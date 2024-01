Éphéméride rétro : ça s’est passé un 1er janvier

Chaque 1er janvier, une nouvelle page de l’histoire s’ouvre, apportant son lot d’événements marquants dans divers domaines tels que la musique, le rock, l’automobile, la moto, la recherche médicale, le social, l’histoire, et les découvertes. De 1950 à 2023, ces journées du Nouvel An ont été le témoin de moments qui ont laissé une empreinte indélébile sur notre société.

1949 : Le timbre-Poste entre en vigueur le 1er janvier 1949 en France.

1950-1960 : Les Années Dorées du Rock and Roll

Les années 50 ont vu l’émergence du rock and roll, un genre musical qui allait révolutionner le paysage musical mondial. En 1956, Elvis Presley enregistre « Heartbreak Hotel », marquant le début de sa domination dans le monde du rock. Ce jour-là, la musique a pris un tournant majeur, façonnant la culture populaire pour les décennies à venir.

Le 1er janvier 1962, les Beatles commencent à enregistrer leurs premières chansons en studio.

1955 : La station de radio Europe 1 est officiellement le 1er janvier 1955.

1960-1970 : L’Ère des Motards et de la Contreculture

Au début des années 60, le « Easy Rider » sort en 1969, il sortira le 1er janvier 1970 en Belgique, marquant le début d’une nouvelle ère de films explorant la contre-culture et le mouvement des motards. Ce film emblématique, sorti un 1er janvier, a contribué à façonner l’image rebelle et libre des motards dans la société.

1970-1980 : L’Automobile et le Début des Crises Énergétiques

Dans les années 70, l’industrie automobile a connu des changements majeurs. Le 1er janvier 1979, les États-Unis ont établi un record en matière de consommation de carburant, en raison des craintes liées aux crises énergétiques. Cela a incité une nouvelle réflexion sur l’efficacité énergétique des véhicules.

1980-1990 : Avancées en Recherche Médicale

Le 1er janvier 1983 marque un tournant dans la recherche médicale avec l’introduction officielle du virus responsable du SIDA. Cette découverte a stimulé la recherche pour comprendre et lutter contre cette maladie dévastatrice, ouvrant la voie à des avancées médicales cruciales au fil des années.

1986 : le 1er janvier, l’Espagne et le Portugal deviennent membres de la CEE

1990-2000 : Le Web et la Révolution Sociale

Le 1er janvier 1990, le World Wide Web a été officiellement lancé, ouvrant la voie à une révolution sociale et technologique. Cette avancée a transformé la façon dont nous communiquons, partageons des informations et interagissons avec le monde, marquant le début de l’ère numérique.

1993 : Entrée en vigueur du marché unique européen.

1998 : Entrée en vigueur de la Banque Centrale Européenne le 1er janvier 1998

2000-2010 : L’Entrée dans le 21e Siècle et les Changements Sociaux

Au début des années 2000, le 1er janvier 2002 a vu l’introduction de l’euro en tant que monnaie officielle dans de nombreux pays européens (introduit le 1er janvier 1999 sous forme scripturale). Cela a eu des implications économiques et sociales majeures, marquant une étape importante dans le processus d’intégration européenne.

2010-2020 : Histoire, Découvertes et Défis Mondiaux

En 2010, le 1er janvier a marqué le début d’une nouvelle décennie pleine de défis mondiaux. Des mouvements sociaux tels que « Occupy Wall Street » ont émergé, appelant à des changements économiques et sociaux. Parallèlement, des découvertes scientifiques majeures, telles que la détection des ondes gravitationnelles en 2016, ont ouvert de nouvelles perspectives pour la compréhension de l’univers.

2020-2023 : Le Monde Face à une Pandémie Mondiale

Le 1er janvier 2020 a marqué le début d’une décennie qui serait définie par la pandémie mondiale de COVID-19. Les sociétés du monde entier ont dû s’adapter à des changements sans précédent, faisant face à des défis sanitaires, économiques et sociaux.

1er janvier 2024 : l’âge pour obtenir son permis de conduire en France passe de 18 à 17 ans. Les petits excès de vitesse inférieurs à 5 km/h ne font plus l’objet d’un retrait de point et le paquet de cigarette passe de 11,50 à 12,50 euros (pour la marque la plus vendue Marlboro Red).Lancement du leasing social sur les voitures électriques à 100 euros par mois (voire même 90 euros / mois).

Ils sont nés un 1er janvier

Pierre de Coubertin, historien français, initiateur des Jeux olympiques modernes (1863 – 1937), César, sculpteur français (1921 – 1998), Alain Mimoun, ancien athlète français (1921 – 2013), Maurice Béjart, danseur et chorégraphe français (1927 – 2007), Alain Afflelou, homme d’affaires français (1948), Alpha Blondy, chanteur ivoirien (1953), Michel Onfray, philosophe français (1959), Olivia Ruiz, chanteuse française (1980), Christine Lagarde, première ministre (1956), Jacky Ickx, pilote de Formule 1 (1945), Louis Chedid, chanteur Français (1948).

Ils nous ont quittés un 1er janvier

Maurice Chevalier, comédien et danseur en 1972, Vincent Auriol, président de la République française en 1966, Sophie Daumier, actrice en 2004 et Ray Walston, acteur en 2001.

À travers ces décennies, les 1er janvier ont été le théâtre de moments cruciaux qui ont façonné notre monde. Chaque année apporte son lot d’événements inattendus et de développements majeurs, rappelant que le Nouvel An n’est pas seulement une célébration, mais aussi une période de réflexion sur notre passé et de projection vers l’avenir.

Crédit photo : Jacky Ickx sur Wolf-Williams FW 05 lors des essais sur le circuit de Silverstone en 1976 – Wikimedia