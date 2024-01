Éphéméride rétro : ça s’est passé un 5 janvier

Chaque jour est une page de l’histoire, et le 5 janvier, jour de la Saint Édouard, ne fait pas exception. Cette date, riche en événements significatifs à travers les siècles, mérite un regard rétrospectif. Plongeons dans les annales du 5 janvier pour découvrir les moments marquants qui ont forgé notre passé.

1066 – Épiphanie normande en Angleterre

Le 5 janvier 1066, le roi Édouard le Confesseur d’Angleterre rend son dernier souffle, ouvrant la voie à une succession tumultueuse. Cette date marque le début d’une série d’événements qui aboutiront à la célèbre bataille de Hastings en octobre 1066, transformant à jamais le destin de l’Angleterre.

1781 – Le Jour de l’Indépendance en Angleterre

La guerre d’indépendance américaine voit un tournant majeur le 5 janvier 1781 avec la victoire des troupes américaines à la bataille de Cowpens en Caroline du Sud. Cette bataille stratégique affaiblit les forces britanniques et contribue à l’indépendance des États-Unis.

1925 – Première de « Ben-Hur »

Le 5 janvier 1925, le film épique « Ben-Hur », réalisé par Fred Niblo, fait sa première à New York. Ce chef-d’œuvre du cinéma muet, basé sur le roman de Lewis Wallace, restera dans l’histoire du cinéma pour ses scènes de courses de chars époustouflantes et sa grandeur visuelle.

1933 – Début de la construction du Golden Gate de San-Francisco

Le 5 janvier 1933 débutent les travaux de la construction du pont de San-Francisco, le Golden Gate. Connu dans le monde entier pour son apparition dans de nombreux films et notamment ceux qui mettent en scène Clint Eastwood (L’inspecteur Harry mais également d’autres longs-métrages), le pont fût terminé le 26 mai 1937 et inauguré pour les piétons le même jour. Son ouverture aux automobiles sera inaugurée le 28 mai 1937. Le Golden Gate mesure 2 737 mètres de longueur pour 27 mètres de largeur et une hauteur de 230 mètres.

1998 – Décès de Sonny Bono

Le 5 janvier 1998, l’ancien chanteur pop, acteur et homme politique américain Sonny Bono trouve tragiquement la mort dans un accident de ski. Il était surtout connu pour son duo musical avec Cher et son engagement politique en tant que maire de Palm Springs et membre du Congrès des États-Unis.

Naissances et décès de célébrités un 5 janvier

Parmi les naissances de célébrités nées un 5 janvier, on trouve l’acteur américain, Bradley Cooper en 1975, le chanteur Marilyn Manson en 1969 et l’acteur américain Robert Duvall en 1931. Le 5 janvier 1997, le génial dessinateur créateur de Gaston Lagaffe André Franquin nous quittait.

