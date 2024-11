“Mission Impossible : The Final Reckoning” sortira en salles en mai 2025. Découvrez la 1ère bande-annonce

Depuis son premier film en 1996, Mission Impossible a marqué l’histoire du cinéma d’action, engrangeant des recettes colossales et captivant un public mondial. Avec la sortie imminente en mai 2025 de Mission Impossible : The Final Reckoning, revenons sur les éléments qui ont contribué au succès de cette saga et son origine.

Genèse : de la télévision au grand écran

Mission Impossible débute en 1966 en tant que série télévisée créée par Bruce Geller, diffusée sur CBS jusqu’en 1973. Le concept repose sur une équipe d’agents secrets de l’IMF (Impossible Mission Force) chargée de réaliser des missions périlleuses et souvent à la limite du possible. La série, reconnaissable par son thème musical emblématique de Lalo Schifrin, établit une formule unique : suspense, gadgets et opérations méticuleusement orchestrées. Ce format a attiré un large public, posant les bases d’un univers d’espionnage captivant qui sera exploité plus tard au cinéma.

Un succès planétaire au box-office

Le passage au grand écran s’amorce en 1996 avec Tom Cruise dans le rôle principal d’Ethan Hunt, un agent IMF, sous la direction de Brian De Palma. Ce premier opus est un triomphe, réalisant plus de 450 millions de dollars de recettes mondiales, posant la saga comme une franchise d’action majeure. Depuis, chaque nouveau film a surpassé les précédents en termes d’audience et de spectacle, attirant des millions de spectateurs et rapportant au box-office plus de 4 milliards de dollars au total, pour un budget total sur les 7 films de la saga de 1,12 milliard de $.

Le septième volet, Mission Impossible : Dead Reckoning Part One (sorti le 12 juillet 2023), a lui aussi battu des records en franchise, atteignant 570,6 millions de dollars de recettes malgré les défis post-pandémiques (pour un budget de 291 millions de $). Le prochain opus, The Final Reckoning, promet de boucler cette saga avec un final spectaculaire, attendu avec impatience par les fans du monde entier.

Facteurs de succès : action, scénarios et un casting engagé

La saga Mission Impossible est avant tout un succès grâce à son acteur principal, Tom Cruise, qui incarne Ethan Hunt depuis le début. Cruise est connu pour réaliser lui-même des cascades extrêmes, comme escalader le Burj Khalifa, s’accrocher à un avion en plein vol, ou encore piloter une moto en sautant d’une falaise. Ces scènes spectaculaires, couplées à une réalisation impeccable, placent chaque film comme une expérience immersive. Le casting, qui inclut des acteurs comme Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson et Henry Cavill, a également su captiver et fidéliser un public varié.

Un héritage dans le cinéma d’action

Avec chaque nouvelle sortie, la franchise Mission Impossible continue d’établir de nouvelles normes dans le cinéma d’action, combinant intrigues complexes et scènes d’action impressionnantes. À l’approche de The Final Reckoning, il est clair que cette saga a redéfini l’espionnage au cinéma, tout en restant fidèle à son héritage télévisé. Grâce à des décennies de succès et un public mondial toujours plus passionné, Mission Impossible demeure une référence incontestée du grand écran.

Le 8ème opus : “Mission Impossible : The Final Reckoning” sortira en salles en mai 2025. Le jour n’a pas encore été précisé. Le synopsis est pour le moment minimaliste puisque seuls quelques mots ont été communiqués par la production : “Nos vies sont la somme de nos choix”. La bande-annonce en fin d’article nous en dit un peu plus, à savoir que ce Final Reckoning est la continuité de Dead Reckoning Part 1 sorti le 12 juillet 2023.

Malin, Tom Cruise est producteur principal du film, qui devrait dépasser en termes de recettes Dead Reckoning part 1. Rendez-vous dans 6 mois.