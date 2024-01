Éphéméride rétro : ça s’est passé un 21 janvier

L’éphéméride du 21 janvier est marquée par une série d’événements significatifs à travers les époques. De moments historiques à des naissances mémorables, cette date a été le témoin de diverses péripéties qui ont façonné le cours de l’histoire mondiale. Plongeons dans le passé pour explorer les événements marquants qui ont eu lieu le 21 janvier.

1793 : L’Exécution de Louis XVI

Le 21 janvier 1793 reste gravé dans l’histoire de la Révolution française avec l’exécution de Louis XVI. Le roi de France, jugé coupable de trahison, fut guillotiné sur la place de la Révolution à Paris. Cet événement symbolique a marqué la fin de la monarchie en France et a eu des répercussions majeures sur l’évolution politique du pays.

1911 : Départ du premier Rallye de Monte Carlo

Du 21 au 25 janvier 1911 s’est tenue la première édition du Rallye de Monte Carlo, avec 23 concurrents. C’est rapidement devenu une des plus grandes compétitions mondiales automobile.

1921 : “Le Kid”, sortie du premier film réalisé par Charlie Chaplin

Le Kid, premier film réalisé par Charlie Chaplin est sorti le 21 janvier192. Ce long-métrage demeure un chef-d’œuvre du cinéma muet qui continue de captiver les spectateurs à travers le temps. Ce film emblématique, à la fois drôle et émouvant, met en scène Chaplin dans le rôle de Charlot, un vagabond au grand cœur qui se retrouve responsable d’un bébé abandonné.

L’intrigue commence lorsque Charlot découvre un nourrisson laissé à sa porte. Incapable de trouver la mère, il décide de prendre soin du petit garçon, surnommé « Le Kid ». La relation touchante qui se développe entre Charlot et l’enfant constitue le cœur émotionnel du film.

Au-delà de son aspect comique, Le Kid explore des thèmes profonds tels que la pauvreté, la compassion et la recherche d’amour et de famille. Chaplin, en maître du mime et de la comédie visuelle, offre des performances mémorables qui transcendent la barrière du langage parlé.

Le Kid a été novateur à bien des égards. Il a été l’un des premiers films à combiner habilement comédie et drame, prouvant que le cinéma muet pouvait évoquer des émotions aussi puissantes que n’importe quelle œuvre parlante. La scène où Charlot tente de protéger Le Kid des services sociaux dans un final poignant reste gravée dans la mémoire des cinéphiles.

L’impact durable du Kid réside également dans sa capacité à toucher un large public, transcendant les époques et les générations. Même après près d’un siècle, le film conserve son charme intemporel et continue d’être une référence incontournable du cinéma classique.

Le Kid de Charlie Chaplin est bien plus qu’une simple comédie silencieuse. C’est une œuvre d’art cinématographique qui explore la condition humaine avec humour et tendresse, tout en affirmant la place de Chaplin en tant que génie du septième art. Pour tout amateur de cinéma, regarder Le Kid demeure une expérience inoubliable et un voyage dans l’âge d’or du cinéma muet.

1924 : Vladimir Ilitch Lénine Décède

Le 21 janvier 1924, Vladimir Ilitch Lénine, le leader révolutionnaire et fondateur de l’Union soviétique, décéda à l’âge de 53 ans. Sa mort a ouvert la voie à une période de transition politique et a influencé la direction future du régime soviétique.

1976 : Début des vols commerciaux du Concorde

Le Concorde, véritable bijou de l’aviation, a marqué l’histoire en tant qu’avion supersonique iconique. De sa genèse passionnante à son développement commercial audacieux, en passant par ses spécificités technologiques, cet avion exceptionnel à aile delta mérite qu’on s’attarde sur son parcours exceptionnel, en soulignant également la fin tragique de sa carrière lors de l’accident à Gonesse le 25 juillet 2000.

Genèse et Développement Commercial

Le Concorde est le fruit d’une collaboration franco-britannique, débutée dans les années 1960, entre les constructeurs aéronautiques français Aérospatiale et britannique British Aircraft Corporation. L’objectif était de créer un avion supersonique de transport de passagers. Le prototype a effectué son premier vol en 1969, symbolisant un jalon dans l’histoire de l’aviation.

Le 21 janvier 1976, le Concorde entama ses premiers vols commerciaux, reliant Paris et Londres à New York en moins de quatre heures (le 24 décembre 1989, le Concorde réalisa le vol Paris-New-York en seulement 2 heures, 59 minutes et 40 secondes). Ce service de vol supersonique a rapidement attiré une clientèle aisée et influente, offrant une expérience de voyage inégalée à la fine pointe de la technologie.

