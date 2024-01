Éphéméride rétro : ça s’est passé un 7 janvier

Le 7 janvier restera une date gravée dans tous les esprits avec l’attentat terroriste contre la rédaction de l’hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, le mercredi 7 janvier 2015. D’autres événements marquants se sont déroulés un 7 janvier, voici l’éphéméride du jour.

1910 : La barre des 1 km

Le 7 janvier 1910, l’aviateur français Hubert Latham est le premier pilote d’avion à franchir l’altitude de 1 000 mètres.

1927 : coup de fil célèbre

La première communication téléphonique est établie entre la ville de Londres et celle de New-York.

1929 : moi Tarzan, toi Jane

Le 7 janvier 1929 est publiée pour la première fois la bande-dessinée Tarzan. Plusieurs films en seront tirés par la suite, dont les longs-métrages célèbres où l’homme de la jungle est interprété par le champion de natation Johnny Weissmuller.

1953 : La bombe H chez l’Oncle Sam

Le président américain Harry Truman révèle au monde que les États-Unis sont en possession de la bombe nucléaire à hydrogène.

1957 : début de la bataille d’Alger

Opposant la 10ème division parachutiste de l’armée française aux combattants indépendantistes algériens du FLN (Front de Libération Nationale) durant la guerre d’Algérie, la bataille d’Alger a débuté le 7 janvier 1957, pour se terminer le 9 octobre de la même année, faisant entre 1 500 et 3 000 morts.

1959 : Fidel reconnu

Le 7 janvier 1959, les États-Unis reconnaissent officiellement le régime cubain dirigé par Fidel Castro.

1979 : fin du régime de Pol Pot au Cambodge

Le 7 janvier 1979, à la suite de l’invasion du Cambodge par le Vietnam, le régime de Pol Pot est renversé et un nouveau gouvernement est formé par d’anciens khmers rouges.

2002 : YSL jette l’éponge

Le 7 janvier 2002, le couturier Yves Saint Laurent annonce qu’il met fin à sa carrière et quitte la maison de couture qu’il a fondée en 1962 avec son compagnon, Pierre Bergé.

2015 : attentat contre Charlie Hebdo

Le mercredi 7 janvier 2015 est tristement célèbre pour l’assassinat de 12 personnes lors de la réunion de rédaction hebdomadaire dans les locaux de l’hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, à 11H30. Parmi elles, on compte 8 membres de la rédaction ; Cabu (dessinateur), Charb (dessinateur et directeur de la publication), Tignous (dessinateur), Honoré (dessinateur), Wolinski (dessinateur), Bernard Maris (chroniqueur économie), Mustapha Ourrad (correcteur) et Elsa Cayat (chroniqueuse et psychanalyste).

Les autres victimes, non intégrées à la rédaction, sont : Frédéric Boisseau (responsable de la maintenance de l’immeuble), Michel Renaud (dessinateur venu de Clermont-Ferrand pour déposer ses dessins à Cabu), Franck Brinsolaro (policier du SDLP en charge de la protection de Charb, directeur de Charlie Hebdo) et Ahmed Merabet (policier du commissariat du 11ème arrondissement de Paris assassiné lors de la fuite des auteurs de l’attentat).

Cet attentat a déclenché une vive émotion en France et dans le monde entier, rassemblant plus d’un million et demi de personnes le dimanche 11 janvier 2015, Place de la République, à Paris, pour dire “non” au terrorisme et pour défendre la liberté de la presse.

Alors que la diffusion habituelle de Charlie Hebdo se situait à 25 000 exemplaires par semaine, la vente du numéro spécial N°1178 sorti après l’attaque terroriste s’est vendu à 8 millions d’exemplaires ! Dont le 1er million a été reversé au bénéfice des familles des victimes.

Naissances et décès de célébrités un 7 janvier

Parmi les célébrités nées un 7 janvier, on compte le créateur de chaussures français Christian Louboutin en 1954, l’acteur américain Nicolas Cage la même année et le pilote de Formule 1 britannique Lewis Hamilton, en 1985.

Les célébrités décédées un 7 janvier sont, entre autres, l’ingénieur spécialiste de l’électricité Nikola Tesla en 1943, Les dessinateurs Cabus, Charb et Georges Wolinski en 2015 lors de l’attentat contre Charlie Hebdo, le couturier André Courrèges, véritable icône de la mode dans les années 60 et la chanteuse France Gall en 2018.

Crédit photo : Sébastien Amiet© – Wikimedia – licence ici.