Éphéméride rétro : ça s’est passé un 7 septembre

La journée du 7 septembre est le 250e jour de l’année. C’est aussi celui où l’on fête Sainte Reine. Comme les autres jours de l’année, de nombreux événements sont intervenus un 7 septembre, Monsieur Vintage vous en fait un rappel dans cet éphéméride rétro.

Voici quelque uns des événements marquants qui se sont déroulés un 7 septembre entre 1950 et le début des années 2000 :

7 septembre 1951 – Signature du traité de paix de San Francisco : Le 7 septembre 1951, le traité de paix de San Francisco, également connu sous le nom de traité de San Francisco, a été signé, mettant officiellement fin à l’état de guerre entre le Japon et les Alliés après la Seconde Guerre mondiale. Ce traité a contribué à la reconstruction du Japon en tant que nation souveraine et a établi les bases de sa renaissance économique et politique.

7 septembre 1995 – l’affaire Dreyfus

Le 7 septembre 1995 et pour la première fois depuis plus d’un siècle, l’armée française reconnaît officiellement, par la voix du général Jean-Louis Mourrut que la condamnation du capitaine Dreyfus a été en « partie fondée sur un document truqué et qu’il s’agissait d’une conspiration militaire ».

7 septembre 1996 – Les Spice Girls atteignent la première place des charts américains

Le 7 septembre 1996, les Spice Girls, un groupe pop britannique sensationnel, ont atteint la première place des charts américains avec leur single « Wannabe ». Ce succès a marqué le début de la domination mondiale des Spice Girls dans les années 1990, propulsant la « Girl Power » à l’avant-plan de la culture pop.

L’Alfa Romeo Giulietta – 7 septembre 1954

Le 7 septembre 1954, le constructeur italien Alfa Romeo a présenté la Giulietta, une voiture compacte qui allait devenir emblématique pour la marque. La Giulietta a marqué le passage d’Alfa Romeo des voitures de sport haut de gamme vers des modèles plus accessibles. Avec son design élégant et ses performances sportives, elle est rapidement devenue un succès commercial et a contribué à solidifier la réputation d’Alfa Romeo en tant que fabricant de voitures de caractère.

La DeLorean DMC-12 – 7 septembre 1981

La DeLorean DMC-12, célèbre pour son apparition dans le film « Retour vers le futur, » a été lancée le 7 septembre 1981. Conçue par l’ingénieur automobile John DeLorean, cette voiture était unique en son genre, avec sa carrosserie en acier inoxydable brossé et ses portes papillon distinctives. Bien que la DeLorean n’ait pas connu un succès commercial immédiat, elle est devenue une icône de la culture pop grâce à son association avec la franchise cinématographique.

Opération à distance – 7 septembre 2001

Le 7 septembre 2001, le chirurgien français Jacques Marescaux réalise la première opération chirurgicale à distance, depuis New-York, sur une patiente située à Strasbourg. Il s’agit d’une opération de la vésicule biliaire, qu’on a appelé “l’opération Lindbergh”.

Ces événements qui se sont déroulés un 7 septembre entre 1950 et 2000 témoignent de la diversité des événements historiques qui ont façonné notre monde au cours de cette période. Ils vont de la diplomatie internationale à la lutte pour les droits civils, en passant par des moments culturels marquants et des conflits géopolitiques majeurs. Chacun de ces événements a laissé une empreinte durable sur l’histoire du XXe siècle.



Crédit photo : Alfa Romeo Giulietta berline de 1955 – Alfa Romeo©