Éphéméride rétro : ça s’est passé un 6 janvier

L’éphéméride du jour porte sur le 6 janvier. Sixième jour de l’année et celui où l’on fête les Mélaine, mais également les Raphaëlle, les Tiphanie et l’Épiphanie. Cette dernière est une fête chrétienne célébrant la venue des rois mages (Gaspard, Balthazar et Melchior) à Bethléem pour rencontrer le Christ, 12 jours après sa naissance. Mais selon l’Église catholique et depuis 1802, l’Épiphanie doit être célébrée le deuxième dimanche après Noël, soit le premier dimanche du mois de janvier. Revenons sur quelques événements importants survenus un 6 janvier.

1412 : la Pucelle d’Orléans (ou Jeanne la Pucelle)

Le 6 janvier 1412 naquit Jeanne d’Arc, appelée également “La Pucelle d’Orléans” ou “Jeanne la Pucelle” à Domrémy, dans le département des Vosges. Devenue Sainte de l’Église catholique, Jeanne d’Arc a voué sa vie à bouter les Anglais hors de France. D’origine paysanne, Jeanne la Pucelle affirmait qu’elle avait reçu de la part des saints Michel, Marguerite d’Antioche et Catherine d’Alexandrie la mission de délivrer la France de l’occupation anglaise. À la fin de sa courte vie (à l’âge de 19 ans), elle fût vendue aux Anglais par Jean de Luxembourg, comte de Ligny, contre la somme de 10 000 livres et fût brûlée vive pour hérésie sur la place du vieux marché, à Rouen.

1838 : arrivée du télégraphe

Le 6 janvier 1838, le scientifique américain Samuel Morse fait la première démonstration de son invention : le télégraphe.

1926 : création de la Lufthansa

En Allemagne, le 6 janvier 1926, la Deutsche Luft Hansa Aktiengesellschaft est officiellement créée. Elle sera rebaptisée plus tard Lufthansa.

1934 : le train avance

6 janvier 1934, la première ligne ferroviaire électrifiée est ouverte entre Anvers et Bruxelles.

1959 : école obligatoire

Le 6 janvier 1959 sont publiées les ordonnances instituant l’école obligatoire en France jusqu’à l’âge de 16 ans.

1977 : Inauguration de la nouvelle aérogare de Mérignac

Le 6 janvier 1977, une cérémonie officielle est organisée pour l’inauguration, en présence de Jean-Pierre Fourcade, ministre des Finances, et du maire de Bordeaux, Jacques Chaban Delmas, de l’aérogare de Mérignac.

1978 : Big Brother sous surveillance

6 janvier 1978, la Commission Nationale Française de l’Informatique et des Libertés est créée (CNIL).

1981 : Décès de A.J Cronin

L’un des plus grands écrivains écossais, Archibald Joseph Cronin, décède le 6 janvier 1981 à l’âge de 84 ans. Parmi ses ouvrages les plus connus ; “La Citadelle” et “Les Clés du Royaume”.

1994 : agression avant les J.O

Six semaines avant les Jeux Olympiques d’Hiver, la patineuse artistique américaine Nancy Kerrigan est agressée à coups de barre de fer au genou. L’enquête révèlera que l’auteur de l’agression était une relation de Tonya Harding, rivale de Nancy Kerrigan.

2005 : explosion démographique en Chine

Le 6 janvier 2005, la population chinoise dépasse officiellement la barre des 1,3 milliard d’habitants. Elle est aujourd’hui de 1,4 milliard.

Naissances et décès de célébrités un 6 janvier

Parmi les célébrités nées un 6 janvier, on compte l’animateur Thierry Ardisson en 1949, l’acteur de la série américaine Walking Dead, Norman Reedus, en 1968, l’actrice française Andréa Ferréol en 1947, le guitariste et cofondateur du groupe PINK FLOYD Syd Barrett en 1946, le chanteur italien Paolo Comte en 1937 et le guitariste/fondateur du groupe AC/DC, Malcolm Young, en 1953 (vidéo ci-dessous).

Les célébrités décédées un 6 janvier : l’inventeur de l’écriture en braille pour aveugles Louis Braille en 1852, Le danseur classique russe Rudolf Noureev en 1993, l’acteur américain Sidney Poitier en 2022 et le pianiste Michel Petrucciani en 1999.



Crédit photo : Pixabay