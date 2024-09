“Peur sur la ville” : ce soir à 21H15 sur C8

Ce mardi soir 10 septembre, la chaîne C8 diffusera l’un des grands classiques du cinéma français : Peur sur la ville (1975), un thriller culte avec Jean-Paul Belmondo. Ce film, réalisé par Henri Verneuil, a marqué toute une génération, notamment grâce aux cascades spectaculaires de Belmondo, devenu une légende pour avoir réalisé lui-même la majorité de ses scènes dangereuses.

Synopsis du film

L’intrigue de Peur sur la ville suit le commissaire Jean Letellier, incarné par Jean-Paul Belmondo, un policier au caractère bien trempé, chargé de traquer un tueur en série surnommé « Minos ». Ce dernier sème la terreur à Paris en s’attaquant à des femmes qu’il considère comme immorales, qu’il juge à travers ses propres convictions psychotiques. La tension monte lorsque Letellier se rapproche de l’assassin, tout en se confrontant à sa propre quête de justice et de moralité.

Le personnage de Minos

Le personnage de Minos, incarné par Adalberto Maria Merli, est un tueur en série complexe qui, bien qu’effrayant, a fasciné le public français. À travers ce rôle, il incarne une figure d’antagoniste obsédée par l’idée de punir les femmes pour leur « débauche ». Ce personnage, à la fois glaçant et calculateur, fait partie de l’imaginaire collectif des Français, en particulier pour son appel menaçant « Je suis Minos » qui résonne encore dans les mémoires.

Une affiche célèbre

L’affiche du film à elle seule est une célébrité. Connue et reconnaissable par tous, elle nous montre un Jean-Paul Belmondo habillé de noir, arme sur la poitrine en tenue décontractée et main sur la cuisse. Cette affiche que l’on retrouve d’ailleurs dans certains films policiers français plus contemporains, accrochée au mur du bureau des inspecteurs. Cette affiche célèbre a été réalisée par un des plus grands affichistes français : René Ferracci, qui a fourni un grand nombre d’affiches de films entre 1950 et 1980 (“Le salaire de la peur”, “La grande vadrouille”, “Le samouraï”, “Le cercle rouge”, “L’emmerdeur”, “L’horloger de Saint-Paul“, “Police Python 357”..). René Ferracci avait conçu cette affiche pour l’agence de publicité René Château, en 1974.

La musique du film quant à elle a été composée par une autre légende : Ennio Morricone.

Les cascades spectaculaires de Jean-Paul Belmondo

L’un des points forts de Peur sur la ville réside dans les cascades incroyables réalisées par Jean-Paul Belmondo lui-même. Parmi les plus mémorables, on trouve une course-poursuite sur les toits des immeubles de Paris et une séquence palpitante sur la rame d’un métro en marche. Autre scène spectaculaire et tournée par Jean-Paul Belmondo lui-même : L’ascension et la descente en hélicoptère sur “la Tour Avant-Seine”, haute de 98 mètres et située dans le 15ème arrondissement parisien. Ces scènes, exécutées sans doublure, témoignent du courage et du professionnalisme de Belmondo, qui s’est imposé comme l’un des plus grands acteurs-cascadeurs du cinéma français. Sa détermination à réaliser lui-même ces scènes lui a valu le respect du public et de l’industrie du cinéma.

Succès et impact

À sa sortie en avril 1975, Peur sur la ville a connu un grand succès en France, attirant des millions de spectateurs dans les salles : 3 948 746 entrées au total. Le film était en tête du box-office une semaine après sa sortie, aussi bien à Paris qu’en Province. Il a également contribué à renforcer la popularité de Belmondo, déjà star de films comme Le Professionnel ou L’As des as. La tension dramatique, combinée aux scènes d’action intenses, a su captiver le public, et la performance de Belmondo a largement contribué à en faire un film culte.

Ce soir, sur C8, ce classique du cinéma français promet de raviver des souvenirs et de faire découvrir à de nouveaux spectateurs le talent unique de Belmondo dans l’un de ses rôles les plus emblématiques.

Crédit photo : affiche du film “Peur sur la ville” réalisée par René Ferracci© pour René Château Publicité.