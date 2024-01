Éphéméride rétro : ça s’est passé un 10 janvier

Chaque jour de l’année est chargé d’histoires, de moments clés et d’événements qui ont laissé leur empreinte sur le cours de l’histoire. L’éphéméride du 10 janvier, jour de la Saint Guillaume, est une fenêtre temporelle fascinante qui nous permet de revisiter des moments marquants, des découvertes scientifiques aux faits historiques en passant par des anniversaires notables.

Les faits historiques

1. 1776 – Thomas Paine publie « Common Sense » : Le 10 janvier 1776, l’écrivain et philosophe politique Thomas Paine publiait « Common Sense » (« Le Sens Commun »), un pamphlet influent qui joua un rôle majeur dans la persuasion des colons américains de déclarer leur indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne.

2. 1863 – Premier métro en opération : La toute première ligne de métro commerciale au monde ouvrait ses portes à Londres le 10 janvier 1863 ; la Metropolitan Railway. Cet événement marqua le début d’une ère nouvelle dans le transport urbain.

3. 1920 – La Ligue des Nations entre en vigueur : Créée après la Première Guerre mondiale dans le but de promouvoir la paix et la coopération internationale, la Ligue des Nations entra en vigueur le 10 janvier 1920. Malheureusement, elle ne parviendra pas à prévenir la Seconde Guerre mondiale.

4. 1991 – loi Evin : le 10 janvier 1991 est promulguée la loi Evin, visant à combattre la consommation de tabac et d’alcool au travers de l’interdiction de publicité sur ces produits et par l’obligation de messages à apposer tel sur “Fumer tue” sur les paquets de cigarettes.

5. 2016 – Mort de la légende du rock, David Bowie : Le 10 janvier 2016, le monde pleurait la perte de David Bowie, l’icône du rock et de la pop, connue pour ses innovations musicales, ses styles changeants et son impact culturel durable. David Bowie qui, depuis le 8 janvier dernier, possède une rue de Paris à son nom, dans le treizième arrondissement.

Les anniversaires célèbres :

1. 1945 – Rod Stewart : Le chanteur britannique Rod Stewart, légende du rock et du pop, célèbre son anniversaire le 10 janvier. Tout au long de sa carrière, il a enchanté le monde avec des hits mémorables tels que « Maggie May » et « Do Ya Think I’m Sexy ? ». Rod Stewart est né en 1945 et fêtera ses 80 ans l’année prochaine.

2. 1980 – Sarah Shahi : L’actrice américaine Sarah Shahi, célèbre pour ses rôles dans des séries télévisées telles que « Person of Interest » et « The L Word, » fête également son anniversaire ce jour-là. Elle est née en 1980.

3. 1953 – Pat Benatar : La chanteuse Patricia Mae Andrzejewski, devenue Pat Benatar après son mariage avec Dennis Benatar, naît le 10 janvier 1953 dans la ville de New-York. Formée à l’Opéra de New-York, Pat Benatar possède une voix incroyable qui couvre 4 octaves, mais son style de prédilection reste le rock et elle a vendu plus de 30 millions d’albums dans sa carrière.

4. 1985 – Claudio Capéo : le chanteur français d’origine italienne est né le 10 janvier 1985 à Mulhouse. Également accordéoniste, Claudio Ruccolo de son vrai nom s’est fait connaître grâce à la saison 5 de The Voice, en 2016 et à son tube “Un homme debout”, sorti le 5 février 2016.

Les célébrités décédées un 10 janvier

1. 1878 : Thierry Hermès, homme d’affaires et fondateur de la marque de luxe éponyme, est décédé le 10 janvier 1878.

2. 1971 : Gabrielle Chasnel dite “Coco Chanel”, grande couturière française, décède le 10 janvier 1971 dans la suite qu’elle habitait depuis de nombreuses années au palace parisien Le Ritz, situé place Vendôme. Elle était âgée de 87 ans.

3. 2005 : Georget Léon Bernier, plus connu sous le pseudonyme de Professeur Choron (en référence à la rue Choron où était situé le journal satirique Hara-Kiri), journaliste, éditeur et homme de presse nous a quittés le 10 janvier 2005. Il avait cofondé les revues Charlie Hebdo et Hara-Kiri.

4. 2010 : le chanteur/guitariste Mano Solo nous quittait le 10 janvier 2010, à l’âge de 46 ans. C’était également le fils du dessinateur Cabu, assassiné lors de l’attentat contre Charlie Hebdo le 7 janvier 2015.

5. 2021 : Le présentateur de l’émission culte Thalassa Georges Pernoud nous quittait à l’âge de 73 ans.

6. 2021 : Le pilote automobile et moto Hubert Auriol disparaissait à la suite d’un accident cardio-vasculaire. Il avait 68 ans.

7. 2023 : l’immense guitariste britannique Jeff Beck est décédé le 10 janvier 2023 d’une méningite. Il avait 78 ans.

L’éphéméride du 10 janvier offre un voyage dans le temps, rappelant des moments clés de l’histoire et célébrant les anniversaires de personnalités emblématiques. Chaque jour est une occasion de se plonger dans le riche tissu du passé, de réfléchir sur notre présent et de nourrir notre curiosité pour l’avenir.



Crédit photo : Allan Warren© – Licence Creative Commons – Wikimedia. Rod Stewart en 1972.