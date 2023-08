Ephéméride rétro : ça s’est passé un 3 août

Le 3 août, une date qui résonne dans l’Histoire avec une série d’événements importants qui ont façonné le monde d’aujourd’hui. De l’Antiquité à l’époque contemporaine, cette journée a été témoin de moments cruciaux, de découvertes révolutionnaires et de bouleversements politiques. Explorons ensemble certains des moments marquants qui ont eu lieu un 3 août, pour nous permettre ainsi de mieux comprendre l’héritage et les leçons du passé.

1492 : Christophe Colomb met les voiles vers le Nouveau Monde

Le 3 août 1492, le célèbre explorateur italien Christophe Colomb quitta le port de Palos en Espagne à bord des caravelles La Santa Maria, La Pinta et La Niña. Son voyage, financé par les Rois Catholiques d’Espagne, avait pour but de découvrir une nouvelle route vers les Indes en naviguant vers l’ouest. Au lieu de cela, il atteignit l’Amérique, ouvrant la voie à des siècles d’explorations et de colonisations européennes dans le Nouveau Monde.

1527 : Le Sac de Rome

Le 3 août 1527, les troupes de l’Empereur Charles Quint envahirent et pillèrent la ville de Rome. Ce tragique événement, connu sous le nom de Sac de Rome, a marqué la fin de la Renaissance et entraîna la destruction de nombreux trésors artistiques et culturels. Cette attaque brutale laissa une empreinte durable sur l’histoire de la ville éternelle.

1914 : déclaration de guerre de l’Allemagne à la Belgique

Au début de la Première Guerre mondiale, le 3 août 1914, l’Allemagne déclara la guerre à la Belgique. Cette action a violé la neutralité garantie à la Belgique par le Traité de Londres de 1839. Le conflit qui s’ensuivit dévasta l’Europe et laissa des millions de morts et de blessés, transformant le cours de l’Histoire mondiale.

1934 : Hitler à la tête du Reich

Le 3 août 1934 marque l’arrivée à la Présidence du IIIème Reich d’Adolf Hitler. Dix ans plus tard, il sera à l’origine de 11 millions de morts, dont une majorité de Juifs tués dans les camps de concentration.

1954 : Adieu Colette

La célèbre romancière Française Colette décède le 3 août 1954. Née Sidonie Gabrielle Colette, l’auteur d’une cinquantaine d’ouvrages a été la première française à recevoir des funérailles nationales.

1958 : naissance du sous-marin nucléaire USS Nautilus

Le 3 août 1958, la marine américaine fit un bond en avant technologique en lançant le premier sous-marin nucléaire, l’USS Nautilus. Cet événement marqua une nouvelle ère dans la navigation sous-marine, offrant une plus grande autonomie et une capacité de propulsion sans précédent. L’USS Nautilus a joué un rôle crucial pendant la Guerre froide et a ouvert la voie à une nouvelle génération de sous-marins.

Le 3 août 1958 est également la date de naissance de l’acteur Français Lambert Wilson.

1963 : Naissance d’une légende du hard-rock

Le 3 août 1963, le petit James Hetfield voit le jour à Downey, en Californie. Dix-huit ans plus tard, il fondera le plus grand groupe de métal de tous les temps : Metallica, avec Lars Ulrich. Le groupe a vendu 210 millions d’albums dans le monde à ce jour.

Le même jour et doit-on y voir un signe du destin, les Beatles donnent leur dernière prestation sur scène. C’était au Cavern Club de Liverpool.

1967 : bientôt la haine

Le 3 août 1967, l’acteur et réalisateur français Mathieu Kassovitz voit le jour à Paris. En 1995, il sortira le film culte La Haine.

1979 : Connue dans la série Lost

Le 3 août 1979, Evangeline Lilly nait à Fort Saskatchewan, dans la province d’Alberta, au Canada. Elle accédera à la notoriété internationale grâce à son rôle de Kate dans la série Lost, sortie le 22 septembre 2004.

1979 : l’autoroute de l’enfer

Le 3 août 1979, le groupe australien AC/DC sortait son sixième album studio baptisé “Highway To Hell”. Un album charnière pour les australiens puisqu’il leur permettra d’accéder à la notoriété aux États-Unis, où le disque s’est vendu à 7 millions d’exemplaires.

1981 : lancement de la chaîne Music Television (MTV)

Le 3 août 1981, MTV fut lancée aux États-Unis, marquant une révolution dans le monde de la musique et de la télévision. MTV est devenue rapidement une plateforme emblématique pour la diffusion de clips musicaux et a eu un impact significatif sur la culture populaire. Cette chaîne a également lancé la carrière de nombreux artistes et est devenue une référence majeure pour la musique dans le monde entier.

1983 : Double Je

Le 3 août 1983 marque la naissance du chanteur Français Christophe Willem, révélé par l’émission Nouvelle Star dont il sort vainqueur en 2006. Le 16 avril 2007, son premier single “Double Je” sera un véritable carton commercial.

2005 : premier vol de l’avion Airbus A380

Le 3 août 2005, l’Airbus A380, le plus grand avion de ligne commercial jamais construit, effectua son premier vol d’essai à Toulouse, en France. Cet événement marqua une avancée majeure dans l’aviation civile, permettant de transporter un nombre record de passagers sur de longues distances avec une efficacité accrue. L’A380 a révolutionné le transport aérien et est devenu un symbole de l’ingénierie européenne.

Ces événements du 3 août ne sont qu’un échantillon des nombreux moments significatifs de cette date dans l’Histoire. Ils rappellent que chaque jour est marqué par des événements qui influencent notre avenir et que nous devons continuer à explorer notre passé pour mieux comprendre le présent. C’est à travers la connaissance de ces faits que nous pouvons tirer des leçons de l’Histoire et façonner un avenir meilleur.