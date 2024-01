Éphéméride rétro : ça s’est passé un 19 janvier

Chaque jour de l’année est marqué par des événements historiques qui ont laissé leur empreinte sur le monde. Le 19 janvier n’échappe pas à cette règle, avec une série d’événements variés qui ont façonné l’histoire politique, culturelle et scientifique. Plongeons dans l’éphéméride du 19 janvier pour découvrir les moments clés qui ont marqué cette journée au fil des siècles.

Événements historiques

1736 – Naissance de James Watt, pionnier de la révolution industrielle

Le 19 janvier 1736 marque la naissance de James Watt en Écosse. Ingénieur mécanicien, il est surtout connu pour son invention de la machine à vapeur améliorée, qui a joué un rôle crucial dans la révolution industrielle. C’est en hommage à ses recherches que le watt (symbole W) a été choisi comme unité internationale de puissance.

1809 – Edgar Allan Poe voit le jour

L’écrivain américain Edgar Allan Poe, célèbre pour ses histoires macabres et fantastiques, voit le jour le 19 janvier 1809. Son impact sur la littérature mondiale, en particulier dans le genre du mystère et de l’horreur, est indéniable.

1829 – La police de Londres utilise le bâton

Le 19 janvier 1829, le Metropolitan Police Service de Londres introduit officiellement le bâton, symbole du maintien de l’ordre. Cela marque un tournant dans l’histoire de la police moderne et a influencé les forces de l’ordre dans le monde entier.

1903 – Création de l’académie Goncourt

L’académie Goncourt a été créée le 19 janvier 1903, à l’initiative d’Edmond de Goncourt qui avait déposé son vœu de créer cette société de membres dans son testament, auprès de son notaire Maître Jules de Goncourt.

1919 – Un avion sur un toit

Le 19 janvier 1919, l’aviateur Jules Védrines atterrit sur le toit des Galeries Lafayette, à Paris. Un exploit quand on sait la complexité de survoler Paris et surtout, quand on connaît les dimensions de la “piste d’atterrissage” improvisée : 28 mètres sur 12 ! À bord de son Caudron G III, Jules Védrines a réussi le défi proposé par les grands magasins parisiens. Pour cet incroyable pari, l’aviateur a perçu 25 000 Francs, mais il a eu droit à une amende de la part de la préfecture de police : 16 Francs.

1955 – Sortie du célèbre SCRABBLE

Commercialisation pour la première fois en France du “Scrabble”, le jeu apparu aux États-Unis en 1949 et inventé par un architecte au chômage en 1931 (la crise de 1929 n’était pas loin), à New-York, un certain Alfred Mosher Butts. En 75 ans, 170 millions de SCRABBLE ont été vendus dans le monde. Il s’en vend en moyenne 300 000 par an en France.

1975 – Je frappe au N°1 !

Le 19 janvier 1975, une émission atypique faisait pour la première fois son apparition à la télévision : “Le petit rapporteur”, créée par Jacques Martin, avec Jacques Martin, Stéphane Collaro, Pierre Bonte, Piem, Pierre Desproges et Daniel Prévost.

1977 – Le président américain Gerald Ford pardonne Richard Nixon

Le 19 janvier 1977, le président sortant Gerald Ford accorde un pardon inconditionnel à son prédécesseur Richard Nixon pour tous les crimes qu’il aurait pu commettre pendant sa présidence. Cet acte suscite des débats et des controverses à l’époque.

1994 – « Schindler’s List » remporte sept Golden Globes

Le 19 janvier 1994, le film de Steven Spielberg, « La Liste de Schindler », a remporté sept Golden Globes. Ce drame historique poignante sur l’Holocauste a reçu des éloges critiques et a été salué pour son impact émotionnel et culturel. La même année, le film remportait également 7 Oscars !

2004 – Ça va couper !

Drame social en France le 19 janvier 2004, avec la société France TÉLÉCOM qui annonce la suppression de 14 500 postes dans le monde, dont 8 800 en France.

2012 – Steve Jobs présente une keynote

Le 19 janvier 2012, lorsque Steve Jobs, le cofondateur d’Apple, présente une keynote sur le thème de l’éducation, à NEW-YORK, sans pour autant présenter de nouveaux produits, la presse spécialisée et le public sont plutôt étonnés. Une approche plus éducative destinée à accompagner ses clients.

Naissances et décès de célébrités

Parmi les célébrités nées un 19 janvier on compte :

• Paul Cézanne en 1839, peintre.

• Tippi Hedren en 1930, actrice (la blonde du film “Les Oiseaux” tourné par Alfred Hitchcock.

• Janis Joplin en 1943, chanteuse.

• Dolly Parton en 1946, chanteuse.

• Robert Palmer en 1949, chanteur.

• Stefan Edberg en 1966, joueur de tennis.

Les célébrités décédées un 19 janvier :

• Paul Meurisse, acteur Français, en 1979

• Ham, le singe de l’espace mort en 1983

• Denny Doherty, chanteur, en 2007

• Ettore Scola, réalisateur, en 2016

• Dorothy Malone, actrice, en 2018

• Hardy Krüger, acteur, en 2022

• Gaspard Ulliel, acteur, en 2022

Le 19 janvier est une journée qui a vu naître des esprits créatifs, des avancées technologiques majeures et des décisions politiques impactantes. Des figures emblématiques comme James Watt et Edgar Allan Poe ont laissé un héritage durable, tandis que des événements tels que l’introduction du bâton par la police de Londres ont marqué des tournants significatifs dans l’histoire. Chaque année, cette date offre une opportunité de se rappeler et de célébrer ces moments qui ont contribué à façonner le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui.



