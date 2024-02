Éphéméride rétro : ça s’est passé un 26 janvier

Chaque jour de l’année est marqué par une série d’événements qui ont façonné le cours de l’histoire. Le 26 janvier ne fait pas exception, offrant un aperçu de moments significatifs dans divers domaines, de la politique à la culture en passant par la science et la technologie. Examinons de plus près quelques-uns des événements marquants qui ont eu lieu ce jour-là à travers les âges.

1. 1788 : Fondation de la Nouvelle-Galles du Sud

Le 26 janvier 1788 marque un tournant majeur dans l’histoire de l’Australie avec l’arrivée de la First Fleet (flotte de 11 navires britanniques) à Port Jackson, établissant ainsi la première colonie européenne permanente sur le continent. Dirigée par le capitaine Arthur Phillip, cette flotte de navires britanniques transportait des prisonniers condamnés et des colons libres, marquant le début de la colonisation britannique de l’Australie.

2. 1837 : La Michigan Territory devient le 26ème État des États-Unis

Le Michigan est officiellement admis dans l’Union le 26 janvier 1837, devenant ainsi le 26ème État des États-Unis. Situé dans la région des Grands Lacs, le Michigan joue un rôle crucial dans le développement économique et industriel de la nation, notamment en raison de ses ressources naturelles abondantes et de sa position stratégique.

3. 1934 : Création de la République d’Inde du Népal

Le 26 janvier 1934, le roi Tribhuvan Bir Bikram Shah déclare le Népal une république, mettant ainsi fin à plusieurs siècles de monarchie absolue. Bien que le pouvoir royal soit restauré plus tard, cet événement marque le début du mouvement démocratique au Népal, qui aboutira à l’établissement d’une république démocratique en 2008.

4. 1950 : La Constitution de l’Inde entre en vigueur

La République de l’Inde adopte sa nouvelle Constitution le 26 janvier 1950, marquant officiellement sa transition d’un dominion britannique à une république indépendante. Ce jour est depuis lors célébré comme la Journée de la République en Inde, un symbole de sa souveraineté et de sa démocratie.

5. 1998 : Ouverture de l’aéroport international de Kuala Lumpur

L’aéroport international de Kuala Lumpur, désormais connu sous le nom de Kuala Lumpur International Airport (KLIA), ouvre ses portes le 26 janvier 1998. Situé à Sepang, dans le Selangor, en Malaisie, cet aéroport est devenu l’un des hubs aériens les plus importants de la région, jouant un rôle crucial dans le développement économique du pays et dans la connectivité mondiale.

6. 1998 : La Première Comédie Musicale d’Andrew Lloyd Webber en Chine

Le 26 janvier 1998, la première comédie musicale d’Andrew Lloyd Webber, « Le Fantôme de l’Opéra », est jouée à Shanghai, en Chine. Cet événement marque une étape importante dans l’histoire culturelle chinoise, ouvrant la voie à une plus grande appréciation et à une plus grande accessibilité des productions théâtrales occidentales dans le pays.

7. 2011 : Un bébé “médicament”

Mais, c’est quoi un bébé “médicament” me direz-vous ? Et bien, c’est un nouveau-né conçu spécifiquement pour soigner un aîné. Un embryon est sélectionné de manière à ce qu’il soit indemne de la maladie génétique dont souffre son frère, ou sa sœur. À sa naissance, un prélèvement de sang est réalisé sur le placenta et dans le cordon ombilical, pour soigner l’enfant malade. Actuellement, il s’agit de soigner uniquement les déficiences du système immunitaire. En France, le premier bébé “médicament” est né le 26 janvier 2011, à l’hôpital Béclère de Clamart.

8. 2016 : Le “Modern Express” s’échoue

Le 26 janvier 2016, un cargo roulier (qui transporte des voitures avec rampe d’accès) s’échoue au large du bassin d’Arcachon, dans le Golfe de Gascogne. Le “Modern Express” transportait des engins de travaux et 3 600 tonnes de bois.

Naissances de célébrités nées un 26 janvier

1921 : Eddie Barclay, producteur français

1925 : Paul Newman, acteur américain

1928 : Roger Vadim, réalisateur français

1939 : Scott Glenn, acteur américain

1943 : Bernard Tapie, homme d’affaires

1944 : Angela Davis, membre du “Black Panther Party”

1946 : Michel Delpech, chanteur français

1947 : Michel Sardou, chanteur français

1947 : Patrick Dewaere, acteur français

1955 : Eddie Van Halen, guitariste et fondateur du groupe Van Halen (avec son frère Alex)

1967 : Jean-Paul Rouve, acteur français.

Célébrités décédées un 26 janvier

2017 : Mike Connors, acteur américain (Mannix)

2019 : Michel Legrand, compositeur de musique français

2020 : Michou, homme de cabaret et de la nuit parisienne

Ces événements du 26 janvier, parmi d’autres, illustrent la richesse et la diversité de l’histoire mondiale, mettant en lumière les moments clés qui ont façonné le monde tel que nous le connaissons aujourd’hui. Chaque jour de l’année offre une occasion de réfléchir à notre passé et de nous inspirer pour l’avenir.

Crédit image : Pixabay