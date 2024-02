Éphéméride rétro : ça s’est passé un 14 février

Le 14 février, journée emblématique associée à l’amour et à la romance grâce à la célébration mondiale de la Saint-Valentin, est également le théâtre de nombreux événements historiques et de destins de célébrités. Plongeons dans les moments marquants de cette date ainsi que les naissances et décès qui ont marqué l’Histoire.

Événements Historiques

• 1779 : L’explorateur britannique James Cook est tué par des indigènes des îles Sandwich, à Hawaï, lors d’une altercation entre l’équipage de Cook et les habitants de la baie de Kealakekua.

• 1879 : La Marseillaise redevient l’hymne national de la France sous la Troisième République, en 1879. Au cours d’une séance présidée par Gambetta, le 14 février, la Chambre des députés adopte l’hymne de La Marseillaise.

• 1929 : La Saint-Valentin Sanglante : La guerre des gangs de Chicago culmine avec le massacre de la Saint-Valentin. Sept membres du gang de gangster Al Capone sont assassinés à la suite d’un règlement de comptes, marquant l’apogée de la violence liée au crime organisé dans la ville.

• 1933 : Inauguration de la première horloge parlante au monde à l’Observatoire de Paris. L’horloge parlante a été inventée par Ernest Esclangon, astronome et directeur de l’Observatoire de Paris.

• 1989 : Fatwa contre Salman Rushdie : L’ayatollah Khomeini d’Iran émet une fatwa contre l’écrivain britannique Salman Rushdie pour son livre controversé « Les Versets sataniques », déclenchant une controverse mondiale sur la liberté d’expression et les tensions entre l’Occident et le monde musulman.

• 2005 : Libération de Beyrouth : Le Liban célèbre le retrait des troupes syriennes de Beyrouth, mettant fin à près de 30 ans de présence militaire syrienne dans le pays et marquant un tournant dans l’histoire politique du Liban.

Naissances Célèbres

• 1819 : Joshua A. Norton : Né à Londres, Norton est devenu une figure emblématique de San Francisco après avoir déclaré être l’empereur des États-Unis et de la Californie en 1859. Sa vie excentrique et ses décrets imaginaires en ont fait une figure aimée de la ville.

• 1942 : Roland Giraud, acteur français célèbre pour son rôle dans film “Trois hommes et un couffin”.

• 1946 : Gregory Hines : L’icône du jazz et de la danse américaine, Gregory Hines, est né à New York. Connu pour son style de tap dancing distinctif, il a remporté de nombreux prix au cours de sa carrière, devenant une légende du monde de la danse.

• 1957 : Buzy, chanteuse française connue pour son tube “Body Physical”.

• 1992 : Freddy Highmore, acteur britannique, interprète du docteur Shaun Murphy dans la série “The Good Doctor”.

Décès de célébrités

• 1929 : Al Capone : Le célèbre gangster américain, Al Capone, est mort le jour de la Saint-Valentin en 1929. Sa mort a marqué la fin d’une ère tumultueuse dans le monde du crime organisé, mais son héritage continue de fasciner et d’inspirer des générations d’écrivains, de cinéastes et d’artistes.

• 206 : Darry Cowl, acteur français.

• 2018 : Morgan Tsvangirai : Le leader politique zimbabwéen et ancien Premier ministre, Morgan Tsvangirai, est décédé en 2018. Connu pour son rôle de chef de file de l’opposition et son combat pour la démocratie au Zimbabwe, sa mort a été ressentie à travers le pays et au-delà.

Le 14 février est bien plus qu’une simple journée consacrée à l’amour ; c’est une date chargée d’histoire et de destins qui ont laissé une marque indélébile sur le monde. Que ce soit à travers des événements historiques majeurs ou les naissances et décès de personnalités influentes, cette journée continue de nous rappeler la richesse et la complexité de l’expérience humaine.

Crédit photo : Les Anderson© – Unsplash