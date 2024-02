Éphéméride rétro : ça s’est passé un 15 février

Crédit photo : Picryl© – Licence Creative Commons – Raquel Welch en 1968

Chaque jour de l’année est chargé d’histoire, de moments mémorables et de faits marquants. Le 15 février ne fait pas exception, avec son lot d’événements historiques, de naissances de personnalités influentes et de décès de figures remarquables. Jetons un regard rétrospectif sur ce jour à travers l’histoire.

Événements historiques

1564 : Galilée naît – Le célèbre astronome et physicien Galilée naît à Pise, en Italie. Ses contributions révolutionnaires à l’astronomie et à la physique ont changé notre compréhension de l’univers.

1763 : Traité de Paris – Le traité de Paris est signé, mettant officiellement fin à la guerre de Sept Ans entre la Grande-Bretagne, la France, l’Espagne et le Portugal. Ce traité a redessiné les frontières en Amérique du Nord et en Europe, consolidant la domination britannique sur ces régions.

1950 : Cendrillon arrive sur les écrans. Le 15 février 1950, le film de Walt Disney fait sa grande Première aux États-Unis.

1952 : Funérailles du roi d’Angleterre George VI à Windsor. Le 15 février 1952, l’Angleterre est en deuil et c’est une procession longue de 2 kilomètres qui avance depuis Westminster Hall pour se rendre à la gare de Paddington, d’où le cercueil du roi Georges VI partira pour Windsor.

1959 : Fidel Castro devient Premier ministre de Cuba – Fidel Castro devient Premier ministre de Cuba après la victoire de la révolution cubaine. Son accession au pouvoir marque le début d’une ère de changements majeurs dans l’histoire cubaine et des relations tendues avec les États-Unis.

1971 : Premier vol du vaisseau spatial Apollo 14 – Apollo 14 décolle pour la Lune depuis le Kennedy Space Center en Floride. Cette mission a permis à l’astronaute Alan Shepard de devenir le cinquième homme à marcher sur la Lune.

1995 : Arrestation du “Condor”. “El Condor”, de son vrai nom Kevin Mitnick, est à l’époque le pirate informatique le plus célèbre au monde. Après 2 ans de cavale, il est arrêté par le FBI.

2005 : Entrée en vigueur du Protocole de Kyoto – Le Protocole de Kyoto sur le changement climatique entre en vigueur, contraignant les pays signataires à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Cet accord international vise à atténuer les effets du réchauffement climatique.

Naissances célèbres

1564 : Galilée – Astronome et physicien italien, pionnier de l’observation du ciel et du mouvement des planètes.

1710 : Louis XV – Roi de France de 1715 à 1774, succédant à son arrière-grand-père, Louis XIV.

1847 : Robert Fuchs – Compositeur autrichien connu pour ses œuvres orchestrales et de chambre.

1929 : Graham Hill – Pilote automobile britannique.

1951 : Jane Seymour – Actrice américaine

1954 : Matt Groening – Créateur des séries télévisées à succès « Les Simpson » et « Futurama ».

1968 : Axelle Red – Chanteuse Belge.

1981 : Olivia Rodrigo – Chanteuse et actrice américaine, célèbre pour ses succès dans l’industrie musicale pop.

Décès célèbres

1965 : Mort du chanteur et pianiste américain Nat King Cole, chanteur et pianiste américain.

1984 : Ethel Merman – Actrice et chanteuse américaine, connue pour son talent dans les comédies musicales de Broadway.

2005 : Pierre Bachelet – Chanteur Français.

2013 : Richard Briers – Acteur britannique, célèbre pour ses rôles dans des comédies télévisées telles que « The Good Life » et « Ever Decreasing Circles ».

2018 : Taryn Fiebig – Soprano australienne renommée, réputée pour ses performances dans des opéras et des concerts à travers le monde.

2023 : Raquel Welch – Actrice américaine.

Le 15 février est donc une date marquante qui a vu naître des figures emblématiques de l’histoire, ainsi que des événements historiques qui ont façonné le monde tel que nous le connaissons aujourd’hui. Que ce soit dans le domaine de la science, de la politique, de la culture ou des arts, cette journée reste gravée dans les annales du temps.

