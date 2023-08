Pourquoi la journée du 15 août est-elle fériée ?

Tous les ans, des millions d’automobilistes connaissent les légendaires bouchons du 15 août. Pour peu que cette journée, comme c’est le cas cette année, tombe proche d’un jour précédant ou succédant un week-end, on parle alors du célèbre “pont du 15 août”, qui nous permet alors de bénéficier d’un week-end long de 4 jours. Mais d’où vient ce jour férié ? Plongeons ensemble dans les origines de la fête de l’Assomption et son importance culturelle et religieuse.

La célébration de l’Assomption de Marie

Chaque année, le 15 août est une date emblématique pour de nombreux croyants à travers le monde, marquant la célébration de l’Assomption de Marie, une fête religieuse qui revêt une signification profonde pour la foi chrétienne. Cette journée est observée avec ferveur et diverses traditions dans de nombreux pays, et elle est également associée à des coutumes populaires et des festivités locales.

Les origines de la fête de l’Assomption

L’Assomption de Marie est un dogme catholique qui affirme que la Vierge Marie, mère de Jésus, a été élevée au ciel en corps et en âme à la fin de sa vie terrestre. Cette croyance repose sur des traditions et des enseignements anciens, mais elle n’a été officiellement proclamée dogme de foi qu’en 1950 par le pape Pie XII.

Les origines de la célébration de l’Assomption remontent au moins au Ve siècle, bien que des éléments de la croyance aient des racines plus anciennes. Selon certaines traditions apocryphes et liturgiques, les premiers chrétiens ont commencé à honorer la mémoire de la Vierge Marie peu après sa mort, en commémorant sa montée au ciel. Au fil des siècles, cette célébration s’est développée et s’est ancrée dans la liturgie de l’Église catholique.

Signification religieuse

La célébration de l’Assomption porte une signification profonde pour les chrétiens. Elle rappelle la foi en la résurrection et en la vie éternelle, et symbolise également l’importance du rôle de Marie dans le plan divin. Selon la tradition catholique, Marie a été préservée du péché originel (dogme de l’Immaculée Conception) et a joué un rôle crucial en accueillant Jésus-Christ, le Sauveur. Son Assomption en corps et en âme est vue comme une récompense pour sa pureté et sa dévotion à Dieu.

Célébrations et traditions

La célébration de l’Assomption varie d’un pays à l’autre, avec des traditions culturelles spécifiques ajoutant leur propre touche à la fête. Dans de nombreux pays catholiques, le 15 août est un jour férié où les fidèles assistent à des messes spéciales dédiées à Marie. Des processions, des pèlerinages et des défilés sont organisés pour honorer la Vierge Marie. Les icônes et les statues de Marie sont souvent portées en procession à travers les rues des villes et des villages.

En plus des célébrations religieuses, le 15 août est également associé à des coutumes populaires, telles que les feux d’artifice, les foires locales, les festivals de rue et les repas festifs. Dans certains pays, il est même de tradition de bénir des herbes et des fleurs lors de cette journée, symbolisant la bénédiction de la nature et de la création.

La Journée du 15 août et la fête de l’Assomption de Marie continuent d’avoir un impact significatif sur la foi et la culture chrétiennes. Célébrée depuis des siècles, cette fête souligne la place particulière de Marie dans la foi chrétienne et renforce les croyances en la vie éternelle et la résurrection. Qu’elle soit honorée dans des églises majestueuses ou au sein de célébrations locales, l’Assomption de Marie reste un élément central du patrimoine religieux et culturel de nombreux pays à travers le monde.

Crédit photo : Pixabay