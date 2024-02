Éphéméride rétro : ça s’est passé un 13 février

Chaque jour de l’année est marqué par une série d’événements, de naissances et de décès qui ont façonné le cours de l’histoire. Le 13 février, jour où l’on fête les Béatrice et 44ème jour de l’année n’échappe pas à cette règle, avec des événements importants, des naissances de personnalités éminentes et des décès de figures notables. Voici un aperçu de ce qui s’est passé le 13 février à travers l’histoire.

Événements historiques

1542 : Catherine Howard, Reine d’Angleterre, est exécutée. Catherine Howard, cinquième épouse du roi Henri VIII d’Angleterre, est décapitée pour adultère à la Tour de Londres.

1633 : Galilée arrive à Rome pour son procès. Galilée Galilei arrive à Rome pour être jugé devant l’Inquisition pour ses idées considérées comme hérétiques par l’Église catholique, en particulier sa défense du système héliocentrique de Copernic.

1914 : La guerre de mouvement se termine sur le front de l’Ouest. La Première Guerre mondiale voit la fin de la phase de guerre de mouvement sur le front occidental, les tranchées commençant à se creuser.

1917 : Arrestation de Mata Hari. Danseuse exotique puis espionne pour le compte du gouvernement français, Margaretha Geertruida Zelle, plus connue sous le nom de Mata-Hari était également un agent double pour les Allemands. Arrêtée le 13 février 1917 à Paris, elle est jugée pour intelligence avec l’ennemi en temps de guerre, puis exécutée par fusillade le 15 octobre 1917. Au moment de son exécution, Mata-Hari était habillée d’une belle robe garnie de fourrure, d’un chapeau et d’un élégant manteau jeté sur les épaules. Elle refusa de porter le bandeau qu’on lui proposait et d’être attachée au poteau d’exécution. Juste avant que le peloton de 12 zouaves ne tire sur elle, elle déclara : “Quelle étrange coutume des Français que d’exécuter les gens à l’aube”.

1945 : Bombardement de Dresde. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville allemande de Dresde est violemment bombardée par les Alliés, causant des destructions massives et des pertes de vies civiles considérables.

1960 : La première bombe atomique française explose dans le Sahara. Le 13 février 1960, la première bombe A française est testée dans le désert du Sahara, dans la région de Reggane. L’armée française réalisait les premiers essais nucléaires au Centre Saharien d’Expérimentations Militaires (CSEM).

1974 : L’écrivain Alexandre Soljenitsyne, un des plus célèbres dissidents de l’URSS est expulsé du pays le 13 février 1974.

Naissances célèbres

1743 : Joseph Banks. Naturaliste britannique, botaniste et explorateur, Joseph Banks est célèbre pour son voyage avec James Cook sur le HMS Endeavour.

1867 : Louis Renault. Industriel français, fondateur de l’entreprise automobile Renault.

1891 : Grant Wood. Peintre américain connu pour son tableau emblématique « American Gothic ».

1923 : Chuck Yeager. Pilote américain de l’US Air Force, célèbre pour être le premier humain à avoir franchi le mur du son en 1947.

1933 : Costa Gavras. Réalisateur franco-Grec (“Z”, “L’Aveu”, “Missing”).

1933 : Kim Novak, actrice américaine.

1950 : Peter Gabriel. Musicien britannique, chanteur et cofondateur du groupe Genesis, ainsi qu’une carrière solo prolifique.

1974 : Robbie Williams, chanteur britannique.

1991 : Vianney. Chanteur français.

Décès de célébrités

1542 : Catherine Howard. Reine consort d’Angleterre, exécutée pour adultère par ordre de son époux, le roi Henri VIII.

1883 : Mort du compositeur Richard Wagner.

1914 : Alphonse Bertillon, célèbre criminologue français. C’est lui qui a fondé, en 1882, le premier laboratoire de police d’identification criminelle. C’est aussi un des fondateurs de la police scientifique.

1933 : John Galsworthy. Écrivain britannique, lauréat du prix Nobel de littérature en 1932 pour sa série de romans « La Saga des Forsyte ».

2002 : Waylon Jennings. Chanteur et compositeur de musique country américain, figure emblématique du mouvement Outlaw country.

2008 : Mort du chanteur français Henri Salvador.

2016 : Antonin Scalia. Juge associé de la Cour suprême des États-Unis, connu pour son conservatisme juridique et son influence sur le droit américain.

2021 : Rush Limbaugh. Commentateur politique et animateur de radio américain, figure majeure du mouvement conservateur américain.

Le 13 février est une journée qui a vu un mélange d’événements historiques marquants, de naissances de personnalités influentes et de décès de figures notables à travers les siècles, illustrant la diversité des expériences humaines et des réalisations à travers le temps.



Crédit photo : wikimedia – Licence domaine public.