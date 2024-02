Éphéméride rétro : ça s’est passé un 10 février

Crédit photo : Roberta Flack

Av CMA-Creative Management Associates.

Lisens: Falt i det fri (Public domain)

Chaque jour de l’année est un récit tissé de moments historiques, d’événements marquants et de destinées individuelles. Le 10 février n’échappe pas à cette règle, avec son lot de faits historiques significatifs et de personnalités qui ont laissé leur empreinte dans divers domaines. De la politique à la culture en passant par la science, cette date révèle un éventail fascinant d’histoires.

Événements Historiques

1763 – Le traité de Paris : C’est en ce jour que fut signé le traité de Paris mettant fin à la Guerre de Sept Ans. Ce traité redessina la carte de l’Europe et eut des conséquences importantes sur les empires coloniaux européens, notamment en Amérique du Nord et en Inde.

1936 – Les Jeux Olympiques d’hiver : Les IVe Jeux Olympiques d’hiver s’ouvrent à Garmisch-Partenkirchen, en Allemagne. Ces jeux furent marqués par la controverse en raison de la présence de la délégation allemande, alors que le régime nazi était au pouvoir.

1946 – Première session de l’Assemblée Générale des Nations Unies. Cette première session s’est tenue du 10 au 14 février 1946 au Westminster Central Hall, à Londres.

1962 – Lancement du satellite Telstar : Telstar, le premier satellite de télécommunications, est lancé en orbite par les États-Unis. Il permit les premières transmissions télévisées transatlantiques en direct.

1996 – La loi française sur les droits d’auteur : La France adopte la loi « DADVSI » (Droits d’auteur et droits voisins dans la société de l’information), qui transpose en droit français la directive européenne sur le droit d’auteur dans la société de l’information.

1996 – Attentat de Londres : l’Armée Républicaine Irlandaise (IRA) perpétue un attentat le 10 février 1996 en Angleterre, à Londres. Un attentat qui met fin à la trêve dans le conflit irlandais.

Naissances Célèbres

1925 : Pierre Mondy, acteur français, qui a joué, entre autres dans la saga des films “La 7ème Compagnie”.

1930 – Robert Wagner : Acteur américain connu pour ses rôles dans des films comme « Les Naufragés de l’espace » et « Austin Powers ». Il est également célèbre pour ses rôles dans des séries télévisées telles que « Hart to Hart ».

1937 – Roberta Flack : chanteuse afro-américaine. Elle interprète notamment le morceau “The First Time Ever I Saw Your Face” sur la bande originale du film “Un frisson dans la nuit”, première réalisation de Clint Eastwood sortie en 1971. Voir la vidéo en bas d’article.

1949 – Maxime Le Forestier, chanteur français.

1950 – Mark Spitz – Célèbre nageur américain, il a décroché 7 médailles d’or lors des Jeux Olympiques d’été en 1972 à Munich.

1967 – Laura Dern : Actrice américaine primée, connue pour ses rôles dans des films tels que « Jurassic Park », « Blue Velvet » et « Marriage Story ». Elle a remporté de nombreux prix tout au long de sa carrière, y compris un Oscar.

1983 – Mena Suvari : Actrice américaine révélée au grand public par son rôle dans le film « American Beauty ». Elle a depuis participé à de nombreux films et séries télévisées.

Décès de célébrités

1957 – Laura Ingalls : écrivaine américaine qui a écrit ses mémoires à l’origine de la série “La petite maison dans la prairie”.

1967 – Charles Beaumont : Écrivain américain de science-fiction et scénariste prolifique, connu pour son travail dans la série télévisée « The Twilight Zone ». Ses histoires ont influencé de nombreux auteurs du genre.

2005 – Arthur Miller : Dramaturge américain renommé, célèbre pour des pièces comme « Les Sorcières de Salem » et « La Mort d’un commis voyageur ». Son œuvre, engagée et profonde, lui a valu une place de choix dans l’histoire du théâtre.

2008 – Roy Scheider : acteur américain, connu mondialement pour avoir joué le rôle du shérif dans le film “Les dents de la mer”.

2014 – Shirley Temple : actrice américaine.

2015 – Steve Strange : Figure emblématique du mouvement New Romantic dans les années 1980, Steve Strange était le chanteur du groupe Visage. Il a joué un rôle clé dans la scène musicale britannique de l’époque.

Le 10 février est donc bien plus qu’une simple date sur le calendrier. C’est un jour chargé d’histoire, de culture et de souvenirs, où les destins se croisent et où les événements laissent leur empreinte sur le monde. Que ce soit à travers des accords historiques, des naissances qui enrichissent la culture ou des départs qui marquent la fin d’une époque, cette journée reste gravée dans la mémoire collective.

