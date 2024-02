Éphéméride rétro : ça s’est passé un 16 février

Chaque jour de l’année possède une histoire riche en événements marquants, en célébrations religieuses et en faits divers. Le 16 février ne fait pas exception, avec une série d’événements significatifs, des saints honorés, ainsi que des naissances mémorables et des décès notables.

Événements historiques du 16 février

1899 : Décès du président Félix Faure à l’âge de 58 ans. Le 16 février 1899, alors qu’il recevait sa maitresse Marguerite Steinheil dans le “salon bleu” du palais de l’Élysée, Félix Faure meurt alors qu’il était en pleins ébats. Une version controversée cependant par l’historien spécialiste de la médecine Pierre Darmon, car selon lui, le président Faure est mort des suites d’un accident vasculaire cérébral, après des signes de tachycardie, suite à une rencontre houleuse avec le prince de Monaco. Il aurait ensuite passé quelques minutes avec sa maitresse, avant de rejoindre son bureau où il aurait fait son malaise. Il n’empêche que Félix Faure était grand amateur de femmes, à tel point qu’on soir où une belle et jeune femme lui demanda : “Mais pourquoi me dévisagez-vous ainsi monsieur le président ?”, Félix Faure répondit : “Je ne vous dévisage pas madame, je vous envisage”.

1923 : Le Traité de Lausanne – Signé le 24 juillet 1923, mais entré en vigueur le 16 février 1923, ce traité a officiellement mis fin à la Première Guerre mondiale entre la Turquie et les Alliés. C’est le fondement de la fondation de la Turquie.

1978 : Première Greffe de Cœur en Australie – Le Dr Victor Chang et son équipe réalisent la première greffe de cœur en Australie à l’hôpital St Vincent de Sydney. Point important, il s’agissait pour la première fois d’un cœur “mort”. Auparavant, les cœurs implantés étaient ceux de personnes mortes cérébralement mais vivantes.

1998 : Crash aérien à Taipei – Un Airbus A-300-600 taïwanais de la China Airlines s’écrase sur l’aéroport international de Taipei, capitale de Taïwan, après avoir percuté plusieurs bâtiments résidentiels. Tous les occupants de l’avion, soit 196 personnes, sont mortes dans l’accident, plus 7 personnes qui étaient au sol. L’avion tentait pour la seconde fois d’atterrir, avec beaucoup de difficultés, en raison d’un épais brouillard.

2001 : Mise en examen d’Émile Louis. Le 14 février 2001, celui qu’on appelait “le boucher de l’Yonne” est mis en examen pour viols et actes de barbarie envers sa dernière épouse et sur la fille de celle-ci, âgée de 14 ans. Il avait également kidnappé et violé plusieurs jeunes femmes dans les années 90.

2005 : Mise en place du protocole de Kyoto, visant à réduire les gaz à effet de serre.

Fête du jour

Aujourd’hui 16 février, nous fêtons les Julienne.

Célébrités nées un 16 février

1935 : Sonny Bono – Chanteur américain, célèbre pour son duo avec la chanteuse Cher.

1954 : Margaux Hemingway – actrice américaine.

1958 : John McEnroe – Légendaire joueur de tennis américain, vainqueur de plusieurs titres du Grand Chelem et réputé pour son tempérament fougueux sur le court.

1958 : Ice-T – Rappeur américain.

1971 : Amanda Holden – Actrice, chanteuse et présentatrice de télévision britannique, connue pour ses rôles dans des émissions telles que « Britain’s Got Talent ».

1979 : Valentino Rossi – Pilote de moto vitesse et neuf fois Champion du Monde.

1987 : Ed Sheeran – Auteur-compositeur-interprète britannique, célèbre pour ses succès mondiaux tels que « Shape of You » et « Thinking Out Loud ».

Célébrités Décédées un 16 février

1804 : Emmanuel Kant – Philosophe allemand majeur de l’ère des Lumières, connu pour ses travaux en métaphysique et en éthique.

1979 : Jean Renoir – Cinéaste français, considéré comme l’un des plus grands réalisateurs de l’histoire du cinéma pour des films tels que « La Règle du Jeu » et « La Grande Illusion ».

2016 : Boutros Boutros-Ghali – Diplomate égyptien, il a été le sixième Secrétaire général des Nations Unies de 1992 à 1996.

2021 : Tonton David – Chanteur français.

Le 16 février est donc une journée qui a vu des événements marquants dans l’histoire, qui honore un saint de la foi chrétienne, et qui a vu naître et mourir des personnalités influentes dans divers domaines tels que le sport, le divertissement, la philosophie et la diplomatie.



Crédit photo : Orlando Gutierre© – Unsplash