Éphéméride rétro : ça s’est passé un 16 janvier

Le 16 janvier est le jour où l’on fête les Marcel. Parmi les Marcel célèbres, on compte les écrivains Marcel Aymé, Marcel Proust ou encore Marcel Pagnol, le boxeur Marcel Cerdan, le chanteur Marcel Amont, le célèbre mime Marcel Marceau, le couturier Marcel Rochas ou le cinéaste Marcel Carné. C’est aussi une journée faite d’éléments marquants, tant politiques, culturels qu’historiques. Revenons sur cette journée, seizième de l’année.

Voici les évènements qui se sont déroulés un 16 janvier :

1920. Mise en place de la prohibition aux États-Unis

Le 16 janvier 1920, la loi sur la prohibition de l’alcool devient effective aux États-Unis. Dès lors, la production, le vente ou le transport de boissons alcoolisés devenaient interdits. Une mesure mise en place grâce à l’impulsion des pasteurs et des mouvements de tempérance très présents sur le sol américain. La tempérance jugeait que l’alcool diminuait l’homme et prônait la privation, la frustration volontaire et une retenue générale. Un point de vue partagé et renforcé par différentes associations féminines qui voyaient en l’alcool une des raisons des violences conjugales.

La prohibition prit fin en avril 1933 sous la présidence de Franklin Roosevelt qui abrogea le Volstead Act (la loi sur la prohibition), ce qui permit à l’État de récupérer de nombreuses et nouvelles taxes.

1945. Le losange sous le giron de l’État Français

Le 16 janvier 1945, la marque automobile Renault devient “La Régie Nationale des Usines Renault”. Accusée de collaboration avec le régime nazi durant la seconde guerre mondiale, l’entreprise fondée par Louis, Marcel et Fernand Renault en 1898 devient propriété de l’État. En 1990, Renault redevient une société privée.

1947. Auriol au pouvoir

Le 16 janvier 1947, Vincent Auriol devient le premier président de la IVe République. D’abord ministre des Finances puis garde des Sceaux, il sera à la tête de l’État du 16 janvier 1947 au 16 janvier 1954.

1954. René Coty second président de la IVe République

C’est René Coty qui succède à la présidence de la République Française, du 16 janvier 1954 au 8 janvier 1959. C’est le deuxième et dernier président de la IVe République. Il sera remplacé en 1954 par le général de Gaulle.

1969. Immolation par le feu de Jan Palach

Le 16 janvier 1969, sur la place Venceslas, à Prague, l’étudiant en Histoire Tchécoslovaque Jan Palach décide de s’immoler par le feu, en signe de résistance à l’invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du Pacte de Varsovie (alliance des pays d’Europe de l’Est et de l’URSS). Il décédera 3 jours plus tard à l’hôpital.

1969. Arrimage réussi dans l’Espace

Deux vaisseaux spatiaux soviétiques habités, Soyouz IV et Soyouz V se sont arrimés pour la première fois dans l’Espace le 16 janvier 1969.

1979 : Départ en exil du Shah d’Iran

Le 16 janvier 1979, le Shah d’Iran et sa femme l’impératrice Farah quittent l’Iran en exil face à la colère du peuple, ouvrant l’arrivée au pouvoir de l’ayatollah Khomeiny.

1997. Tué par balle

16 janvier 1997. Ennis Cosby âgé de 27 ans, fils de Bill Cosby, l’humoriste américain, roule sur l’autoroute de Los Angeles lorsqu’un des pneus de sa voiture crève. Il s’arrête et alors qu’il est en train de changer le pneu endommagé, il se fait braquer par Mikhail Markhasev, âgé de 19 ans, qui veut lui voler son portefeuille et ses affaires. Le vol tourne mal et Mikhail Markhasev tire sur Ennis Cosby, qui reçoit une balle dans la tête. Son meurtrier sera condamné à la prison à vie. Ennis Cosby était l’enfant unique de Bill Cosby.

1998. Naufrage au large de Saint-Pierre et Miquelon

Dans le détroit de Cabot, au large de Saint-Pierre et Miquelon, en ce 16 janvier 1998, le vraquier (navire de charge qui transporte des marchandises) Flare fait naufrage lors d’une tempête, faisant 21 morts.

2002. 113 morts pour une lamelle métallique

Le 16 janvier 2002, le Bureau Enquête -Accidents (BEA) rend son rapport définitif sur l’accident du Concorde survenu le 25 juillet 2000 lors de son décollage. Ce rapport confirme qu’il s’agit bien d’une lamelle métallique perdue par un avion qui décollait 5 minutes auparavant qui est à l’origine du crash, qui a coûté la vie à 113 personnes et qui a marqué la fin d’exploitation du Concorde.

2003. Aller sans retour pour la navette spatiale

16 janvier 2003 ; la navette spatiale américaine Columbia décolle pour sa mission STS-107. Mais un morceau de mousse isolante du réservoir principal se détache et vient percuter le bouclier thermique de la navette, l’endommageant de façon importante. Un choc qui sera fatal à la mission puisque la navette se désintègrera lors de son entrée dans l’atmosphère, le 1er février 2003.

2013. Prise d’otages en Algérie

Le 16 janvier 2013, un commando islamiste s’introduit sur le site gazier de Tiguentourine, en Algérie et prend en otages les 800 personnes qui travaillent sur le site. Les preneurs d’otages réclamaient l’arrêt de l’intervention militaire de la France au Mali. Le bilan de cette prise d’otages a été sanglant puisque 37 otages et 29 terroristes ont été tués lors de l’assaut de l’armée algérienne, qui a pu reprendre le contrôle de l’usine.

Naissance et décès de célébrités un 16 janvier

Parmi les célébrités nées un 16 janvier on trouve :

• André Michelin, né le 16/01/1853. Il a cofondé avec son frère Édouard la société Michelin le 28 mai 1889.

• Dian Fossey, née le 16/01/1932, célèbre primatologue.

• Jean-Claude Narcy né le 16 janvier 1938, présentateur TV et journaliste

• Richard Bohringer, né le 16/01/1942, acteur français

• John Carpenter, né le 16/01/1948, réalisateur de films d’horreur et de Science-Fiction (Halloween : la nuit des masques, New-York 1997, The

Thing, Christine, Invasion Los-Angeles, Los Angeles 2013, Ghosts Of Mars).

• Sade, née le 16/01/1959, chanteuse britannique.

• Kate Moss née le 16/01/1974, mannequin anglais.

Parmi les célébrités mortes un 16 janvier :

• Joseph Poli le 16 janvier/2011 ; présentateur TV et journaliste

• Gina Lollobrigida, le 16/01/202, actrice italienne.

Crédit photo : Ivo Bulanda© – Wikiùedia