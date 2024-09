« The Substance » : Le nouveau thriller hallucinant de Coralie Fargeat sortira en salles le 6 novembre 2024

La réalisatrice française Coralie Fargeat revient pour un second long métrage baptisé “The Substance”, avec Demi Moore et Dennis Quaid, qui sortira dans les salles le 6 novembre 2024. Après l’excellent “Revenge” de 2017, ce second opus semble destiné à faire beaucoup parler de lui.

“The Substance” sortira au cinéma le 6 novembre 2024. Derrière la caméra ; Coralie Fargeat, qui signe ici son deuxième film. Le synopsis met en avant un thème vieux comme le monde : le vieillissement, incontournable, que nous connaissons tous à un moment donné de notre vie.

Âgée de 48 ans, la réalisatrice s’interroge au travers de son film, sur l’approche de la cinquantaine et l’impact de l’âge dans nos vies professionnelles et personnelles.

Le synopsis

Elisabeth Sparkle (interprétée par Demi Moore) est la présentatrice vedette d’une émission d’aérobic. Le jour de ses 50 ans, elle est virée par son boss Harvey (Dennis Quaid) en raison de son âge, trop élevé. C’est alors qu’une proposition pour le moins étrange lui est faite : utiliser une substance qui lui permettra de devenir la meilleure version d’elle-même. Avez-vous déjà rêvé d’une meilleure version de vous-même ? Vous devriez essayer ce nouveau produit : THE SUBSTANCE. Il permet de générer une autre version de vous-même, plus jeune, plus belle, plus parfaite. Respectez les instructions : VOUS ACTIVEZ une seule fois, VOUS STABILISEZ chaque jour, VOUS PERMUTEZ tous les sept jours sans exception (pendant qu’une des deux versions de vous-même est active, l’autre est dans un état d’hibernation). Il suffit de partager le temps. C’est si simple, qu’est-ce qui pourrait mal tourner ?

Un thriller aux frontières du fantastique

Le 6 novembre 2024, le cinéma français accueillera avec impatience « The Substance », le deuxième long-métrage de la talentueuse réalisatrice Coralie Fargeat, connue pour son œuvre acclamée Revenge (2017). Après avoir marqué les esprits avec un thriller viscéral et puissant, Fargeat revient avec un film tout aussi audacieux, voire plus déroutant, s’attaquant cette fois à des thèmes profondément ancrés dans la nature humaine et la perception de la réalité.

« The Substance » est annoncé comme un film de genre, un thriller qui flirte avec le fantastique et l’horreur psychologique. Bien que peu de détails sur l’intrigue aient été révélés, les premières bandes-annonces et rumeurs de tournage laissent présager une immersion dans un univers mystérieux où la perception de la réalité se brouille.

Le film suivrait une histoire autour de substances toxiques ou hallucinogènes, jouant avec l’idée de la dissolution des frontières entre le réel et l’imaginaire. À travers un récit intense et stylisé, Coralie Fargeat semble une nouvelle fois explorer la survie, mais sous un angle plus métaphysique cette fois-ci, confrontant ses personnages à des dilemmes psychologiques, voire existentiels.

Une distribution de talent

Pour son retour derrière la caméra, Coralie Fargeat s’est entourée d’une équipe artistique impressionnante. L’actrice principale du film est Demi Moore, star hollywoodienne au talent reconnu, qui, selon Fargeat, s’est investie corps et âme dans ce rôle complexe et exigeant. Moore, après plusieurs années loin des grands écrans, fait ici un retour remarqué dans un rôle où elle incarne une figure maternelle en proie à des phénomènes inexplicables.

Aux côtés de Moore, Margaret Qualley, figure montante du cinéma international, prête ses traits à une jeune femme confrontée à des événements traumatisants, accentuant ainsi la tension psychologique au cœur du récit.

Un style visuel marquant

Si le travail de Coralie Fargeat sur Revenge avait été largement salué pour sa mise en scène percutante et son esthétisme travaillé, « The Substance » ne fait pas exception. La réalisatrice a une fois de plus mis l’accent sur des visuels forts, au service d’une narration immersive. Inspirée par des influences du cinéma de genre, elle joue sur les contrastes entre une beauté visuelle et une horreur latente pour troubler le spectateur. Les jeux de lumière, les décors étranges et une bande sonore hypnotique sont autant d’éléments qui promettent d’envoûter et de perturber le public.

Des thématiques contemporaines

Sous ses aspects de thriller fantastique, « The Substance » aborde des thématiques profondément ancrées dans notre société contemporaine. Il interroge notre rapport à la technologie, à l’environnement, mais surtout à la réalité elle-même. Dans un monde où la perception est manipulée par des substances ou des technologies invisibles, qu’est-ce qui distingue encore le réel du fantasme ?

Coralie Fargeat, fidèle à son engagement féministe et à sa volonté de bousculer les conventions, tisse dans ce film une réflexion sur le corps et l’esprit, en abordant des thèmes comme le contrôle, la survie, et l’autonomisation des femmes face à un environnement hostile.

Une attente frémissante

Avec « The Substance », Coralie Fargeat confirme son statut de réalisatrice incontournable du cinéma de genre contemporain. Sa capacité à réinventer les codes, à plonger au cœur des angoisses humaines, et à offrir un cinéma à la fois intelligent et visuellement captivant, en fait l’une des voix les plus originales du paysage cinématographique actuel. Le public attend avec impatience la sortie de ce film qui promet de marquer les esprits et de susciter de nombreuses réflexions, tout en offrant une expérience cinématographique intense. En salle dès le 6 novembre 2024, « The Substance » s’annonce déjà comme l’un des événements cinématographiques de l’année.

Crédit photo : Metropolitan Filmexport©