus grande crise : trois astronautes sont bloqués entre la Terre et la Lune à bord d’un vaisseau spatial victime d’une terrible explosion.

C’est le réalisateur Peter Middleton (The Real Charlie Chaplin, Une expérience de l’obscurité) qui a imaginé la construction du récit, déjà exploité au cinéma par Ron Howard avec Tom Hanks, Bill Paxton et Kevin Bacon dans le film “Apollo 13” sorti en 1995. Pas de casting pour ce film documentaire, juste des images des vrais protagonistes, notamment les trois astronautes Jim Lovell, Fred Haise et Jack Swigert.

Apollo 13 : Une mission en péril et un retour héroïque

Le 11 avril 1970, la mission Apollo 13 décolle du Centre spatial Kennedy en Floride, avec pour objectif de faire atterrir des astronautes sur la Lune, dans le cadre du programme Apollo de la NASA. Les membres de l’équipage, James A. Lovell, Jack L. Swigert et Fred W. Haise, sont prêts à réaliser cette quatrième mission habitée vers la Lune. Mais, à seulement deux jours de leur destination, une explosion soudaine bouleverse le cours de la mission, marquant Apollo 13 comme une des plus célèbres missions de sauvetage de l’histoire de l’exploration spatiale.

L’explosion : causes et conséquences

Le 13 avril 1970, à 21h07 UTC, alors que le vaisseau Apollo 13 se trouve à environ 330 000 km de la Terre, l’équipage entend une explosion violente. Jack Swigert lance une phrase devenue légendaire : “Houston, we’ve had a problem” (“Houston, nous avons eu un problème”). L’explosion est due à un dysfonctionnement dans un des réservoirs d’oxygène du module de service, ce qui a provoqué la rupture d’une des parois du réservoir et causé une perte massive d’oxygène.

Cet oxygène était crucial non seulement pour respirer, mais aussi pour alimenter les piles à combustible fournissant de l’électricité au vaisseau. L’explosion a gravement endommagé le module de service, compromettant non seulement la mission d’alunissage, mais aussi la survie de l’équipage. Le module lunaire, appelé Aquarius, devait initialement servir à l’alunissage mais a été rapidement converti en vaisseau de secours improvisé.

La réponse de la NASA : ingénierie et sang-froid

Face à cette situation critique, les équipes au sol de la NASA, en collaboration avec les astronautes à bord, ont dû improviser un plan de sauvetage. Les priorités étaient de conserver l’oxygène restant, réduire la consommation d’énergie et ajuster la trajectoire du vaisseau pour qu’il puisse retourner sur Terre. La NASA a décidé d’utiliser la Lune pour effectuer une manœuvre dite de “fronde gravitationnelle”. Cela a permis au vaisseau de se servir de la gravité lunaire pour corriger sa trajectoire sans consommer trop de carburant.

Cependant, la survie de l’équipage nécessitait de surmonter plusieurs défis techniques. L’un des plus critiques était l’élimination du dioxyde de carbone accumulé dans le module lunaire, qui n’était pas conçu pour supporter trois astronautes pendant plusieurs jours. Les filtres à CO2 du module lunaire étaient rapidement saturés, et il n’existait pas de solution immédiate à bord. Grâce à l’ingéniosité des ingénieurs au sol, l’équipage a réussi à construire un adaptateur improvisé pour connecter les filtres du module de commande au système du module lunaire, sauvant ainsi leur vie.

Le retour sur Terre : une course contre la montre

Une fois les systèmes de survie stabilisés, la dernière étape consistait à réussir la rentrée atmosphérique. Le module de commande, Odyssey, a été réactivé pour cette manœuvre, même s’il avait été en grande partie éteint pour économiser de l’énergie. L’équipage a dû effectuer plusieurs ajustements manuels et des brûlages de moteur pour s’assurer que leur angle d’entrée dans l’atmosphère terrestre était correct.

Le 17 avril 1970, après avoir traversé avec succès l’atmosphère terrestre, le module de commande s’est posé en toute sécurité dans l’océan Pacifique, à environ 1 600 km au sud-ouest des Samoa américaines. L’équipage a été secouru par le navire de récupération de la marine américaine, l’USS Iwo Jima. Contre toute attente, les trois astronautes sont rentrés sains et saufs après avoir traversé l’une des crises spatiales les plus graves jamais enregistrées.

Leçons et impact

L’échec d’Apollo 13 en tant que mission lunaire a néanmoins été salué comme un triomphe de la capacité humaine à résoudre des problèmes complexes dans des situations désespérées. Cette mission a mis en lumière l’ingéniosité et le sang-froid des équipes de la NASA, à la fois à bord et sur Terre. Elle a également permis des améliorations majeures dans les systèmes de sécurité et de support de vie pour les missions futures.

Apollo 13 est resté un exemple emblématique de la manière dont la gestion des crises et l’ingéniosité peuvent transformer un désastre potentiel en succès.

Crédit photo : Courtesy of NETFLIX – ©2024 NETFLIX Inc.