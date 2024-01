Éphéméride rétro : ça s’est passé un 17 janvier

L’éphéméride du 17 janvier nous offre l’opportunité de plonger dans les méandres de l’histoire et de découvrir les événements marquants qui ont façonné le monde au fil des siècles. Cette date, en apparence ordinaire, révèle en réalité un kaléidoscope d’événements significatifs, de personnalités éminentes et de faits historiques qui ont laissé leur empreinte sur notre passé collectif. C’est aussi le jour où l’on fête les Antoine.

1706 – Naissance de Benjamin Franklin

Benjamin Franklin, l’un des Pères fondateurs des États-Unis, est né un 17 janvier en 1706. Scientifique, écrivain, inventeur et homme politique, Franklin a joué un rôle crucial dans la rédaction de la Déclaration d’indépendance américaine et a contribué significativement à l’avancement des connaissances scientifiques de son époque.

1929 – Première apparition de Popeye

Le 17 janvier 1929, Popeye, le célèbre marin au bras musclé et aux épinards salvateurs, fait sa première apparition dans la bande dessinée « Thimble Theatre ». Ce personnage iconique est rapidement devenu l’un des symboles de la pop culture, transcendant les générations.

1940 – Autant en emporte le vent

Le 17 janvier 1940 sort sur l’ensemble du territoire américain le film “Autant en emporte le vent”. Un long-métrage épique de 4 heures réalisé par Victor Fleming, avec Vivien Leigh et Clark Gable. Le film sera couronné par 8 Oscars et sera la réalisation qui a généré le plus de recettes dans l’histoire du cinéma, avec 4,19 milliards de $ de recettes. Un record !

1949 – La grippe identifiée

Les docteurs Lépine et Muller identifient le virus de la grippe, au sein de l’institut Pasteur.

1975 – L’avortement autorisé en France

Le 17 janvier 1975, la loi relative à l’interruption volontaire de grossesse, dite loi Veil, est promulguée. Cette étape marque la dépénalisation de l’avortement en France, à l’initiative de Simone Veil, alors ministre de la Santé. La loi est d’abord appliquée pour une durée de 5 ans, avant d’être reconduite définitivement le 31 décembre 1979.

1989 – Naissance du CSA

Le 17 janvier 1989, la loi en charge de veiller à la bonne application de la liberté de communication en France est mise en place, donnant naissance au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, le CSA.

1991 – La Guerre du Golfe

Un tournant majeur dans l’histoire contemporaine s’est produit le 17 janvier 1991, avec l’opération “Tempête du Désert” qui marque l’attaque la plus violente de la guerre du Golfe. Cette confrontation entre les forces alliées dirigées par les États-Unis et l’Irak de Saddam Hussein a eu des répercussions considérables sur la géopolitique mondiale et a redéfini les relations internationales.

1999 – Six heures dans un train d’atterrissage

Le 17 janvier 1999, un jeune passager clandestin sénégalais de 15 ans est découvert vivant, caché dans le train d’atterrissage d’un Airbus à l’aéroport de Lyon. Il y est resté caché durant 6 heures, à une température de -20 degrés.

2000 – La vue retrouvée

Le 17 janvier 2000 a été une date marquante pour un aveugle qui, à New-York, a recouvré la vue grâce à une caméra miniaturisée reliée à son cerveau par des électrodes.

2013 – Des aveux en direct

Le 17 janvier 2013, le cycliste américain Lance Armstrong déclare en direct à la télévision, durant l’émission d’Oprah Winfrey, qu’il a gagné ses 7 Tours de France en se dopant.

Naissances et décès de célébrités un 17 janvier

Parmi les nombreuses célébrités nées un 17 janvier, on compte :

• Al Capone le célèbre mafieux en 1899

• James Earl Jones, acteur américain en 1931

• Dalida, chanteuse, en 1933

• Mohamed Ali, boxeur, 1942

• Françoise Hardy, chanteuse, 1944

• Jim Carrey, acteur américain, en 1962

• Michelle Obama, ex-Première Dame des USA, en 1964

• Mathilde Seigner, actrice, en 1968

• Kid Rock, chanteur américain, en 1971

• François Damiens, acteur, en 1973

• Paul Young, chanteur, en 1956

Les célébrités décédées un 17 janvier :

• Mère Denis, personnage de publicité, en 1989

• Richard Crenna, acteur américain (le “Colonel” dans Rambo) en 2003

• Carlos, chanteur français, en 2008

• Jean Dutourd, écrivain français, en 2011

• Sœur André, religieuse et doyenne de l’humanité, décédée à l’âge de 118 ans et 2 mois en 2023

L’éphéméride du 17 janvier est un rappel fascinant de la richesse de notre passé, avec des événements allant de la naissance de figures emblématiques comme Benjamin Franklin, en passant par des moments culturels marquants tels que l’arrivée de Popeye. Ces fragments temporels nous offrent l’occasion de réfléchir à notre héritage commun et de mieux comprendre comment les événements du passé continuent à influencer notre présent.

Crédit photo : Dalida, le 2 janvier 1967 – Wikimedia