Éphéméride rétro : ça s’est passé un 1er février

Aujourd’hui 1er février 2024, nous fêtons les Ella. C’est le 32ème jour de l’année, voici les événements marquants qui se sont déroulés ce jour-là.

Événements historiques

1327 : L’Angleterre est frappée par un tremblement de terre, provoquant des dommages considérables dans le Kent et d’autres régions.

1662 : La Chine instaure un monopole d’État sur le commerce du thé pour accroître ses revenus.

1793 : La France révolutionnaire adopte une nouvelle constitution, établissant le premier régime républicain.

1861 : Le Texas rejoint les États confédérés d’Amérique, quittant ainsi l’Union, marquant ainsi le début de la guerre de Sécession.

1879 : Le chant de “La Marseillaise” est adopté comme hymne national de la France.

1893 : Thomas Edison achève le premier film réalisé sur un appareil cinématographique, intitulé « Blacksmith Scene ».

1899 : Invention de l’aspirine. Le 1er février, le chimiste alsacien Charles-Frédéric Gerhardt invente une molécule connue sous le nom d’aspirine.

1946 : La Hongrie abolit la monarchie et proclame la République hongroise.

1960 : Quatre étudiants afro-américains s’assoient pour protester contre la politique de ségrégation dans un café de Greensboro, en Caroline du Nord, déclenchant ainsi le mouvement des sit-in.

1967 : Le groupe de rock américain Jefferson Airplane sort son deuxième album baptisé “Surrealistic Pillow” avec les tubes “Somebody to Love” et “White Rabbit”.

2000 : Grosse avancée sociale en France avec la mise en place des 35 heures dans les entreprises de plus de 20 salariés.

2003 : La navette spatiale Columbia explose lors de son retour sur Terre, tuant les sept membres d’équipage à bord.

2007 : Entrée en vigueur de la loi qui interdit de fumer dans les lieux publics.

Naissances notables

1901 : Clark Gable, acteur américain célèbre pour son rôle dans « Autant en emporte le vent ».

1918 : Muriel Spark, romancière écossaise, auteure de « Les filles de Mme Brodie ».

1937 : Garrett Morris, acteur et comédien américain, membre du casting original de l’émission « Saturday Night Live ».

1939 : Claude François, chanteur français.

1940 : Jean-Marie Périer, photographe français.

1947 : Mike Brant, chanteur israélien.

1952 : Jean Routas, humoriste et imitateur français.

1965 : Brandon Lee, acteur américain et fils de Bruce Lee.

1965 : Stéphanie de Monaco, chanteuse et princesse monégasque.

1969 : Rachid M’Barki, journaliste français, animateur et présentateur de JT.

1975 : Big Boi, rappeur américain, membre du groupe de hip-hop OutKast.

1977 : Anne-Claire Coudray, journaliste et présentatrice française de JT.

Décès notables

1908 : Carlos Ier de Portugal, dernier roi du Portugal avant l’instauration de la République.

1960 : Albert Camus, écrivain français, lauréat du prix Nobel de littérature en 1957.

1988 : Heather O’Rourke, actrice américaine connue pour avoir joué dans la trilogie de films d’horreur “Poltergeist”. Elle nous a quittés à l’âge de 12 ans.

2003 : Les sept membres d’équipage de la navette spatiale Columbia lors de son tragique accident.

2008 : Katoucha Niane, mannequin française d’origine Peule (de Guinée) et l’une des plus belles femmes du monde. Elle fût la première mannequin femme noire et l’égérie d’Yves Saint Laurent. Sa disparition intrigante (elle a été portée disparue dans la nuit du 1er au 2 février 2008, avant d’être retrouvée morte dans la Seine dans le 16ème arrondissement de Paris le 28 février) a longtemps et encore aujourd’hui, créé la polémique, entre suicide et meurtre.

2017 : John Hurt, acteur britannique, célèbre pour ses rôles dans « Elephant Man » et la saga « Harry Potter ».

Crédit photo : LOS ANGELES DAILY NEWS© – Wikimedia – Licence Creative Common – Clark Gable le 21 avril 1937.