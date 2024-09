“Monstres : l’histoire de Lyle et Erik Menendez” sur NETFLIX. Retour sur cette affaire criminelle des années 90

La plateforme de streaming Netflix diffuse depuis aujourd’hui 19 septembre 2024 une nouvelle série intitulée Monstres : L’histoire de Lyle et Erik Menendez. Une histoire vraie qui avait passionné l’Amérique à la fin des années 80 / début des années 90.

Après l’énorme succès de « DAHMER », la série d’anthologie inspirée de crimes réels créée par Ryan Murphy et Ian Brennan, le binôme de scénaristes revient avec un nouvel opus intitulé Monstres : L’histoire de Lyle et Erik Menendez. Ce chapitre raconte l’histoire vraie de deux frères condamnés en 1996 pour le meurtre de leurs parents, Jose et Mary Louise « Kitty » Menendez.

Synopsis

Pour l’accusation, les deux criminels cherchaient à hériter de la fortune familiale. Pour les frères, l’acte était le fruit de toute une vie d’abus physiques, émotionnels et sexuels infligés par leurs parents. Un mobile qu’ils continuent de plaider aujourd’hui, alors qu’ils purgent une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

Monstres : L’histoire de Lyle et Erik Menendez revient sur cette affaire qui a ébranlé le monde et ouvert la voie au phénomène moderne de fascination pour les crimes réels, tout en posant une question capitale : qui sont les véritables monstres ?

Au casting, l’acteur espagnol Javier Bardem interprète brillamment Jose Menendez, en hommes d’affaires charismatique et en père tyrannique. Excellent dans les rôles de méchant ou de tueur, Bardem démontre ici toute sa palette de talents dans un rôle complexe et monstrueux. À ses côtés, l’actrice américaine Chloë Sevigny tient le rôle de Kitty Menendez, sa femme. Quant à leurs enfants meurtriers, ils sont interprétés par Nicolas Chavez (dans le rôle de Lyle Menendez) et Cooper Koch (Erik Menendez).

Retour sur l’affaire Menendez

L’histoire de Lyle et Erik Menendez est une des affaires criminelles les plus célèbres des États-Unis, marquant la fin des années 1980 et les débuts des années 1990. Ce qui commence comme un crime brutal et incompréhensible — le meurtre de leurs parents Jose et Kitty Menendez — devient rapidement un véritable feuilleton judiciaire, exposant des accusations d’abus familiaux et des dynamiques toxiques au sein de la famille Menendez.

Les faits du crime

Le 20 août 1989, à Beverly Hills, Jose et Kitty Menendez sont brutalement assassinés à leur domicile. Jose Menendez, un magnat de l’industrie du divertissement cubano-américain, et Kitty Menendez, une ancienne institutrice, sont abattus de manière froide et calculée avec des fusils de chasse. Les enquêteurs découvrent que ce sont leurs deux fils, Lyle (alors âgé de 21 ans) et Erik Menendez (18 ans), qui ont commis le double meurtre.

Pendant plusieurs mois après les crimes, Lyle et Erik continuent à vivre une vie de luxe, dépensant l’héritage familial dans des voitures de sport, des voyages et d’autres dépenses extravagantes. Ils ne sont initialement pas suspectés, mais au fil du temps, leur comportement attire l’attention. Finalement, c’est une confession d’Erik à son thérapeute, Dr. Jerome Oziel, qui mène à leur arrestation en 1990.

Le procès : des assassins monstrueux ?

Le procès des frères Menendez est télévisé et fascine le public. Beaucoup les considèrent comme des monstres sans conscience, ayant tué leurs parents pour l’argent et le pouvoir. Leur vie de jeunes hommes riches et insouciants après le meurtre semble corroborer cette image. Le procès fait la une des journaux, et les Américains sont divisés : certains les voient comme des sociopathes avides, d’autres commencent à avoir des doutes lorsque de nouvelles révélations éclatent.

Les révélations des abus

Au cours du procès, la défense des frères Menendez prend une tournure inattendue. Ils ne nient pas avoir tué leurs parents, mais justifient leur acte comme une réponse à des années d’abus psychologiques, émotionnels, et physiques infligés par leur père. Erik et Lyle déclarent que Jose Menendez était un père tyrannique et violent, abusant sexuellement d’eux pendant des années, tandis que Kitty Menendez, leur mère, restait passive face à ces atrocités et souffrait de graves problèmes psychologiques. Ils affirment avoir agi par peur, convaincus que leurs parents allaient les tuer.

L’image de la famille Menendez, autrefois perçue comme une famille aisée et sans histoire, s’effondre. Les récits des abus sont choquants et déconcertants pour le public. Bien que ces allégations n’aient jamais été prouvées de manière définitive, elles ont bouleversé le procès. Les frères affirment qu’ils ont agi en état de légitime défense, poussés à l’extrême par la peur et la terreur que leur inspirait leur père.

Victimes ou coupables ?

Le procès de Lyle et Erik Menendez s’étend sur plusieurs années et suscite un vif débat sur la justice, la vengeance et les abus familiaux. Les procureurs les accusent d’avoir tué pour l’argent, soulignant que les frères ont dilapidé rapidement leur héritage après le meurtre. Cependant, la défense insiste sur le fait que les abus répétés ont altéré leur jugement et créé une peur irrationnelle de leurs parents.

En 1996, après deux procès très médiatisés, les frères Menendez sont reconnus coupables de meurtre au premier degré et condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le jury rejette l’argument de la légitime défense fondée sur les abus, mais le public reste divisé.

Une nouvelle perspective

Les frères Menendez, aujourd’hui emprisonnés, continuent de susciter des débats. Avec le temps, certaines voix se sont élevées pour demander une réévaluation de leur cas, notamment à la lumière des discussions modernes sur les abus familiaux et l’impact psychologique qu’ils peuvent avoir sur les victimes. Certains spécialistes soulignent que dans les années 90, la société comprenait encore mal les effets traumatiques des abus sexuels, en particulier lorsque les victimes sont des hommes.

Si certains continuent à considérer Lyle et Erik comme des assassins motivés par la cupidité, d’autres y voient des victimes d’un système familial dysfonctionnel et violent, qui n’ont jamais trouvé d’issue avant l’explosion fatale de la violence. Leur histoire soulève d’importantes questions sur la manière dont la société traite les allégations d’abus et sur les limites de la légitime défense dans un cadre familial.

L’affaire Menendez, bien qu’ayant conclu avec une condamnation sévère, reste une étude complexe des relations toxiques, des secrets familiaux, et de la manière dont des abus peuvent mener à des tragédies inimaginables.

Monstres : L’histoire de Lyle et Erik Menendez. Série en 9 épisodes diffusée sur Netflix depuis le 19 septembre 2024.

Crédit photo : Miles Crist/Netflix© et Netflix©