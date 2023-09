Éphéméride rétro : ça s’est passé un 26 septembre

L’éphéméride rétro de Monsieur Vintage permet de se replonger dans les événements du passé, à une date précise. Aujourd’hui, c’est le 26 septembre qui est à l’honneur avec des faits de divertissement, comme la première parution du Journal de Tintin, tristes avec le décès de personnalités marquantes (Paul Newman, Jacques Chirac) et de drames humains, tel que le naufrage du Joola, en 2002.

De nombreux événements marquants se sont déroulés un 26 septembre. Cette journée est aussi celle où l’on fête Saint Côme et Saint Damien, les saints patrons des médecins et des chirurgiens. C’est le 269ème jour de l’année. Voici quelques-uns des faits qui se sont déroulés un 26 septembre.

1946 – parution du premier numéro du Journal de Tintin

Le 26 septembre 1946, le numéro 1 du Journal de Tintin édition belge sort dans les kiosques. Une parution réalisée sous l’impulsion d’André Sinave et qui sortira jusqu’en novembre 1988, sous la forme d’un journal hebdomadaire.

1960 : premier débat présidentiel télévisé aux États-Unis

Le 26 septembre 1960 a marqué un moment historique dans la politique américaine avec le tout premier débat présidentiel télévisé. Les candidats John F. Kennedy et Richard Nixon se sont affrontés en direct à la télévision, marquant le début de l’influence des médias sur la politique moderne.

1966 – sortie de la Chevrolet Camaro

Le 26 septembre 1966, General Motors présente sa réponse à la Ford Mustang sortie deux ans auparavant. Son nom : Camaro, sous la marque Chevrolet. Cette “Pony Car” a été produite à 690 138 unités jusqu’en 1969, avec deux motorisations : 6 ou 8 cylindres, en coupé ou cabriolet et des puissances qui s’échelonnaient de 230 à 427 chevaux. Voir notre photo de Une.

1969 – sortie de l’album “Abbey Road” des Beatles

Le onzième album des Beatles : “Abbey Road” est sorti en Grande-Bretagne le 26 septembre 1969. Une galette enregistrée aux studios EMI de Londres (qui deviendront plus tard les studios Abbey Road) situés à Abbey Road. Avec deux méga-tubes “Here comes the sun” et “Come together”, l’album se vendra à 30 millions d’exemplaires dans le monde, soit le second plus gros succès des Beatles après l’album “Sgt Pepper”. La pochette du disque “Abbey Road” est une des plus célèbres au monde, avec les “Fab Four” qui traversent un passage-piétons sur Abbey Road. C’est aussi celle qui a été le plus parodiée.

2002 – Naufrage du Joola

Le 26 septembre 2002, à 23 heures, le ferry Joola battant pavillon sénégalais se retourne au large des côtes gambiennes, emportant avec lui 1 863 hommes, femmes et enfants restés pour la plupart coincés à l’intérieur de la coque du bateau.

Ce naufrage fait partie des catastrophes les plus graves de la marine civile, avec le naufrage du Titanic qui avait fait 1 520 morts.

2005 : dévoilement de la Bugatti Veyron

La Bugatti Veyron, l’une des voitures de sport les plus puissantes et les plus rapides jamais produites, a été officiellement dévoilée au public le 26 septembre 2005. Elle était équipée d’un moteur W16 de 8,0 litres produisant plus de 1 000 chevaux, et elle était capable d’atteindre une vitesse de pointe de plus de 400 km/h. Quant à l’exercice du 0 à 100 km/h, elle le négociait en seulement 2,5 secondes ! 450 exemplaires ont été produits entre 2005 et 2015.

2007 – répression du soulèvement des bonzes

Le 26 septembre 2007, une forte répression a été mise en place par la junte birmane face au soulèvement des bonzes baptisé “Révolution Safran” consécutif à une brusque augmentation des prix de l’énergie. Les forces armées birmanes ont pris le contrôle des monastères et sont intervenus directement dans les manifestations, qui comptaient en moyenne 100 000 participants.

Naissances et décès de célébrités

Parmi les célébrités nées un 26 septembre, on compte Serena Williams (1981), Philippe Lavil (1947), Linda Hamilton (la “Sarah Connor” de TERMINATOR) en 1956, Bryan Ferry (1946) et Olivia Newton John (1948).

Les célébrités disparues un 26 septembre : Jacques Chirac (2019), Paul Newman (2008) et Robert Palmer (2003).

Ces événements qui se sont produits un 26 septembre entre 1950 et le début des années 2000 témoignent de l’ampleur des défis et des changements qui ont marqué le monde au cours de cette période, que ce soit sur le plan politique, environnemental ou géopolitique. Chacun de ces événements a laissé une empreinte durable sur l’histoire mondiale.



Crédit photo : Chevrolet©