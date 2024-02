Éphéméride rétro : ça s’est passé un 12 février

Crédit photo : The New-York Public Library© – Unsplash.

Chaque jour de l’année est témoin de moments historiques, d’anniversaires de célébrités et de décès de personnalités marquantes. Le 12 février, jour de la saint Félix et 43ème jour de l’année, ne fait pas exception, avec son lot d’événements mémorables et de destins remarquables. Plongeons dans les annales de ce jour pour découvrir ce qui a marqué le 12 février à travers l’histoire.

Événements historiques

1809 : Naissance de Charles Darwin : Un des jours les plus marquants de l’histoire scientifique, Charles Darwin, le célèbre naturaliste et père de la théorie de l’évolution, voit le jour en Angleterre. Sa théorie de la sélection naturelle a révolutionné notre compréhension de la vie sur Terre.

1909 : Fondation de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) : Cette organisation américaine, fondée pour lutter contre la discrimination raciale et promouvoir les droits des Afro-Américains, est créée à New York.

1941 : Découverte de la pénicilline. Le 3 septembre 1928, la pénicilline est découverte par le médecin, biologiste et pharmacologue britannique Alexander Fleming. Cet antibiotique a été utilisée pour la première fois comme thérapie le 12 février 1941 sur un homme.

1979 : Mort du cinéaste Jean Renoir. Fils du peintre Auguste Renoir, Jean Renoir a réalisé 40 films, parmi lesquels “Nana“, “La fille de l’eau”, “La bête humaine”.

1999 : Acquittement de Bill Clinton : Après un long procès en destitution, le président américain Bill Clinton est acquitté par le Sénat des États-Unis pour parjure et obstruction à la justice, mettant fin à une période de turbulences politiques.

2004 : Début des Jeux Olympiques d’Hiver à Salt Lake City : La ville de Salt Lake City, dans l’Utah, accueille les Jeux Olympiques d’Hiver pour la première fois depuis 1980. Cet événement sportif international réunit des athlètes du monde entier pour compétitionner dans diverses disciplines hivernales.

Naissances Célèbres

1809 : Charles Darwin : Comme mentionné précédemment, Charles Darwin naît ce jour-là. Son travail révolutionnaire sur l’évolution biologique a laissé une empreinte indélébile sur le domaine de la biologie et de la science en général.

1809 : Abraham Lincoln : Un autre géant de l’histoire est né ce jour-là, Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis. Son leadership pendant la guerre civile américaine et son engagement en faveur de l’abolition de l’esclavage ont marqué son époque et continuent d’inspirer des générations de personnes dans le monde entier.

1940 : Judy Blume : L’écrivaine américaine Judy Blume, célèbre pour ses romans pour enfants et adolescents abordant des thèmes souvent considérés comme controversés, naît en 1940. Ses œuvres, telles que « Demain est un autre jour » et « Confessions d’une accro du shopping », ont touché des millions de lecteurs à travers le monde.

1950 : Angelo Branduardi : chanteur italien connu pour son tube “La Demoiselle” interprété en Français.

1950 : Michael Ironside : acteur canadien connu pour ses rôles de méchant (“Total Recall”, “Scanners”) ou de tête brûlée dans certains films d’action (“Starship Troopers”).

1968 : Josh Brolin : acteur américain (“No Country For Old Men).

Décès Notables

1554 : Lady Jane Grey : Lady Jane Grey, également connue sous le nom de « la Reine de Neuf Jours », est exécutée à l’âge de 16 ans. Son bref règne en tant que reine d’Angleterre en 1553 a été marquée par l’instabilité politique et elle est finalement déposée et exécutée par ordre de la reine Marie Ière d’Angleterre.

1994 : William Conrad, acteur américain.

2000 : Charles M. Schulz : L’auteur de bande dessinée américain, créateur de la bande dessinée « Peanuts » et de ses personnages emblématiques tels que Charlie Brown et Snoopy, décède en 2000. Son œuvre continue de captiver les lecteurs de tous âges à travers le monde.

2017 : Al Jarreau, chanteur américain.

2022 : Ivan Reitman : réalisateur canadien (“SOS Fantômes”, “Jumeaux”, “Un flic à la maternelle”, “Junior”).

Le 12 février est un jour riche en histoire, en célébrations et en commémorations. Des naissances de figures emblématiques telles que Darwin et Lincoln aux événements marquants tels que la fondation de la NAACP, cette date nous rappelle l’importance des individus et des événements qui ont façonné le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui.

