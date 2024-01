Éphéméride rétro : ça s’est passé un 15 janvier

Chaque jour de l’année est marqué par des événements significatifs qui ont façonné le cours de l’histoire. Aujourd’hui, le 15 janvier, ne fait pas exception. Jetons un coup d’œil à certains des événements les plus remarquables qui ont eu lieu à cette date au fil des ans.

1929. Naissance de Martin Luther King Jr

Le 15 janvier 1929, naissait l’un des leaders emblématiques du mouvement des droits civiques aux États-Unis, Martin Luther King Jr. Il a joué un rôle crucial dans la lutte pour l’égalité des droits et la fin de la ségrégation raciale. Son discours célèbre « I Have a Dream » est devenu un symbole de l’espoir et de la lutte pour la justice.

1971. Inauguration du haut barrage d’Assouan en Égypte

Le 15 janvier 1971 est inauguré le haut barrage d’Assouan, en Égypte. Un ouvrage gigantesque dont la construction a pris onze ans, entre 1960 et 1971. Long de 3 800 mètres, avec une hauteur de 111 mètres, le barrage affiche une largeur à sa base de 980 mètres et de 40 mètres à son sommet. 11 000 mètres cubes d’eau passent au travers du barrage chaque seconde.

1974. Les Jours Heureux

Le 15 janvier 1974, la chaîne américaine ABC diffuse le premier épisode de la célèbre série américaine “Happy Days”. Créée par Garry Marshall, la série compte 255 épisodes de 24 minutes. ABC diffusera l’ensemble des épisodes entre le 15 janvier 1974 et le 24 septembre 1984. Parmi les personnages récurrents, on trouve le rocker Fonzie et Richard Cunningham.

2001. Création de l’encyclopédie en ligne Wikipédia

Le 15 janvier 2001, l’encyclopédie en ligne et gratuite Wikipédia ouvre son portail aux internautes, en langue anglaise. Créée par l’homme d’affaires américain Jimmy Wales et le développeur américain Larry Sanger, cette encyclopédie connue de tous compte aujourd’hui 2 584 263 articles (source Wikipédia – chiffre au 15 janvier 2024).

2004. Naufrage du Bugaled Breizh

Le 15 janvier 2004, le chalutier breton Bugaled Breizh, long de 24 mètres et parti de Loctudy, dans le Finistère, coule au large des côtes anglaises, provoquant la mort des 5 membres d’équipage. Plusieurs thèses ont été évoquées ; une vague scélérate, une explosion, une collision ou encore une torpille lancée par un sous-marin.

2009. Amerrissage parfait

15 janvier 2009, un Airbus A320 de la compagnie US Airways décolle de l’aéroport La Guardia à New-York. Pendant le décollage, les deux réacteurs sont mis hors service après que des volatiles y aient été aspirés. Après cinq minutes et huit secondes de vol, le commandant de bord, Chesley Sullenberger, décide d’amerrir sur le fleuve Hudson alors que l’avion survole la ville de New-York. Une décision miracle qui a permis de sauver les 155 passagers présents à bord. Un film en a été tiré, baptisé “Sully” comme le surnom du commandant et réalisé par Clint Eastwood. Dans le rôle du commandant, on retrouve Tom Hanks et dans celui du copilote, l’acteur Aaron Eckhart.

2014. Des sœurs jumelles se retrouvent après 22 ans grâce à Facebook

Siam et Fabienne, deux sœurs jumelles séparées à la naissance et placées dans deux familles d’adoption différentes auxquelles il n’avait jamais été fait état d’une gémellité, se sont retrouvées 22 ans après grâce au réseau social Facebook.

Naissances et décès de célébrités

Parmi les célébrités nées un 15 janvier on compte le joueur de football Marius Trésor en 1950, l’acteur américain Lloyd Bridges en 1913 et la joueuse de tennis Mary Pierce en 1975.

Le 15 janvier 2022, le styliste italien Nino Cerruti nous quittait à l’âge de 91 ans.

Le 15 janvier est une journée chargée d’histoire, allant des luttes pour les droits civiques aux avancées technologiques et aux célébrations culturelles. C’est une occasion de se remémorer les moments clés qui ont contribué à façonner le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui.

Crédit photo : « Noord-Hollands Archief / Fotoburo de Boer » – Licence Creative Commons – Wikimedia