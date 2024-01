Éphéméride rétro : ça s’est passé un 18 janvier

Chaque jour de l’année est marqué par des événements historiques, des naissances remarquables et des moments mémorables qui ont façonné le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui. Le 18 janvier n’échappe pas à cette règle, et c’est avec curiosité que nous plongeons dans l’éphéméride de cette journée particulière, où l’on fête les Prisca.

Événements Historiques

Le 18 janvier a également été le témoin d’événements qui ont marqué l’histoire mondiale, allant de découvertes scientifiques à des changements politiques majeurs.

1778 – Capitulation de la Baie d’Hudson

Lors de la guerre d’indépendance américaine, les troupes britanniques capitulent devant les forces américaines à la Baie d’Hudson. Cet événement a eu des implications significatives pour le conflit en cours.

1778 – Découverte d’Hawaï

Le 18 janvier 1778, le capitaine James Cook découvre l’archipel des îles d’Hawaï. Le 14 février 1779, il se fera tué par un chef hawaïen ; Nuaa Kana’ina dans la baie de Kealakekua, sur la plage, ainsi que quatre de ses officiers de la Royal Navy.

1862 – Les visions de Bernadette Soubirous

Le 18 janvier 1862, l’Église authentifie les dix-huit apparitions de la Vierge, à Lourdes, décrites par Bernadette Soubirous dans la grotte de Massabielle.

Découvertes scientifiques

1911 – Découverte de l’expansion de l’univers

L’astronome américain Vesto Melvin Slipher annonce sa découverte de l’expansion de l’univers à l’American Astronomical Society le 18 janvier 1911. Cette observation a jeté les bases de la théorie du Big Bang. Aujourd’hui, cette vitesse d’expansion de l’univers est évaluée à 73,04 kilomètres par seconde par mégaparsec par les astrophysiciens. En sachant que le parsec (parallaxe-seconde) est une unité de longueur utilisée en astronomie. 1 parsec équivaut à 648 000 / π soit 3,26 années-lumière. À chaque mégaparsec, l’univers grandit de 73,04 kilomètres par seconde. Oui, ça fait mal à la tête et ça torture l’esprit cette notion d’infiniment grand mais il n’empêche que c’est Vesto Melvin Slipher qui a découvert l’expansion de l’univers.

1918 – Fin des emprunts russes

Le 18 janvier 1918, les Russes annoncent l’annulation des emprunts souscrits par les Tsars auprès des pays étrangers, entre 1888 et 1914.

2005 – Présentation officielle de l’Airbus A380

Le 18 janvier 2005 a lieu la présentation officielle de l’Airbus A380. Avec 4 turboréacteurs Rolls Royce, un double-pont, une longueur de 72,72 mètres, une envergure de 79,75 mètres, une hauteur de 24,09 mètres et un poids à vide de 369 tonnes (maxi 575 tonnes au décollage) et une capacité maximale de 853 passagers, l’Airbus A380 est le plus gros avion civil de transports de passagers au monde. Il en a été produit 254 unités et fabriqué de 2004 à 2021. Pour s’en procurer un, il fallait faire un chèque de 437 millions de $.

Célébrations et commémorations

Outre les naissances et les événements historiques, le 18 janvier est également associé à certaines célébrations et commémorations.

Journée mondiale de la neige

Cette journée met en avant les plaisirs de l’hiver et les activités liées à la neige, encourageant les gens à profiter des joies de cette saison.

Semaine de l’éducation internationale

Aux États-Unis, la troisième semaine de janvier est dédiée à la célébration de l’éducation internationale, soulignant l’importance de la compréhension interculturelle et de la collaboration mondiale dans le domaine de l’éducation.

Naissances notables

Un certain nombre de personnalités marquantes ont vu le jour un 18 janvier au fil des siècles, contribuant chacune à leur manière au patrimoine culturel et historique de l’humanité.

A.A. Milne (1882 – 1956) : L’auteur britannique célèbre pour ses histoires de Winnie l’ourson est né le 18 janvier 1882. Les aventures de ce célèbre ours en peluche et de ses amis ont enchanté des générations d’enfants à travers le monde.

Oliver Hardy (1892 – 1957) : La moitié du duo comique légendaire Laurel et Hardy, Oliver Hardy, est né le 18 janvier 1892. Leur comédie slapstick a laissé un héritage indélébile dans l’histoire du cinéma comique.

Gary Grant, acteur américain, est né le 18 janvier 1904.

Philippe Starck, célèbre designer Français, est né lui aussi un 18 janvier, en 1949.

L’acteur américain Kevin Costner est né le 18 janvier 1955.

La chanteuse uruguayenne Elli Medeiros est née le 18 janvier 1956 à Montevideo.

Personnalités décédées un 18 janvier

Parmi les célébrités mortes un 18 janvier, on compte l’acteur Français Jean-Pierre Bacri en 2021 et le musicien de jazz Marcel Zanini (auteur de la chanson “Tu veux ou tu veux pas ?”) en 2023, il y a tout juste un an.

En somme, le 18 janvier est une journée riche en histoire, en célébrations et en commémorations. Chaque année, elle nous offre l’opportunité de réfléchir sur le passé, de célébrer le présent et d’anticiper l’avenir.



Crédit photo : Roger Green© – Wikimedia – Licence Creative Commons