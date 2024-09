“Coco avant Chanel” : ce soir à 21H00 sur ARTE

La chaîne ARTE diffusera ce dimanche soir 22 septembre 2024 à 21H00 le film “Coco avant Chanel”. Un long-métrage réalisé par Anne Fontaine, qui met en scène Audrey Tautou dans le rôle de la grande couturière Coco Chanel. L’occasion de découvrir l’incroyable vie d’une femme exceptionnelle, hors-normes, entre le 19ème et le 20ème siècle. Le film sera suivi à 22H50 d’un documentaire sur Coco Chanel : “Coco Chanel, une vie de légende”.

ARTE rediffuse ce soir le long-métrage d’Anne Fontaine sorti en France le 22 avril 2009 : “Coco avant Chanel”. Un film à la photographie exceptionnelle qui vous plongera dans la France du début du 20ème siècle, en suivant l’incroyable parcours d’une certaine Gabrielle Bonheur Chanel.

Synopsis

Gabrielle, petite orpheline placée avec sa sœur Adrienne dans un rude pensionnat corrézien, n’aspire qu’à la liberté. Bientôt, à Moulins, elle passe d’un atelier de confection qui l’exploite à un cabaret miteux où elle entonne sans conviction « Qui qu’a vu Coco ? » et y gagne son surnom. Étienne Balsan, riche éleveur de chevaux, s’éprend d’elle et l’accueille dans son château, avant qu’elle ne succombe au charme d’un gentleman anglais de ses amis, Arthur « Boy » Capel. Avec eux, l’anticonformiste, qui fume et s’habille en homme, côtoie une société de la Belle Époque composée de cocottes, d’actrices et d’aristocrates, qu’elle ne va pas tarder à recoiffer et à rhabiller. L’aube d’une révolution qui va libérer le corps de la femme.

Genèse d’une œuvre

Comment se forge un destin ? Par quelles batailles et avec quelles mystérieuses ressources Coco Chanel s’est-elle imposée pour conquérir une indépendance que la société corsetée de la Belle Époque, ici merveilleusement reconstituée, des music-halls aux échappées à Deauville, refusait d’accorder aux femmes ? Contournant subtilement les codes du biopic, Anne Fontaine met élégamment en scène l’émancipation farouche d’une âme solitaire à l’instinct de survie aussi puissant que le style, dont la sensibilité, éprouvée par les blessures d’enfance, trouvera sa pleine expression dans la création.

C’est cette métamorphose vengeresse et l’affirmation d’une vocation qu’explore à juste distance la cinéaste, retraçant avec un soin raffiné les étapes de l’apprentissage de son métier par Chanel, les amours de la future impératrice de la mode jalonnant seulement le parcours de l’héroïne vers son sacre. Aussi frêle que vigoureuse face à l’excellent Benoît Poelvoorde, Audrey Tautou incarne avec une grâce sobre l’ambivalente « Mademoiselle », figure libre et mélancolique préférant les vertiges de la gloire à l’illusion du bonheur.

Photos du tournage – Crédit photo : Warner Bros Entertainment©

Retour sur la vie exceptionnelle de Coco Chanel

La Vie de Coco Chanel : De l’Enfance à l’Empire de la Haute Couture

Coco Chanel, née Gabrielle Bonheur Chanel le 19 août 1883 à Saumur, est l’une des créatrices de mode les plus influentes du 20ᵉ siècle. Sa vie, marquée par une enfance difficile et une carrière fulgurante, incarne le mythe du « self-made woman ». Révolutionnaire dans son approche du style, Chanel a non seulement redéfini la mode féminine, mais a aussi influencé la culture et la société de son époque.

L’Enfance et les débuts

Gabrielle Chanel naît dans une famille modeste. Après la mort de sa mère, alors qu’elle n’a que 12 ans, son père abandonne la famille. Elle est envoyée dans un orphelinat à l’abbaye d’Aubazine, en Corrèze. C’est là qu’elle découvre la couture, un savoir-faire qui allait bouleverser son destin. À l’âge de 18 ans, elle quitte l’orphelinat et se lance dans une carrière modeste de couturière tout en poursuivant une autre passion : le chant. Elle se produit dans des cafés-concerts, adoptant le surnom de Coco, probablement inspiré d’une chanson qu’elle interprétait fréquemment, Qui qu’a vu Coco dans l’Trocadéro ?