Le Concorde décollait de Paris chaque jour à 11H00 et se posait à New-York à 8H45, soit avant d’être parti avec le décalage horaire entre la France et les États-Unis, ce qui arrangeait un grand nombre d’hommes d’affaires.

Spécificités technologiques

Le Concorde était un chef-d’œuvre d’ingénierie avec ses quatre moteurs à réaction Rolls-Royce Olympus, sa forme aérodynamique unique et sa capacité à voler à une vitesse de Mach 2 (2 145 km/h), soit plus de deux fois la vitesse du son. Cette prouesse technique a permis au Concorde de voler à des altitudes élevées, entre 16 000 et 18 000 mètres, évitant ainsi la majorité des turbulences atmosphériques et offrant un voyage doux et confortable à ses passagers. Le Concorde pouvait accueillir au plus 110 passagers et 9 membres d’équipage (3 dans le cockpit et 6 en cabine).

Fin de carrière et l’accident de Gonesse

Malgré son succès initial, le Concorde a connu une fin de carrière tragique. Le 25 juillet 2000, le vol 4590 d’Air France, reliant Paris à New York, s’est écrasé à Gonesse peu après le décollage, sur un hôtel. L’accident, attribué à une lamelle métallique tombée d’un autre avion sur la piste, a provoqué une réaction en chaîne entraînant la rupture d’un réservoir de carburant et un incendie. Ce drame a fait 113 morts, 109 présents dans l’appareil et 4 personnes au sol, dans l’hôtel.

Cet accident a marqué un tournant critique dans l’histoire du Concorde. Malgré des efforts pour améliorer la sécurité, les coûts élevés d’exploitation, la concurrence des avions subsoniques plus économiques et des préoccupations environnementales ont conduit à la suspension définitive des vols du Concorde en 2003.

Le Concorde restera à jamais un symbole d’innovation audacieuse et de progrès technologique dans l’aviation. Son histoire, bien que ponctuée par des moments de triomphe, a été assombrie par la tragédie de l’accident à Gonesse. Le Concorde a laissé un héritage indélébile, rappelant à l’humanité que même les rêves audacieux peuvent être confrontés à des réalités brutales.

2011 : Sortie du deuxième album de la chanteuse Adèle

Le 21 janvier 2011, la chanteuse britannique Adèle sort son deuxième album baptisé “21”. Ce sera un véritable succès planétaire avec 35 millions d’exemplaires vendus. Son premier opus “19” sorti le 28 janvier 2008 s’était écoulé à 8,5 millions d’unités.

Naissances des célébrités nées un 21 janvier

1824 : Thomas « Stonewall » Jackson, général confédéré de la guerre civile américaine.

1905 : Christian Dior, grand couturier.

1922 : Telly Savalas, acteur américain.

1924 : Benny Hill, célèbre comédien et acteur britannique.

1930 : Pierre Tornade, acteur français.

1941 : Placido Domingo, chanteur Lyrique espagnol.

1947 : Michel Jonasz, chanteur de jazz français.

1956 : Geena Davis, actrice américaine.

1981 : Izabella Miko, actrice polonaise.

1962 : Marie Trintignant, actrice française.

1964 : Philippe Lelièvre, acteur français.

1970 : Marina Foïs, actrice française.

Décès des célébrités disparues un 21 janvier

1950 : George Orwell, écrivain britannique.

1959 : Cecil B. DeMille, réalisateur américain.

1961 : Blaise Cendrars, écrivain suisse.

1998 : Jack Lord, acteur américain.

2021 : Nathalie Delon, actrice française.

2021 : Rémy Julienne, cascadeur français.

Le 21 janvier est une date chargée d’histoire, avec des événements qui ont eu des répercussions sur la politique, la culture et la société à travers le temps. De l’exécution de Louis XVI à la naissance de personnalités marquantes, cette journée mérite d’être commémorée pour sa diversité d’événements significatifs. Chaque année, l’éphéméride du 21 janvier offre l’occasion de réfléchir sur le passé et de célébrer la richesse de notre histoire commune.

Crédit photo : Fond André Gros©-Archives municipales de Toulouse©-Wikimedia Creative Commons-Premier vol d’essai du Concorde le 2 mars 1969, piloté par Jacqueline Auriol.