Éphéméride rétro : ça s’est passé un 2 janvier

Chaque jour de l’année est imprégné de moments historiques, de célébrations marquantes et d’événements mémorables. Le 2 janvier, jour de la Saint Basile, ne fait pas exception, avec son lot d’événements significatifs qui ont façonné le cours de l’histoire à travers les siècles. Plongeons dans l’éphéméride du 2 janvier pour découvrir les faits marquants de cette journée.

1492 : Reconquête de Grenade

Le 2 janvier 1492 marque la fin de la Reconquista en Espagne avec la reddition de Grenade aux mains des Rois catholiques, Ferdinand II d’Aragon et Isabelle Ière de Castille. Cet événement met fin à près de huit siècles de domination musulmane dans la péninsule ibérique.

1905 : Naissance de Michael T. Goonan

Michael T. Goonan, ingénieur américain né le 2 janvier 1905, a joué un rôle essentiel dans le développement de la technologie radar pendant la Seconde Guerre mondiale. Son travail a eu un impact majeur sur les avancées technologiques qui ont suivi.

1941 : Arrivée du capitaine Haddock

Le 2 janvier 1941 marque l’arrivée de l’ami de Tintin ; le capitaine Haddock, dans la série avec la sortie du neuvième album baptisé “Le Crabe aux Pinces d’Or”. Il est alors Commandant du cargo Karaboudjan.

1942 : Le résistant Jean Moulin est parachuté en France, avec pour mission de représenter le Général de Gaulle sur la zone de résistance Sud du pays.

1971 : Indépendance du Bangladesh

Le 2 janvier 1971, le mouvement pour l’indépendance du Bangladesh atteint son apogée avec la déclaration d’indépendance par Sheikh Mujibur Rahman. Cela a conduit à la guerre de libération du Bangladesh contre le Pakistan, aboutissant à la création d’une nation indépendante.

Le même jour, à l’Ibrox Stadium de Glasgow, à la fin du match de football entre les Glasgow Rangers et le Celtic Glasgow, une bousculade provoque la mort de 66 morts par piétinement.

1991 : Alerte à Malibu

Le premier épisode de la série américaine “Alerte à Malibu” est diffusé pour la première fois en France sur la chaîne TF1. Plage, sable fin, soleil, sauveteurs et surtout sauveteuses à la plastique irréprochable, ralentis où muscles et poitrines s’agitent pour aguicher le téléspectateur, “Alerte à Malibu” est à l’époque la série la plus regardée au monde avec 1 milliard de téléspectateurs par semaine. On y découvre entre autres, David Hasselhoff, Pamela Anderson, Carmen Electra, Alexandra Paul, Jason Momoa (beaucoup moins baraqué qu’aujourd’hui), Yasmine Bleeth, David Charvet, Michael Newman et Stacy Kamano.

1998 : Massacre de Ramka

Le 2 janvier 1998, plusieurs centaines de personnes sont égorgées dans le Nord-Ouest de l’Algérie lors de la guerre civile (1992-2002).

2004 : L’atterrissage du rover Spirit sur Mars.

Le 2 janvier 2004, la NASA a célébré le succès de l’atterrissage du rover Spirit sur la planète Mars. Cette mission a contribué de manière significative à notre compréhension de la planète rouge et à la recherche de preuves de la vie passée.

Naissances de célébrités un 2 janvier

Parmi les célébrités nées un 2 janvier, on compte le footballeur Basile Boli en 1967, l’actrice Tia Carrere en 1967, et l’acteur Cuba Gooding JR en 1968.

2016 : Décès de Michel Delpech

Le chanteur français Michel Delpech s’est éteint le 2 janvier 2016. Connu pour ses chansons emblématiques telles que « Pour un flirt » et « Chez Laurette », Delpech a laissé un héritage musical apprécié par des générations de fans.

Chaque jour de l’année est une page de l’histoire, et le 2 janvier n’est pas en reste. Des moments cruciaux de la Reconquista espagnole à l’exploration martienne contemporaine, cette date a été témoin d’une diversité d’événements qui ont façonné le monde tel que nous le connaissons aujourd’hui. L’éphéméride du 2 janvier nous rappelle que chaque jour est une opportunité de célébrer le passé et de nourrir notre curiosité sur l’histoire du monde.

Crédit photo : © Glenn Francis, www.PacificProDigital.com