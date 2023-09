Éphéméride rétro : ça s’est passé un 13 septembre

Le 13 septembre est le 256e jour de l’année et celui où l’on fête les Aymé. C’est aussi une date importante sur le plan historique, avec la signature des accords d’Oslo, en vue d’une résolution du conflit israélo-palestinien. Revenons sur lés événements marquants qui se sont déroulés un 13 septembre.

1993 – les accords d’Oslo

Sur un plan historique, la journée du 13 septembre est une date marquée par deux événements importants. La bataille de Marignan en 1515 d’une part et la poignée de mains historique entre le premier ministre israélien, Yitzhak Rabin et le chef de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP), Yasser Arafat, le 13 septembre 1993. Une avancée historique vers un accord de paix entre Israël et la Palestine, connue sous le nom d’accords d’Oslo.

1959 – Luna-2 sur la Lune

Le 13 septembre 1959, la sonde soviétique Luna-2 est le premier engin spatial à entrer en contact avec la Lune. Un contact violent durant lequel la sonde est littéralement vaporisée par la vitesse de l’impact : 10 000 km/h. Mais avant cela, de nombreuses informations auront été recueillies par Luna-2, telles que l’absence de champ magnétique et d’une ceinture de radiations, ainsi que la présence de vent solaire.

1993 – sortie du dernier album du groupe Nirvana : “In Utero”

Le 13 septembre 1993, le groupe américain Nirvana sort son troisième et dernier album intitulé “In Utero”. L’album se vendra à plus de 4 millions d’exemplaires.

1996 – mort du rappeur Tupac Shakur

Considéré comme un des plus grands rappeurs au monde, Tupac Shakur est assassiné le 13 septembre 1996 à Las Vegas, alors qu’il était à bord de son véhicule avec des amis. Il était âgé de seulement 25 ans.

1997 – sortie du premier véhicule hybride : la Toyota Prius

Le 13 septembre 1997 sort le premier véhicule hybride, d’abord commercialisé au Japon. Un modèle précurseur quand on sait le succès qu’a rencontré ce type de motorisation par la suite et encore aujourd’hui, face aux problèmes de réchauffement climatique.

Naissances et décès

Parmi les célébrités nées un 13 septembre, on compte l’ex-guitariste de Metallica et fondateur du groupe Megadeth Dave Mustaine, né le 13 septembre 1961, l’athlète Michael Johnson (1967), le chef-cuisinier Alain Ducasse (1956), l’actrice Jacqueline Bisset (1944) et le compositeur Maurice Jarre (1924).

Parmi les célébrités décédées un 13 septembre, le réalisateur Jean-Luc Godard nous a quittés en 2022 et le rappeur américain Tupac Shakur en 1996.

Crédit photo : Flickr – Jacqueline Bisset