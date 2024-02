Éphéméride rétro : ça s’est passé un 25 janvier

Chaque journée est marquée par une série d’événements qui ont façonné le monde tel que nous le connaissons aujourd’hui. Le 25 janvier ne fait pas exception, avec son lot de moments historiques, de naissances de personnalités marquantes et d’événements culturels significatifs. Plongeons dans l’éphéméride du 25 janvier pour découvrir ce que cette date a apporté à l’histoire.

Événements Historiques

1533 : Henri VIII épouse Anne Boleyn

Ce jour-là, le roi d’Angleterre Henri VIII épouse secrètement Anne Boleyn. Leur mariage a des répercussions monumentales sur l’histoire britannique, car il mène à la séparation de l’Église d’Angleterre de l’Église catholique romaine, déclenchant ainsi la Réforme anglaise.

1759 : Naissance de Robert Burns

Le grand poète écossais Robert Burns voit le jour le 25 janvier 1759. Connu pour ses poèmes et chansons écossaises, il est souvent considéré comme le poète national de l’Écosse.

1890 : Naissance de Nellie Bly

Elizabeth Cochrane Seaman, mieux connue sous le nom de Nellie Bly, naît le 25 janvier 1890. Pionnière du journalisme d’investigation, elle est célèbre pour ses reportages audacieux et ses voyages autour du monde en moins de 80 jours.

1949 : Fondation du Conseil de l’Europe

Le Conseil de l’Europe, organisation internationale visant à promouvoir la coopération et les droits de l’homme en Europe, est fondé le 25 janvier 1949. Son siège se trouve à Strasbourg, en France.

1974 : Angoulême et la BD

Le 25 janvier 1974 débute le premier Festival de la Bande dessinée d’Angoulême (Charente).

1995 : Éric s’énerve

Après qu’il a reçu à plusieurs reprises des insultes xénophobes après une expulsion, le joueur de football Éric Cantona met un coup de pied à un spectateur de Crystal Palace. L’image est devenue célèbre parce qu’elle passait en boucle sur toutes les chaînes de télévision.

2004 : Spirit, rover de la NASA, atterrit sur Mars

La sonde spatiale Spirit de la NASA se pose avec succès sur la surface de Mars le 25 janvier 2004. Cette mission fait partie du programme d’exploration de Mars de l’agence spatiale américaine et a permis de recueillir des données précieuses sur la planète rouge.

2022 : Journée contre le sexisme

Le 25 janvier 2022, le gouvernement français déclare que le 25 janvier est désormais la “journée nationale contre le sexisme pour une société plus égalitaire ”.

Naissances Célèbres

1759 : Robert Burns : Poète écossais, célèbre pour ses œuvres telles que « Auld Lang Syne » et « To a Mouse ».

1882 : Virginia Woolf : Écrivaine britannique moderniste, pionnière du monologue intérieur et auteure de romans tels que « Mrs Dalloway » et « To the Lighthouse ».

1944 : Angela Davis : Militante politique américaine, militante des droits civiques et professeure émérite de philosophie.

1946 : Tobe Hooper ; réalisateur américain.

1946 : Marie-Paule Belle, chanteuse française

1967 : David Ginola : footballeur français

1981 : Clara Morgane, actrice française

1981 : Alicia Keys : Chanteuse, compositrice et actrice américaine, lauréate de multiples Grammy Awards.

Décès de personnalités

1947 : Al Capone, gangster américain.

1990 : Ava Gardner, actrice américaine.

1996 : Joseph Brodsky : Poète et essayiste russe, lauréat du prix Nobel de littérature en 1987.

2015 : Demis Roussos : chanteur grec.

2015 : King Abdullah bin Abdulaziz al-Saud : Roi d’Arabie saoudite de 2005 jusqu’à sa mort en 2015.

2017 : John Hurt : acteur britannique.

Faits Culturels

Journée mondiale du Tatouage

Le 25 janvier est également observé comme la Journée mondiale du Tatouage, célébrant l’art corporel à travers le monde.

Sorties Cinématographiques Mémorables

Au fil des années, plusieurs films ont été lancés le 25 janvier, contribuant à enrichir la culture cinématographique mondiale.

L’éphéméride du 25 janvier offre un aperçu fascinant de divers événements historiques, de naissances d’individus remarquables et de faits culturels intéressants. De la fondation du Conseil de l’Europe à la naissance de figures emblématiques telles que Robert Burns et Virginia Woolf, cette date est marquée par une richesse d’événements qui continuent d’influencer le monde moderne.

Crédit photo : Alicia Keys photographiée le 1er décembre 2013 par Eva Rinaldi© -Wikimedia – Licence Creatice Commons. Photo de UNE recadrée et retouchée.