Burt Munro entre au Sturgis Motorcycle Museum Hall of Fame

Indian Motorcycle célèbre l’intronisation de Burt Munro au Sturgis Motorcycle Museum Hall of Fame. Icône de la course moto et détenteur du record de vitesse terrestre, Munro a inspiré des générations de pilotes grâce à sa volonté incessante de vouloir remplir le livre des records.

Les 3 records du monde de Munro

« Vous ne pouvez pas raconter l’histoire des motos sans mentionner Burt Munro« , a déclaré Aaron Jax, vice-président d’Indian Motorcycle. « Les histoires de Burt ont littéralement façonné la marque Indian Motorcycle, alors que nous continuons à vivre comme Burt et à repousser les limites pour stimuler l’innovation, briser les frontières et ouvrir de nouvelles voies. »

Né et élevé à Invercargill, en Nouvelle-Zélande, Munro avait un besoin surnaturel de vitesse, disant : « Vous vivez plus en cinq minutes sur une moto comme celle-ci à fond que certaines personnes ne vivent dans une vie. » Munro a passé des décennies à reconstruire et à arracher son Indian Scout de 1920 de son garage, établissant finalement trois records du monde à l’emblématique Bonneville Salt Flats. En 1967, à 68 ans, Munro a établi un record de moins de 1 000 cm3 à 296,25 lm/h. Ce record tient toujours aujourd’hui.

Mieux vaut tard que jamais

« Burt est une légende. Ses réalisations, à travers les épreuves et les tribulations, inspirent nos efforts de course aujourd’hui« , a déclaré Gary Gray, vice-président – Course, technologie et service pour Indian Motorcycle. « Bien que cela ait été fait un peu tard, c’est tout un exploit pour Burt d’être inscrit au Temple de la renommée du musée de la moto de Sturgis, et nous sommes incroyablement fiers et reconnaissants de célébrer Burt Munro non seulement aujourd’hui, mais tous les jours. »

Le Sturgis Motorcycle Museum & Hall of Fame rend hommage aux personnes remarquables qui ont apporté une contribution durable à la communauté de la moto. Le Temple de la renommée célèbre les pionniers visionnaires, tout en mettant en valeur leurs réalisations extraordinaires et leur passion inébranlable. La classe Hall of Fame de 2023 comprend 1981 Des Nations Team USA, Burt Munro, Chris Callen, Jay Allen, Roland Sands, Russel Radke et Scott Jacobs. En savoir plus sur SturgisMuseum.com.

Crédit photo : Indian Motorcycle©