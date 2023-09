Éphéméride rétro : ça s’est passé un 11 septembre

Le 11 septembre est le jour où nous fêtons les Adelphe. C’est aussi le 254e jour de l’année et une date qui a marqué l’histoire du monde à plusieurs reprises au cours de la seconde moitié du XXe siècle et du début du XXIe siècle. De la Guerre de Corée à la fin de l’apartheid en Afrique du Sud, en passant par le coup d’État au Chili et les attentats terroristes de 2001 aux États-Unis, cette date a été le théâtre d’événements majeurs qui ont façonné le cours de l’histoire. Revenons sur ces événements historiques survenus un 11 septembre entre 1950 et 2005.

11 septembre 1950 – Guerre de Corée

Le 11 septembre 1950 marque une étape importante dans la Guerre de Corée (1950-1953), l’un des conflits les plus meurtriers et complexes de la Guerre froide. Ce jour-là, les forces des Nations unies, dirigées principalement par les États-Unis, ont lancé l’opération « Chromite », une débarquement amphibie à Incheon, Corée du Sud. Cette opération audacieuse a permis de reprendre l’initiative dans la guerre et de repousser les forces communistes nord-coréennes loin du territoire sud-coréen. Cet événement a marqué un tournant majeur dans le conflit.

La Porsche 356 Speedster (1954)

Le 11 septembre 1954, Porsche a introduit la Porsche 356 Speedster au salon de l’automobile de Paris. Cette voiture de sport emblématique était une version épurée de la 356, conçue pour les amateurs de conduite sportive. Avec son design minimaliste, son pare-brise incliné et son poids réduit, la Speedster est rapidement devenue un symbole de l’élégance et de la performance. Elle est restée populaire parmi les collectionneurs et les amateurs de voitures classiques.

11 septembre 1973 – Coup d’État au Chili

Le 11 septembre 1973 est le jour où le général Augusto Pinochet a mené un coup d’État militaire au Chili, renversant le président Salvador Allende, élu démocratiquement. Cette intervention militaire a été soutenue par les États-Unis, qui étaient en désaccord avec les politiques socialistes d’Allende. Le coup d’État a abouti à la mort du président Allende et à l’instauration d’un régime militaire brutal dirigé par Pinochet, marquant le début d’une période sombre de répression politique et de violations des droits de l’homme au Chili.

11 septembre 1987 – Afrique du Sud

En 1987, le 11 septembre est le jour où la tension raciale en Afrique du Sud a connu un tournant significatif. Le président sud-africain Pieter Botha a annoncé des réformes politiques qui incluaient la fin de l’interdiction du Congrès national africain (ANC) et du Parti communiste sud-africain. Ces réformes ont ouvert la voie à des négociations qui ont finalement abouti à la fin de l’apartheid en Afrique du Sud et à la libération de Nelson Mandela en 1990, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère de démocratie et de réconciliation nationale.

11 septembre 2001 – Les attentats terroristes aux États-Unis

Le 11 septembre 2001 est l’une des dates les plus tragiques de l’histoire moderne. Ce jour-là, 19 terroristes d’Al-Qaïda ont détourné quatre avions de ligne, en précipitant deux dans les tours jumelles du World Trade Center à New York, provoquant leur effondrement. Un troisième avion a frappé le Pentagone à Arlington, en Virginie, tandis que le quatrième avion s’est écrasé en Pennsylvanie après une révolte des passagers. Près de 3 000 personnes ont perdu la vie lors de ces attentats. Cet événement a conduit les États-Unis à lancer la « guerre contre le terrorisme » et a eu un impact majeur sur la politique mondiale et la sécurité internationale.

11 septembre 2005 – L’ouragan Katrina

Le 11 septembre 2005, les États-Unis ont été confrontés à une autre tragédie, bien que d’une nature différente. L’ouragan Katrina, l’un des ouragans les plus dévastateurs de l’histoire du pays, a touché la côte du golfe du Mexique, provoquant d’énormes inondations à La Nouvelle-Orléans, en Louisiane. L’ouragan a révélé de graves failles dans la préparation et la réponse aux catastrophes aux États-Unis et a soulevé des questions sur l’injustice sociale et raciale, car les communautés les plus vulnérables ont été les plus touchées.

Naissances et décès de célébrités

Parmi les célébrités nées un 11 septembre on compte le chanteur Moby (1965) et le réalisateur Brian de Palma (1940). Les personnalités mortes un 11 septembre : le comédien français Roger Carel (2020) et le chanteur Peter Tosh (1987).

En résumé, le 11 septembre a été le théâtre d’une série d’événements marquants tout au long de la seconde moitié du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Ces événements ont eu un impact profond sur la politique internationale, la sécurité mondiale et la société dans le monde entier, rappelant la manière dont l’histoire peut être façonnée par des journées particulières.

Crédit photo : Porsche©