Éphéméride rétro : ça s’est passé un 12 janvier

Chaque jour de l’année est marqué par des événements historiques, des naissances mémorables et des découvertes qui ont façonné le monde dans lequel nous vivons. Le 12 janvier n’échappe pas à cette règle, avec une liste d’événements qui méritent d’être rappelés.

1953 : les responsables du massacre d’Oradour-sur-Glane jugés à Bordeaux

Le 12 janvier 1953, les responsables du massacre perpétué le 10 juin 1944 dans le village d’Oradour-sur-Glane étaient jugés. L’occasion de se rappeler du plus grand massacre de civils jamais commis en France par l’armée allemande.

Le 10 juin 1944, un petit village paisible de la Haute-Vienne en France, Oradour-sur-Glane, allait être le théâtre d’un des actes les plus horribles commis par les troupes allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale.

Ce jour-là, les soldats de la division SS « Das Reich » encerclèrent le village sous prétexte de représailles. Ils prétendaient rechercher des armes et des membres de la Résistance. Cependant, ce qui allait se produire était bien loin de la réalité.

Les habitants du village, hommes, femmes, enfants, furent rassemblés sur la place du marché. Les hommes furent séparés des femmes et des enfants. Les femmes et les enfants furent enfermés dans l’église du village. Les hommes furent dispersés dans des granges et des bâtiments divers.

Sans avertissement ni explication, les soldats SS ouvrirent le feu sur les hommes piégés dans les bâtiments. Les femmes et les enfants, enfermés dans l’église, furent également victimes d’une attaque brutale. Les nazis incendièrent le village et abattirent quiconque tentait de fuir.

Le résultat de cette tragédie fut dévastateur. Environ 642 habitants d’Oradour-sur-Glane furent massacrés ce jour-là. Seuls quelques-uns réussirent à échapper à l’horreur.

Après la guerre, le général Charles de Gaulle décida de préserver le village comme un mémorial vivant. Les ruines d’Oradour-sur-Glane furent préservées, figeant le site dans le temps comme un rappel poignant des horreurs de la guerre et du coût humain de la haine et de la violence.

Le massacre d’Oradour-sur-Glane demeure un témoignage brutal des atrocités commises pendant la Seconde Guerre mondiale. Il sert de rappel essentiel de la nécessité de préserver la mémoire collective et de promouvoir la paix, la tolérance et le respect des droits de l’homme, afin d’éviter que de tels événements ne se reproduisent dans l’avenir

1976 : Mort de la reine du crime

Le 12 janvier 1976, à l’âge de 85 ans, la reine du crime Agatha Christie nous quittait, laissant derrière elle 67 romans et une fortune de 5 milliards d’euros à ses héritiers. Durant toute sa carrière, elle a vendu 2,5 milliards d’exemplaires de ses livres, en sachant que le livre le plus vendu au monde : la Bible, en est à 4 milliards. Pour comparaison, la saga Harry Potter, autre succès colossal de la littérature anglaise, s’est vendue à plus de 500 millions d’exemplaires.

Naissances et décès un 12 janvier

Parmi les célébrités nées un 12 janvier, on compte l’écrivain Jack London en 1876, le fondateur de la plateforme mondiale Amazon Jeff Bezos en 1964, l’humoriste Elie Kakou en 1960 et la comédienne Marie Dubois (qui a joué dans “La Grande Vadrouille” entre autres).

Les célébrités décédées un 12 janvier : Le réalisateur Claude Berri en 2009, l’écrivain Jean-Edern Hallier en 1997, la chanteuse américaine Ronnie Spector en 2022 et Maurice Gibb, guitariste et chanteur des Bee Gees.

Chaque année, le 12 janvier nous rappelle la richesse et la complexité de l’histoire mondiale. Cette date offre un aperçu diversifié des événements qui ont contribué à façonner notre monde moderne. Prendre conscience de ces moments clés nous permet de mieux comprendre notre passé et d’anticiper l’avenir avec sagesse.

Ci-dessous : vidéo des Ronettes “Be My Baby” avec Ronnie Spector au chant.

Crédit photo : TwoWings© – Wikimedia – Licence Creative Commons – Oradour sur Glane le 25 juin 2006 avec Peugeot 202.