Cependant, c’est à travers ses relations sociales, notamment avec Étienne Balsan, riche héritier, que Coco commence à se rapprocher du monde de l’élite parisienne. C’est à cette époque qu’elle développe une passion pour la mode et le design, et qu’elle se distingue par son style personnel simple mais élégant.

L’ascension dans la mode

En 1910, grâce au soutien financier de son amant Arthur « Boy » Capel, Chanel ouvre sa première boutique de chapeaux au 21 rue Cambon à Paris sous le nom « Chanel Modes ». Très rapidement, ses créations séduisent les Parisiennes de l’élite, qui apprécient son approche minimaliste et fonctionnelle du vêtement.

Chanel prend des risques audacieux dans sa carrière. Pendant une époque où les femmes étaient corsetées dans des robes lourdes et encombrantes, elle introduit des vêtements simples, confortables et plus masculins dans leur coupe. Elle fait du jersey, autrefois utilisé pour les sous-vêtements, un tissu phare pour ses créations. C’est ainsi que Chanel libère les femmes des contraintes vestimentaires, imposant une mode pratique et élégante qui reflète l’émancipation féminine.

Le succès international

Les années 1920 marquent l’apogée de la carrière de Chanel. En 1921, elle lance Chanel No. 5, son premier parfum, qui deviendra une véritable icône de la parfumerie. Ce parfum, dont la bouteille épurée est aussi célèbre que sa fragrance, incarne l’esprit avant-gardiste de Chanel.

Elle continue d’innover avec des pièces qui traversent les décennies, comme la petite robe noire en 1926, devenue un classique intemporel de la garde-robe féminine. Chanel devient rapidement un symbole international de l’élégance et du luxe. Les grandes stars de l’époque, de Marlene Dietrich à Greta Garbo, arborent ses créations.

Les années sombres et le retour triomphal

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Chanel ferme ses boutiques, à l’exception de celle qui vend ses parfums. Durant cette période, sa relation avec un officier allemand lui attire des critiques et des accusations de collaboration, ternissant momentanément sa réputation.

Cependant, à l’âge de 70 ans, Chanel effectue un retour spectaculaire dans la mode en 1954, défiant les attentes. À ce moment, la mode féminine était dominée par les silhouettes ultra-féminines de Christian Dior et de son “New Look”, mais Chanel resta fidèle à sa vision plus pratique de la mode, attirant une nouvelle génération de femmes modernes. Sa veste en tweed, ses colliers de perles, ses pantalons amples et ses sacs matelassés sont rapidement adoptés comme symboles de raffinement et de confort.

Photos de tournage – Crédit photo : Warner Bros Entertainment©

Héritage et influence

Coco Chanel décède le 10 janvier 1971 à l’hôtel Ritz de Paris, où elle résidait depuis des années. Son influence sur la mode perdure encore aujourd’hui à travers la Maison Chanel, qui continue d’incarner l’élégance et l’innovation sous la direction artistique de Karl Lagerfeld (jusqu’à sa mort en 2019) et aujourd’hui Virginie Viard.

Chanel a non seulement révolutionné la mode féminine, mais elle a aussi contribué à transformer le rôle des femmes dans la société, prônant l’émancipation et l’indépendance. Elle a défini le chic parisien et inspiré d’innombrables créateurs. Son héritage reste gravé dans la haute couture, le parfum et l’histoire culturelle.

En libérant les femmes des corsets, en leur offrant des vêtements qui reflétaient la liberté et le mouvement, Chanel a non seulement redéfini la mode, mais aussi l’identité féminine elle-même.

Le film “Coco avant Chanel” rend hommage à une femme d’exception, à son génie créatif et à l’impact indéniable qu’elle a eu sur la mode internationale. Sa devise “La mode se démode, le style jamais” résume à merveille son apport intemporel à l’élégance mondiale.

“Coco avant Chanel” : Film d’Anne Fontaine (France, 2008, 1h50mn) – Scénario : Anne Fontaine et Camille Fontaine, d’après la biographie d’Edmonde Charles-Roux – Avec : Audrey Tautou, Benoît Poelvoorde, Marie Gillain, Emmanuelle Devos, Alessandro Nivola, Yan Duffas – Production : Warner Bros., Haut et Court, Ciné@.

La soirée Coco Chanel continuera après le film, à 22.50, avec le documentaire Coco Chanel – Une vie de légende.

Crédit photo : copyright ©2018 Warner Bros Entertainment.