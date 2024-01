Éphéméride rétro : ça s’est passé un 13 janvier

Chaque jour de l’année porte en lui une richesse d’événements historiques, de célébrations culturelles et de faits marquants. Aujourd’hui, le 13 janvier jour où l’on fête les Yvette, n’échappe pas à cette règle. Plongeons dans l’éphéméride du jour pour découvrir les moments qui ont façonné ce 13 janvier au fil des siècles.

1. 1129 : L’Ordre du Temple est fondé

Il y a près de neuf siècles, le 13 janvier 1128, le concile de Troyes reconnaissait officiellement l’Ordre du Temple, également connu sous le nom de Templiers. Fondé au début du XIIe siècle, cet ordre militaire chrétien avait pour mission de protéger les pèlerins se rendant en Terre sainte pendant les croisades. Les Templiers devinrent rapidement une puissante force militaire et financière, bien que leur histoire soit marquée par des controverses et des accusations qui conduisirent à leur suppression au début du XIVe siècle.

2. 1888 : Naissance de la Société National Geographic

Le 13 janvier 1888, à Washington, D.C., la National Geographic Society était fondée par un groupe d’explorateurs, de scientifiques, de professeurs et de philanthropes (33 personnes au total), au sein du Cosmos Club, à Washington. Depuis lors, cette organisation a joué un rôle crucial dans la diffusion de connaissances géographiques, scientifiques et culturelles à travers le monde, notamment par le biais de ses célèbres magazines et documentaires.

Parmi ce groupe de personnalités, on comptait Clinton Hart Merriam (zoologiste américain), John Wesley Powell (explorateur américain), Marcus Beker (naturaliste américain) et Cleveland Abbe (météorologue américain).

3. 1968 : Johnny Cash enregistre « Live at Folsom Prison »

Le légendaire chanteur et auteur-compositeur Johnny Cash a marqué l’histoire de la musique le 13 janvier 1968 en enregistrant son album emblématique « At Folsom Prison ». Ce concert, donné devant des détenus de la prison d’État de Folsom en Californie, a contribué à relancer la carrière de Cash et est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs enregistrements live de tous les temps.

4. 2012 : Le Costa Concordia fait naufrage

Une tragédie maritime s’est déroulée le 13 janvier 2012 lorsque le navire de croisière Costa Concordia a heurté un récif au large de l’île italienne de Giglio. Le naufrage a entraîné la perte de 32 vies humaines et a mis en lumière des questions importantes concernant la sécurité des navires de croisière. Le capitaine du navire, Francesco Schettino, a été jugé responsable de cette catastrophe parce qu’il avait donné l’ordre de se rapprocher de l’île pour saluer les habitants. Il avait ensuite quitté le bateau pendant qu’il s’échouait et a été condamné à 16 ans de prison. Le renflouement du navire a été réalisé le lundi 16 septembre 2013 et a coûté 1,1 milliard d’euros. Le Costa Concordia lui, avait coûté 500 millions d’euros pour sa fabrication, entre 2005 et 2007.

5. 2000 : La chirurgie avance

À l’hôpital Edouard Herriot de Lyon, le 13 janvier 2000, il y a exactement 24 ans, une équipe de chirurgiens dirigée par le Pr Jean-Michel Dubernard effectue une double greffe des mains sur Denis Chatelier, un peintre en bâtiment, une première mondiale. Le greffé avait perdu ses 2 mains en manipulant une fusée artisanale. Après l’opération et après surveillance et rééducation, le patient a retrouvé l’usage normal de ses mains.

Événements culturels du 13 janvier

En plus des événements historiques, le 13 janvier est également marqué par diverses célébrations culturelles à travers le monde. Des anniversaires d’artistes renommés aux festivals traditionnels, ce jour offre une palette variée de manifestations culturelles.

1898 : Une lettre historique

La célèbre lettre “J’accuse” rédigée par Émile Zola dans le cadre de l’affaire Dreyfus est publiée dans le journal L’Aurore.

1968 : L’ouverture du Festival de cinéma de Berlin

Le 18e Festival international du film de Berlin s’est ouvert le 13 janvier 1968. Cette célébration cinématographique annuelle a attiré des réalisateurs du monde entier, créant un espace où l’art cinématographique était honoré et célébré.

