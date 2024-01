Éphéméride rétro : ça s’est passé un 22 janvier

Introduction : Le 22 janvier a été le témoin de nombreux événements marquants à travers l’histoire. De moments historiques à des avancées scientifiques, cette date a laissé une empreinte indélébile dans le cours du temps. Plongeons dans l’éphéméride du 22 janvier, jour où l’on fête les Vincent, pour découvrir les faits qui ont façonné ce jour au fil des siècles.

1561 : La naissance de Francis Bacon

Le 22 janvier 1561, naissait Francis Bacon, philosophe, homme d’État et pionnier de la méthode scientifique. Ses contributions à la pensée empirique et à la logique scientifique ont eu un impact significatif sur le développement ultérieur de la science moderne.

1901 : Décès de la Reine Victoria Le 22 janvier 1901

La Reine Victoria, monarque emblématique du Royaume-Uni, s’éteignait à l’âge de 81 ans. Après un règne de 63 ans, elle laissait derrière elle une ère connue sous le nom d’ère victorienne, caractérisée par des changements sociaux, économiques et technologiques majeurs. La reine Victoria fût un des souverains les plus célèbres, les plus puissants et les plus influents que l’Angleterre ait connu.

1954 : Premier tiercé sur l’hippodrome d’Enghien

Ouvert en 1879 et entièrement rénové en 1986, l’hippodrome d’Enghien a fait son premier tiercé le 22 janvier 1954.

1963 : Signature du traité de l’Élysée

Le 22 janvier 1963, le chancelier allemand Konrad Adenauer et le président français Charles de Gaulle signent un traité franco-allemand, dont l’objectif est de définir un cadre de coopération entre l’Allemagne et la France dans différents domaines.

1970 : Le 747 réalise son premier vol transatlantique

Le Boeing 747 effectue son premier vol transatlantique entre New York et Londres le 22 janvier 1970.

2002 : Dernier défilé Yves Saint Laurent

Après avoir annoncé qu’il mettait fin à sa carrière le 7 janvier 2002, lors d’une conférence de presse, le grand couturier Yves Saint Laurent présente son dernier défilé le 22 janvier suivant, au Centre Georges Pompidou, en plein cœur de Paris. Ce défilé s’articule sous la forme d’une rétrospective qui retrace quarante ans de création, avec plus de 300 modèles, dont sa dernière collection printemps/été 2002. La fin d’une époque.

2007 : Décès de l’Abbé Pierre

Le 22 janvier 2007, L’Abbé Pierre nous quittait. L’Abbé Pierre, c’était une vie consacrée à la solidarité et à l’humanité, un homme exceptionnel dont le parcours et l’œuvre méritent qu’on s’attarde sur sa biographie.

L’Abbé Pierre, de son vrai nom Henri Grouès, demeure une figure emblématique de la solidarité et de l’engagement envers les plus démunis. Sa vie, son œuvre et son héritage ont profondément marqué la société française et internationale. Retraçons le parcours exceptionnel de cet homme d’Église, défenseur acharné des plus vulnérables.

Biographie

Henri Grouès est né le 5 août 1912 à Lyon, en France. Il entre dans les ordres et devient l’Abbé Pierre, prêtre catholique, dévoué à sa foi et à sa mission de servir les autres. Sa vie prend un tournant décisif en 1949, lorsqu’il héberge une femme enceinte à la rue. Ce geste altruiste marque le début de son engagement profond en faveur des sans-abris et des démunis.

Œuvre humanitaire

L’Abbé Pierre est surtout connu pour avoir fondé la « Communauté Emmaüs » en 1949, une organisation caritative visant à aider les personnes sans abri et à leur redonner dignité et espoir. Le mouvement Emmaüs, qui s’est rapidement étendu à l’échelle internationale, repose sur le principe de la solidarité et du partage des ressources pour lutter contre la pauvreté.

En 1954, son appel radio célèbre, lancé alors que la France faisait face à un hiver glacial, reste gravé dans la mémoire collective. L’Abbé Pierre y demandait aux citoyens de venir en aide aux sans-abris avec les mots mémorables : « Mes amis, au secours ! L’hiver sera rude, et il y a des hommes, des femmes, des enfants sans abri. » Cet appel a généré une vague de générosité et a contribué à sensibiliser l’opinion publique sur la question de l’itinérance.

Engagement politique

Parallèlement à son action caritative, l’Abbé Pierre a également été député et a joué un rôle actif dans la politique française. Son combat en faveur des droits de l’homme, de la paix et de la justice sociale l’a amené à s’exprimer sur de nombreux sujets sociétaux, faisant de lui une voix respectée et écoutée.

Héritage et reconnaissance

L’Abbé Pierre est décédé le 22 janvier 2007, mais son héritage perdure à travers les actions d’Emmaüs et d’autres organisations caritatives inspirées par sa vision humaniste. Son engagement en faveur des plus démunis a été reconnu par de nombreuses distinctions, dont la médaille de la Résistance, le prix des Droits de l’homme des Nations Unies, et la Légion d’honneur.

L’Abbé Pierre restera à jamais dans les mémoires comme un homme d’exception, dont la vie a été dédiée à la compassion, à la solidarité et à la lutte contre la pauvreté. Son appel à la générosité et à la responsabilité envers les plus vulnérables résonne toujours aujourd’hui, et son héritage continue d’inspirer de nombreuses personnes à travers le monde à œuvrer pour un monde plus juste et équitable.

Naissances de célébrités un 22 janvier

1892 : Marcel Dassault, ingénieur français et fondateur de la société éponyme.

1934 : Bill Bixby, acteur américain connu pour son rôle de Hulk dans la série des années 70/80.

1940 : John Hurt, acteur britannique.

1959 : Linda Blair, l’actrice américaine rendue célèbre pour son rôle de Regan McNeil, la jeune fille possédée dans le célèbre film d’horreur “L’Exorciste”, réalisé par William Friedkin et sorti en 1973. Avec un budget de 15 millions de $, le film en a rapporté 442 millions à ce jour. Rien qu’aux États-Unis, il a enregistré 110 millions d’entrées, se classant 9ème du classement au box-office américain. Rien qu’en France et malgré son interdiction aux moins de 18 ans, “L’Exorciste” a réalisé 7 millions d’entrées. Un record pour un film d’horreur, réservé de plus aux personnes majeures.

1959 : Didier Bourdon, humoriste (ex-Inconnus) et acteur français.

1962 : Isabelle Nanty, actrice française.

1968 : Frank Leboeuf, footballeur et champion du monde en 1998.

Décès de célébrités un 22 janvier

1994 : Jean-Louis Barrault, acteur français.

1994 : Telly Savalas, acteur américain.

2004 : Ticky Holgado, acteur français.

2022 : Joe Paterno, joueur et entraîneur de football américain.

Le 22 janvier est une journée riche en événements historiques qui ont influencé divers domaines de la société. De la fin de la guerre du Vietnam à la naissance de figures éminentes telles que Francis Bacon, cette date offre une perspective fascinante sur les moments clés qui ont contribué à façonner le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui.

Crédit photo : Wim Van Rossen©-For ANEFO-Wikimedia-Licence Creative Commons-L’Abbé Pierre le 27 août 1955