Éphéméride rétro : ça s’est passé un 9 janvier

Le 9 janvier est le jour où l’on fête les Alix, prénom à l’origine féminin devenu mixte. Voici quelques événements marquants qui ont eu lieu le 9 janvier de 1950 à 2024.

9 janvier 1959 : une nouvelle émission TV

Le 9 janvier 1959 est lancé le premier magazine d’informations français à la télévision, sur la première chaîne de l’ORTF : “Cinq colonnes à la Une”. Une idée de l’homme de médias Jean d’Arcy. Ce programme de 90 minutes sera diffusé jusqu’au 3 mai 1968.

9 janvier 1976 : création de la société pétrolière Elf Aquitaine

9 janvier 2001 : iTunes Store

Apple annonce la sortie de l’iTunes Store lors de la Macworld Expo à San Francisco.

9 janvier 2007 : le premier iPhone

Steve Jobs, co-fondateur d’Apple Inc., dévoile le premier iPhone lors de la Macworld Expo à San Francisco. Les médias et le monde entier sont interloqués par ce nouveau smartphone révolutionnaire baptisé iPhone 2G. Il se vendra à 1 million d’unités en seulement 2 mois ! À ce jour, 35 modèles d’iPhone ont été produits par Apple et la marque à la pomme a vendu 2,32 milliards de ses appareils (iMac, tablettes, iPhone etc.) dans le monde entre 2007 et 2023, dont 1 milliard d’iPhone. Le iPhone 12 à lui seul s’est vendu à 100 millions d’exemplaires. Une véritable success-story à l’américaine basée sur une stratégie marketing implacable. En 2022, l’entreprise Apple a réalisé un Chiffre d’Affaires de 394,3 milliards de $ dans le monde (383,28 milliards de $ en 2023 soit une baisse de -3%).

9 janvier 2011 : indépendance du Soudan

Le Sud-Soudan vote pour l’indépendance, marquant la création de la République du Soudan du Sud, six ans après l’accord de paix du 9 janvier 2005.

9 janvier 2015 : prise d’otages du magasin Hyper Cacher

Le 9 janvier 2015 et dans la continuité des attentats parisiens de janvier 2015, une prise d’otage a lieu au magasin Hyper Cacher de la porte de Vincennes à Paris. Quatre otages sont tués par Amédy Coulibaly, qui avait abattu une policière municipale à Montrouge la veille.

9 janvier 2020 : L’arrivée de la pandémie de Covid-19

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) annonce qu’un nouveau coronavirus a été identifié à Wuhan, en Chine.

Naissances et décès un 9 janvier

De nombreuses célébrités sont nées un 9 janvier. Parmi elles, on compte le chanteur jamaïcain Sean Paul en 1973, la chanteuse belgo-canadienne Lara Fabian en 1970, l’acteur américain J.K Simmons (formidable Terence Fletcher, professeur de musique tyrannique dans le film Whiplash sorti en 2014) en 1955, notre ami Frank Margerin, dessinateur “Rock’n’roll” papa de Lucien le rocker rebelle, en 1952, Jimmy Page le guitariste et fondateur du légendaire groupe de Rock britannique Led Zeppelin, né en 1944, la chanteuse américaine Joan Baez en 1941, l’acteur américain Lee Van Cleef en 1925, le 37ème Président des États-Unis Richard Nixon en 1913 et l’écrivaine Simone de Beauvoir en 1908.

Parmi les célébrités décédées un 9 janvier, on compte l’acteur français Pierre Fresnay en 1975 et l’écrivaine française Louise Michel en 1905.

Ces événements ne représentent qu’une sélection de ce qui s’est passé le 9 janvier de 1950 à 2024, et il y a bien sûr de nombreux autres événements importants qui ont eu lieu à ces dates.



Crédit photo : Ben Stanfield© – Wikimedia – Licence Creative Commons – Steve Jobs le 11 juin 2007