ARTE diffusera “Les 7 mercenaires” ce soir à 20H50

La chaîne ARTE diffusera ce soir un classique des films de westerns : “Les 7 mercenaires”. Réalisé par John Sturges (“Règlements de comptes à OK Corral”, “La grande évasion”), ce long-métrage rassemble un incroyable casting d’acteurs ; Steve MCQueen, Yul Brynner, Charles Bronson, Robert Vaughn, James Coburn et Eli Wallach.

ARTE : l’heure c’est l’heure

La chaîne ARTE nous fait régulièrement le plaisir de diffuser des classiques du cinéma français et international. Ce soir, c’est le western “Les 7 mercenaires” qui sera à l’antenne à partir de 20H50. Et, c’est devenu malheureusement trop rare pour le souligner, la chaîne ARTE respecte ses horaires et fait partie des rares à ne pas nous assommer de publicités avant les films. Certaines chaînes comme TMC, C8, M6 ou TF1 n’hésitent pas à déborder de 10 à 30 mn pour caser un maximum de pubs auprès de la ménagère de moins de 50 ans.

Synopsis

Un village mexicain subit les incessantes attaques d’une bande de voleurs dirigés par le redoutable Calvera. Alors que les prochains mois s’annoncent difficiles après le pillage par le gang d’une grande partie des récoltes, trois villageois, déterminés à mettre fin à ces exactions, se rendent dans la ville frontalière la plus proche pour acheter des armes. Ils y rencontrent Chris Adams, un ancien soldat qui leur conseille plutôt de faire appel à des mercenaires pour affronter les recrues sans scrupules de Calvera. En leur promettant six semaines de gîte et de couvert et une prime de 20 dollars, Chris convainc six pistoleros aux profils contrastés d’accepter la mission : son ami Harry Luck, qui en espère un profit plus juteux, le flambeur Vin Tanner, Bernardo O’Reilly, un fermier aux poches trouées, l’impulsif Lee, Britt, fin tireur réputé, et Chico, le benjamin en quête d’aventure…

Yul Brynner rachète les droits de l’original

Remake des Sept samouraïs d’Akira Kurosawa, chef-d’œuvre dont Yul Brynner, séduit à sa sortie six ans plus tôt, avait racheté les droits, The Magnificent Seven est entré au panthéon des westerns de légende. S’appuyant sur un étincelant casting ; Steve McQueen, Charles Bronson, Yul Brynner, Robert Vaughn, James Coburn, John Sturges (La grande évasion) orchestre un grand spectacle à la vibrante fibre humaniste, qui porte la voix des opprimés (femmes, Afro-Américains, Indiens, Mexicains) tout en respectant les mythes fondateurs de l’Ouest américain : amitié virile et droit de se rendre justice soi-même, armes à la main. Sur une bande originale mémorable composée par Elmer Bernstein, Les sept mercenaires ménage aussi, entre deux coups de sang ou de feu, des instants plus mélancoliques d’intimité où les héros livrent leurs blessures passées et, pour le plus jeune d’entre eux (Chico, interprété par Horst Buchholz), son expérience des prémices de l’amour et de ses émois. Amorçant le passage d’un genre hollywoodien à son crépuscule au western spaghetti, un classique indémodable.

5 anecdotes sur le film

1. Alors que Yul Brynner avait insisté pour que Steve MCQueen fasse partie du casting du film, les deux hommes ne s’entendaient pas sur le plateau. Yul Brynner avait même demandé à paraître plus grand que McQueen et pour ce faire, des petits tas de terre étaient créés pour qu’il monte dessus. La légende raconte que Steve McQueen les dégommait avec ses bottes.

2. C’est l’acteur Sterling Hayden qui devait incarner le lanceur de couteaux Britt. Ce dernier s’étant désisté, c’est James Coburn qui l’a remplacé, sur recommandation de Robert Vaughn, son copain d’enfance.

3. Akira Kurosawa a tellement apprécié le remake de son film “Les sept samouraïs” qu’il a offert un sabre à John Sturges pour lui exprimer sa satisfaction.

4. La musique du film, devenue légendaire, a été écrite par Elmer Bernstein. Dans l’orchestre qui interprète la bande sonore, c’est un certain John Williams qui joue du piano, véritable légende de la musique de films (“Les dents de la mer”, “Star Wars”, “Indiana Jones”, “E.T”, “Superman”, “Harry Potter”).

5. Cette musique, devenue culte, a été utilisée par la suite par la marque de cigarettes Marlboro pour illustrer ses publicités avec le cowboy de la marque.

LES 7 MERCENAIRES – Dimanche 8 septembre 2024 sur ARTE à 20H50.

(The Magnificent Seven) Film de John Sturges (États-Unis, 1960, 2h02mn, VF/VOSTF) – Scénario : William Roberts – Avec : Yul Brynner, Steve McQueen, Eli Wallach, Horst Buchholz, Charles Bronson, Robert Vaughn, Brad Dexter, James Coburn, Jorge Martínez de Hoyos, Rosenda Montero – Production : The Mirisch Corporation, Alpha.

Crédit photo : ©1960 METRO GOLDWYN MAYER Studios Inc./All rights reserved.