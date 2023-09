Éphéméride rétro : ça s’est passé un 8 septembre

Le 8 septembre est une date qui a été témoin de nombreux événements importants tout au long de l’histoire. Entre 1950 et 2005, cette journée a été marquée par des moments significatifs qui ont eu des répercussions durables dans le monde entier. Dans cet article, nous allons explorer quelques-uns de ces événements mémorables.

1946 – Le Secours Catholique est créé

L’association à but non lucratif Secours Catholique est créée le 8 septembre 1946. Créée par l’abbé Jean Rodhain, elle a pour vocation d’aider les gens confrontés à la pauvreté et à l’exclusion sociale.

1951 – Le Jour où l’ONU Condamne l’Agression en Corée

Le 8 septembre 1951, lors de la Guerre de Corée, les Nations Unies ont adopté la résolution 688, condamnant l’agression nord-coréenne contre la Corée du Sud. Cette résolution a marqué un tournant dans le conflit et a renforcé le soutien international à la Corée du Sud. Elle a également conduit à la création de la ligne de cessez-le-feu de 38e parallèle, qui divise toujours la péninsule coréenne aujourd’hui.

1951 – Signature du Traité de San Francisco

Le 8 septembre 1951, les représentants du Japon, des États-Unis et des 47 nations alliées lors de la Seconde Guerre Mondiale signent le traité de San Francisco. Continuité de la capitulation japonaise de 1945, ce traité est une reconnaissance, par le Japon, de l’indépendance de la Corée et une renonciation de ses anciennes possessions; îles Kouriles et Sakhaline, Taiwan et archipels du Pacifique.

2004 – Le Lancement de la Sonde Genesis

Le 8 septembre 2004, la NASA a lancé avec succès la sonde spatiale Genesis. Cette mission avait pour objectif de collecter des échantillons de vent solaire et de les ramener sur Terre. Malheureusement, lors de son retour en 2004, le parachute de la sonde ne s’est pas ouvert correctement, provoquant un atterrissage brutal dans le désert de l’Utah. Malgré cet incident, les scientifiques ont pu récupérer des échantillons utiles du vent solaire.

Naissances et décès

Parmi les personnalités nées un 8 septembre on compte la chanteuse Pink (1979), le personnage de série TV Spock (1966) et l’acteur Peter Sellers (1925) et un autre acteur.

Les personnalités mortes un 8 septembre : Elisabeth II (2022) et Brad Davis (1991) rendu célèbre pour le rôle principal qu’il tenait dans le célèbre film Midnight Express (bande-annonce ci-dessous).

Crédit photo : la chanteuse Pink à Munich en 2019 – crédit : Wikimedia