1972 : L’ultra violence à l’écran

Le 12 janvier 1972 sort le film “Orange Mécanique” sur les écrans de Grande-Bretagne. Ce long-métrage de Stanley Kubrick fait l’objet de nombreuses et vives polémiques en Angleterre, en raison des nombreuses scènes d’ultra violence et de sexe mises à l’écran. Il deviendra ensuite un film culte. En France, “Orange Mécanique” a enregistré 7 602 396 entrées.

1982 : « The Snowman » est diffusé pour la première fois à la télévision

Le 13 janvier 1982, la célèbre animation britannique « The Snowman » (le bonhomme de neige) a été diffusée pour la première fois à la télévision. Basé sur le livre pour enfants de Raymond Briggs, cet événement est rapidement devenu une tradition pendant les fêtes de fin d’année, enchantant des générations d’enfants à travers le monde.

1985 : Lancement du Festival du Film de Sundance

Le 13 janvier 1985 marquait le début du Festival du Film de Sundance, l’un des plus grands événements cinématographiques indépendants au monde. Chaque année, ce festival attire des cinéastes novateurs et des amateurs de cinéma, offrant une plateforme cruciale pour les films indépendants.

2014 : La sortie de l’album « Beyoncé » fait un carton

Le 13 janvier 2014, l’album “Beyoncé” a enregistré 3 millions de ventes dans le monde, après seulement un mois de vente (le disque est sorti sans aucune promotion le 13 décembre 2013). La popstar mondiale Beyoncé a surpris le monde en lançant son album éponyme de manière inattendue et exclusivement en ligne. Cette sortie surprise a redéfini la manière dont les artistes annoncent et partagent leur musique, marquant une nouvelle ère dans l’industrie musicale.

2020 : Le lancement de l’exposition « Van Gogh : The Immersive Experience »

Le 13 janvier 2020, l’exposition « Van Gogh : The Immersive Experience » a ouvert ses portes à Bruxelles, offrant aux visiteurs une plongée captivante dans l’univers artistique du célèbre peintre néerlandais. Cette exposition immersive a permis aux spectateurs de se plonger littéralement dans les œuvres de Van Gogh grâce à la réalité virtuelle et à des projections spectaculaires.

Naissances et décès de célébrités

Parmi les célébrités nées un 13 janvier on compte l’acteur américain Orlando Bloom (Pirates des Caraïbes, Le Seigneur des Anneaux) en 1977, l’actrice américaine Natalia Dyer (Stranger things) en 1995, l’acteur américain Patrick Dempsey (Grey4s Anatomy) en 1966, le dessinateur français Cabu en 1938 et l’acteur américain Robert Stack (Eliot Ness dans la série “Les Incorruptibles” diffusée entre 1959 et 1963 aux États-Unis).

Les célébrités décédées un 13 janvier : le réalisateur français Jean-Jacques Beinex en 2022, l’acteur irlando-américain Patrick McGoohan (N°6 dans la série anglaise “Le Prisonnier”) en 2009 et l’actrice française Rosy Varte (série “Maguy” diffusée entre 1985 et 1994 sur la chaîne Antenne 2) en 2012.

Le 13 janvier a été le théâtre de diverses célébrations culturelles qui ont façonné l’histoire de la musique, du cinéma, de l’art et de la culture populaire. Ces moments rappellent l’importance de la créativité et de l’expression artistique dans notre monde en constante évolution. Chaque année, de nouvelles célébrations culturelles émergent, apportant leur contribution unique à l’histoire globale de la créativité humaine. L’éphéméride du 13 janvier témoigne de la diversité des expériences humaines à travers les époques. Chaque jour, une nouvelle page de l’histoire s’écrit, mêlant accomplissements, défis et découvertes. Il revient à chacun de nous d’apprécier et d’apprendre de ces moments qui ont contribué à façonner notre passé et influenceront notre avenir.

Crédit photo : Dillan Stradlin© – Wikimedia – Licence Creative Commons – Le chanteur de country Johnny Cash en 1970.