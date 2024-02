Éphéméride rétro : ça s’est passé un 31 janvier

Chaque jour de l’année est marqué par une série d’événements historiques, culturels et parfois même anecdotiques qui contribuent à tisser la trame de notre passé. Le 31 janvier ne fait pas exception, avec son lot d’événements significatifs qui ont laissé une empreinte dans l’histoire. Voici un aperçu de quelques-uns des moments marquants de cette journée à travers les âges :

1606 : Guy Fawkes est exécuté

Le 31 janvier 1606, Guy Fawkes, membre du complot Gunpowder visant à faire exploser le Parlement britannique lors de l’ouverture de la session, est exécuté. Cette tentative d’assassinat contre le roi Jacques Ier et les membres du Parlement, connue sous le nom de Conspiration des Poudres, a profondément marqué l’histoire de l’Angleterre.

1865 : Fin de la Guerre de Sécession

La Guerre de Sécession, l’un des conflits les plus dévastateurs de l’histoire des États-Unis, prend fin le 31 janvier 1865 avec la ratification du 13e amendement de la Constitution américaine, abolissant l’esclavage dans tout le pays. Cet événement marque la fin d’une ère de division et ouvre la voie à la reconstruction nationale.

1944 : Décès de l’écrivain Jean Giraudoux

Écrivain, diplomate et journaliste pour Le Figaro, Jean Giraudoux nous a quittés le 31 janvier 1944. Parmi ses œuvres on compte “Intermezzo” ou encore “La Guerre de Troie n’aura pas lieu”.

1945 : Libération d’Auschwitz

Le 31 janvier 1945, les forces soviétiques continuent la libération du camp de concentration et d’extermination d’Auschwitz, débutée le 27 janvier, mettant ainsi fin à l’horreur nazie qui s’y était déroulée pendant des années. Cette libération a marqué un tournant dans la Seconde Guerre mondiale et a révélé au monde l’étendue des atrocités commises par le régime nazi.

1950 : Première émission de « What’s My Line? »

Le 31 janvier 1950, l’émission de télévision « What’s My Line? » est diffusée pour la première fois aux États-Unis. Ce jeu télévisé, dans lequel les panélistes tentent de deviner l’emploi ou l’identité d’un invité mystère, est devenu l’une des émissions les plus populaires de son époque, contribuant à définir le genre des jeux télévisés.

1952 : Arrivée du Marsupilami

Le 31 janvier 1952 marque la première apparition du Marsupilami dans la revue “Le Journal de Spirou”, par le dessinateur belge André Franquin.

1971 : Apollo 14 atterrit sur la Lune

Le 31 janvier 1971, la mission Apollo 14 de la NASA se pose sur la surface lunaire. Les astronautes Alan Shepard et Edgar Mitchell deviennent les cinquième et sixième homme à marcher sur la Lune, réalisant des expériences scientifiques et collectant des échantillons avant de retourner sur Terre.

1984 : Tombé du ciel

Le 31 janvier 1984, il y a exactement 40 ans aujourd’hui, une cible aérienne abattue par un avion de chasse tombe dans la rue, dans le quartier du Moulleau, à Arcachon. Cet accident incompréhensible et inexpliqué n’a heureusement fait aucune victime.

1990 : Premier vol du vaisseau spatial japonais H-II

Le 31 janvier 1990, le Japon effectue avec succès le premier vol de son nouveau vaisseau spatial, le H-II. Ce lancement marque une étape importante dans l’exploration spatiale japonaise et ouvre la voie à de futures missions vers l’espace lointain.

1994 : Feu au Liceu

31 janvier 1994, il y a 30 ans aujourd’hui, deux ouvriers travaillent sur le rideau métallique du Liceu, un très bel et ancien lieu d’architecture à Barcelone lorsqu’une étincelle jaillit de leurs appareils et met le feu au Liceu. C’est le second incendie qu’a connu ce lieu, après le feu du 14 avril 1861. Il a été entièrement reconstruit en un temps record pour rouvrir en 1999.

1999 : Décès de Pierre Boulle

Saviez-vous que “La Planète des Singes” est à l’origine un roman écrit par un auteur Français ? Cet auteur, c’est Pierre Boulle, qui nous a quittés le 31 janvier 1999. Il est également l’auteur du roman “Le Pont de la Rivière Kwaï”. Deux romans, deux best-sellers qui ont été adaptés au cinéma.

2020 : Le Royaume-Uni quitte l’Union européenne

Le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni met officiellement fin à son adhésion à l’Union Européenne, mettant ainsi fin à des décennies de partenariat étroit. Un retrait qui fait suite au référendum du 23 juin 2016, où 51,89% des Anglais se sont prononcés pour un retrait. Ce jour, souvent désigné sous le nom de « Brexit », marque le début d’une nouvelle ère pour le Royaume-Uni et l’UE, avec des implications politiques, économiques et sociales importantes.

Célébrités nées un 31 janvier

1898 : Joseph Kessel, écrivain Français.

1956 : John Lydon, chanteur britannique des Sex Pistols.

1981 : Justin Timberlake, chanteur américain.

Célébrités décédées un 31 janvier

2020 : Mary Higgins Clark, écrivaine américaine.

Ces événements, bien qu’ils appartiennent à des époques et des contextes différents, témoignent de la diversité et de la richesse de l’histoire mondiale. Le 31 janvier est ainsi une journée chargée de significations, rappelant les triomphes, les tragédies et les avancées qui ont façonné notre monde moderne.

